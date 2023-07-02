Почему Калмыкия может влюбить в себя даже бывалых путешественников

До недавнего времени Калмыкия находилась в тени популярных туристических маршрутов. И совершенно напрасно — убедилась корреспондент «Вечерней Москвы», побывав в этой республике на юго-востоке европейской части России. Уникальные природные заповедники, многовековая история, древняя религия и национальные традиции кочевого народа заставляют влюбиться в этот загадочный степной край даже бывалых путешественников.

Удивляться начинаешь сразу: взглянув повнимательнее на карту Калмыкии, можно заметить, что очертания ее границ напоминают коня, вставшего на дыбы, — многовековой символ кочевого народа. А проезжая по трассе в сторону столицы республики Элисты, ловишь себя на мысли, что попал на необитаемые земли. В привычной для нас средней полосе населенные пункты стоят плотно: из одной деревни выехал, тут же попал в другую. А тут на много километров простирается седеющая ковылем степь. Не потому ли вместо «счастливого пути» здесь принято желать «белой дороги»?

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— Это напутствие, — объясняет Сарула, продавщица придорожного магазинчика. — Нужно не только от дороги ждать хорошего, но и самому странствовать с благими намерениями.

Калмыкия, к слову, единственный регион в Европе, исповедующий буддизм, в котором символика цвета имеет большое значение: белый определяет высшую степень умиротворенности и покоя. Тем временем Сарула бережно ставит на прилавок бутылку воды — к ней в этих краях отношение особое. На всей территории республики пресных водоемов практически нет. Известные своими лечебными свойствами озера — Маныч-Гудило, розовое Маклетинское, Большое Яшалтинское — соленые. Говорят, минеральные источники, питающие их, способны вернуть молодость. А по своей заповедной красоте не уступают они великим озерам мира. Но властвуют здесь преобладающие на всей территории бескрайние степи, пустыни и полупусты- ни. Лето жаркое, раскаленное. Поселок Утта, что всего в 140 километрах от Элисты, официально признан самым жарким местом в России.

…Солнце бьет по глазам, ветер доносит горьковатый запах полыни. «Азия в Европе», как часто называют Калмыкию, открывает свой особый мир степенно, встречая путника по древним законам гостеприимства.

Соленый чай, суровые нравы

Музей кочевых народов замечаешь сразу: белоснежные юрты-кибитки, разместившиеся на окраине Элисты, видны издалека. Любопытство распирает, и я бегу задавать вопросы…

— Не спеши, — моя попутчица, историк-этнограф Эвелина Кугрышева, заставляет притормозить. — Давай традиции соблюдать. Учти: здороваться с порога у калмыков не принято. И постарайся об него не споткнуться! Вход в кибитку считается сакральным, потому что это граница между своим, внутренним, и чужим, внешним, мирами. Ну и с разговорами сразу не лезь: по традиции гостя сначала надо накормить, а уже потом расспрашивать, зачем он приехал.

В нетерпеливом ожидании пытаюсь разобраться в удивительной истории ойратов — предков современных калмыков. По словам Эвелины, они принадлежали к западной группе монголов-кочевников. Великолепные воины-конники в XIII веке составляли мощную часть армии Чингисхана.

— После распада Монгольской империи пытались создать свое, Ойратское ханство, но междоусобицы привели к раздробленности, племена разбрелись в разные стороны, никому не подчиняясь, — рассказывает она. — Одна из групп дошла до Сибири. Русские вели с племенами торговлю, а в XVII веке кочевой народ вошел в состав государства Российского. С тех пор ойратов и стали называть калмыками, что в переводе с тюркского означает «отделившиеся».

Рассказ прерывает сотрудница музея Надежда Эрдынеева, предлагая нам попробовать национальную кухню. Стараясь не зацепиться за порог, шагаю внутрь кибитки. Здесь, несмотря на отсутствие окон, невероятно уютно. Ковры, шкуры неведомых зверей, шаманские бубны вперемешку с буддистской символикой… Суп с бараниной, сочные береги, похожие на пельмени, вместе с борцоками, аналогами наших пончиков, съедаю с удовольствием. Просто и вкусно! А вот когда принесли знаменитый калмыцкий чай, если честно, притормозила, засомневавшись.

— Вы прямо как Пушкин! — смеется подошедший мужчина в синем халате-бюшмюде. Познакомившись, интересуюсь у филолога, старшего научного сотрудника Калмыцкого центра РАН Евгения Бембеева, с чего он вдруг великого русского поэта вспомнил?

— Александр Сергеевич бывал в Калмыкии и вспоминал о ней в своих произведениях: стихотворении «Калмычка», «Капитанской дочке».

А в путевом очерке «Путешествие в Арзрум» есть рассказ, как он калмыцкий чай пробовал, — и филолог цитирует наизусть:

«В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже».

Но такой чай мы сейчас сами не пьем, печень откажет!

Тоже рискую попробовать горячий напиток: соленый чай с молоком и еще какими-то острыми приправами. Привыкнуть можно, но пить с наслаждением каждый день, вероятно, по силам только кочевникам. А Евгений уже включился в какой-то сложный научный спор с Эвелиной о том, почему племена, перебравшись в степное пространство Поволжья, периодически нарушали мирный договор, «брали русских в полон и учуги разоряли», как пишут летописи.

— А это было у них в крови! — горячится Евгений. — Но давайте не забывать, что калмыки участвовали во всех войнах на стороне России. Кочевники — знатные конники и лучники.

В битве под Полтавой по просьбе Петра Первого калмыцкий хан выставил войско — десять тысяч! Наши предки сражались героически и даже ранили короля Карла. В память об этих событиях государь приказал, чтобы войска, идущие в атаку, вместо «виват» кричали «ура», произошедшего от калмыцкого боевого клича «уралан», то есть — «вперед». Били калмыки и османов в 1740 году. Янычары бежали в ужасе, как и шведы. Пять тысяч калмыков участвовали в Бородинском сражении под руководством героя Отечественной войны 1812 года, атамана Донского казачьего войска Матвея Платова. А когда в марте 1814 года передовые части русской армии вступили в Париж, в авангарде шел Первый калмыцкий полк. Он ворвался в город на верблюдах, чем окончательно деморализовал французов. У поэта Федора Глинки, он тоже участвовал в штурме Парижа, есть такие строки: «Я видел, как коня степного на Сену пить водил калмык».

Да, есть и горькие страницы истории нашего народа, когда за пособничество фашистам Сталин выслал калмыцкий народ в Сибирь. При этом по числу Героев Советского Союза на душу населения калмыки занимают второе место среди всех народов СССР. Но пойдемте послушаем домбру... Дельгир играет великолепно!

Быть кочевником непросто

Каким образом можно на двух струнах сыграть каприс Паганини, для меня до сих пор загадка. А лауреат международных и всероссийских конкурсов Дельгир Манжиева может! Хрупкая, улыбчивая девушка, едва взяв в руки домбру, преображается. И вот она, чуть наклонившись вперед, начинает сосредоточенно и очень серьезно наигрывать народные мелодии. Под них много веков назад слагался героический эпос «Джангар». И все, о чем пели джангарчи-сказители, есть в пронзительных звуках домбры: любовь к шумящим степным травам, бескрайнему небу и белой дороге, ведущей в неведомую страну счастья. И не замечаешь уже стоящих вдали современных зданий Элисты, железных коней, проезжающих мимо. А как только Дельгир закончила играть, мальчишки и девчонки наперегонки рванули к площадке, где можно испытать себя на меткость в стрельбе из лука. Впрочем, забава эта увлекла вслед за малышней и взрослых мужчин. Попасть в мишень получается не у всех, что вполне объяснимо.

— Держаться в седле, как и ориентироваться в степи, охотиться, искать источники воды, словом, всему, что необходимо для выживания, детей кочевников учили с малых лет, — объясняет Евгений Бембеев. — Традиционно проводились состязания, мужское троеборье: конные скачки, борьба и, конечно, стрельба из лука. Для нашего народа это — искусство.

Тем временем возле еще одной кибитки началось развлечение для представительниц прекрасного пола. Национальные костюмы, которые каждый гость может примерить, — великолепны. Яркие, украшенные вышивкой платья терлег да кафтан ловшик очень к лицу современным модницам. И разнообразию головных уборов стоит подивиться. К ним калмыки относились с особым трепетом: отороченные мехом или просто украшенные орнаментом шапки самых разных форм считались символом свободы. Женский наряд завершали шеверлыки — чехольчики для кос.

Экскурсовод никак не может зазвать туристов в автобус. Не хотят гости уезжать из музея, настолько все здесь интересно и необычно.

— В этом и заключается наша главная задача, — говорит подошедший к нам директор музея кочевых народов Наран Сангаджиев. — У нас великая история и очень богатая культура! Но туризм в Калмыкии только начинает развиваться. По всей республике создается все больше интересных объектов, организуются конные и верблюжьи прогулки по пустыни, ночлег в степи в настоящих юртах. Мы хотим через музыку, предметы быта, национальную кухню погрузить гостей в атмосферу кочевой жизни наших предков. И дать возможность прикоснуться к истории народа: пострелять из лука, примерить старинные костюмы, познакомиться с калмыцкой национальной письменностью тодо-бичиг, что в переводе означает «ясное письмо». Она была создана почти четыреста лет назад великим ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой. Кстати, он, сын ойратского хана Баавахана, получил образование в Тибете, а став приближенным далай-ламы и миссионером, сыграл огромную роль в распространении буддизма среди калмыков.

Святыни изумрудного города

Изучать главные религиозные святыни отправляемся в столицу республики. И первое, что бросается в глаза, — огромное количество людей на ее улицах. Секрет прост: в Элисте проживает практически половина всего населения Калмыкии. Утопающие в изумрудной листве улицы, парки и скверы настолько контрастируют с пустынными пейзажами края, что город кажется сказочным миражом. Как посреди степи появилась эта жемчужина?!

— Все просто, — объясняет историк Эвелина Кугрышева. — Российский император Николай I издал указ озеленить степь, разбив в балке реки Элисты лесную плантацию. Наделы земли на ней предполагалось выделять калмыкам, желающим перейти к оседлому образу жизни. Но таковых не нашлось, и здесь стали селиться русские крестьяне. Уроженец Воронежской губернии Степан Прокофьевич Кийков первым построил здесь жилище. Его и принято считать основателем калмыцкой столицы.

Но современная Элиста для привычного к европейской архитектуре туриста выглядит очень экзотично. Буддистские пагоды, яркие и празднично-солнечные, встретить здесь можно повсюду. Говорят, благодаря этому в Элисте особая энергетика, способная любому за пару дней поправить душевное здоровье. А уж главный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», возвышающийся на холме в центре города, и вовсе вне конкуренции — он один из крупнейших в Европе. Величественные формы строения под словно парящей в воздухе крышей, буддийские ступы для очищения кармы, пагоды со статуями выдающихся буддийских учителей — другой мир, полный тайн и непознанной мистики. Возведен 63-метровый красавец в семь этажей за короткие сроки сравнительно недавно, 20 лет назад, на освященном далай-ламой месте.

Сняв, как положено, обувь, спешу войти внутрь. На покрытую сусальным золотом 9-метровую статую Будды в огромном молельном зале смотреть можно только смиренно. Есть в ней какаято сакральная мудрость одной из самых древних религий мира. Свитки с мантрами, ароматические палочки, красочные фрески, выполненные по всем канонам древнего стиля буддистской живописи менри. Незнакомым с философией буддизма разобраться с витиеватыми росписями на стенах храма помогают экскурсоводы — студенты калмыцкого университета. Подивившись и окончательно запутавшись в сложной иерархии буддистских божеств, отправляемся к еще одной достопримечательности Элисты — Золотым воротам «Алтн Босх».

— Считается, что каждый, кто пройдет через эти ворота, встанет на путь добродетели и обретет уверенность в своих силах, — рассказывает Эвелина. — А еще повезет, если услышишь звон колокольчиков — значит, можно загадывать желание, и оно непременно сбудется! Глядя на азиатский стиль этого места силы, вспоминаю Золотые ворота Владимира — ничего общего! Но энергетика действует: слышу — уверена! — тихий, чуть ленивый звук колокольчика и загадываю желание.

Парк Дружбы встречает детским смехом. Любимое место отдыха горожан, в центре которого расположен еще один знаковый символ буддизма. Пагода Семи Дней с непременным атрибутом буддистов молитвенным барабаном. Внутри него, объясняют мне местные жители, заложен свиток с 75 миллионами мантр. Буддисты верят, что, если вращать барабан, добра в мире станет больше. Кручу — а вдруг?.. От этого занятия отвлекает суета вокруг огромного шахматного поля, начерченного на асфальте. Гигантскими ферзями и пешками управляют двое мальчишек лет десяти. Парнишка помладше крутится вокруг, обнимая уже «съеденного» во время партии коня и прислушиваясь к советам взрослых, окруживших плотным кольцом поле интеллектуального боя. Картина на фоне пагоды, мягко говоря, необычная.

— Только не здесь! — смеется, видя мое изумление, одна из женщин, стоящая с дочкой неподалеку. — Элиста ведь еще и шахматная столица России! У нас же здесь лет пять назад Международная шахматная олимпиада проходила. С тех пор обучение игре в шахматы входит в школьную программу как обязательный предмет. Вот ребята и упражняются.

…Воинствующие ойраты, потомки которых со временем превратились в миролюбивых буддистов. Пустынная степь и зеленая столица в самом ее сердце. Кибитки, переносящие путников в древнюю эпоху, и ставшая национальной игра в шахматы. Калмыкия полна парадоксов, сакральных тайн и неожиданных открытий, которым, странствуя белой дорогой, не перестаешь удивляться.

Реплика

Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия:

— Калмыкия славится уникальным культурным колоритом, который вызывает большой интерес. За последнее время мы закрепили за собой статус перспективного туристического региона. Ярко выделяются наши туристические маршруты и фестивали, которые стали общероссийскими. В этом году продолжаем работу над реализацией крупных проектов. В июне впервые проведем фестиваль барханов, который продемонстрирует гостям региона уникальную рекреационную красоту нашей республики.

Факты

На востоке Калмыкии есть уникальное место — природный биосферный заповедник «Черные земли». Основной участок держится под особой охраной: на нем восстанавливают почти исчезающую популяцию краснокнижных антилоп — сайгаков.