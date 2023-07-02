На новой набережной в Саратове могут появиться аквапарк и конгресс-холл

Вячеслав Володин обсудил с саратовскими чиновниками комплексное развитие новой набережной Саратова.Как сообщает ТГ-канал «Володин Саратов», речь идет о территории от Бабушкиного взвоза до Большой Садовой и от набережной до Чернышевского.

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Напомним, здесь намерены построить аквапарк, конгресс-холл, гостиницы, круглогодичный бассейн, аттракционы, зоны отдыха и прочее.

Проект вынесут на общественные слушания в июле, а в августе этого года уже приступят к его реализации, которая рассчитана на три года.

— Нужно рассмотреть, где на этой территории будут места отдыха, аквапарк, о котором мечтают все жители города, на границе Заводского и Октябрьского районов, конгресс-холл, зона отдыха с детьми, аттракционы, детские комнаты, кафе, рестораны, гостиницы. Прекрасная Волга, замечательный вид, — сообщил Володин местной власти.