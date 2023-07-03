Челябинский отельер нашел замену глэмпингам

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Челябинске Юрий Звонков предложил упрощать решение земельных вопросов для развития традиционного гостиничного бизнеса. Как Звонков заявил URA.RU, это обеспечит более стабильный толчок для развития туризма в регионе.

«Гораздо больше внимания надо уделять земельным вопросам и упрощению согласований для классического капстроительства. Возведение гостевых домов и гостиниц даст толчок развитию туризма в области и приток денежных средств в бюджет», — отметил URA.RU Звонков.

Собеседник URA.RU пояснил, что глэмпинги являются быстровозводимыми конструкциями из ткани, ПВХ-пленки или более привычных стройматериалов. Звонков напомнил, что капзатраты на установку каждого домика с подведением коммуникаций составят порядка миллиона рублей, не считая расходов на обустройство дорожек, точек питания, общественных зон. Рентабельным эксперт назвал объект с 40—60 юнитами, но таких, по его словам в регионе нет. На создание объекта, сказал участник рынка, банки не дают доступные кредиты. Это связано с тем, что невозможно оформит залог недвижимости: глэмпинги причисляют к движимому имуществу.