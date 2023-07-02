Прямиком от стен Кремля: самые интересные маршруты для прогулки на лодке

Прямиком от стен Кремля: тревел-блогер раскрыл самые интересные маршруты для прогулки на лодке
В Москве и ряде регионов России растет интерес к круизным и лодочным путешествиям. Сегодня на туристическом рынке много предложений, которые позволяют совершить речной променад не только самому, но и всей семьей. Какие среди них самые популярные, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
Среди любителей прокатиться с ветерком по волнам столичной акватории очень много популярных направлений, включающих знаменитые московские панорамы. С воды они смотрятся иначе, чем с суши, говорит профессиональный водомоторник, путешественник по крупным рекам и озерам РФ, блогер Александр Журавлев:
— Устроить водную прогулку сегодня можно в Лианозовском, Воронцовском парках, на «Ангарских прудах». Лодочные станции доступны также в пределах Голицынского и Пионерского прудов (Парк Горького). Однако традиция устраивать заплывы в этих городских пространствах закреплена годами.
При этом есть туры, которые по своим масштабам могут впечатлить даже самого искушенного путешественника, рассказал Журавлев.
— Далеко не все знают о таком маршруте, как «Кургосветка», — отметил собеседник. — По продолжительности эта водная прогулка занимает 14 дней, за которые нужно преодолеть около 2000 километров. Суть «Кургосветки» заключается в следующем: вы начинаете и заканчиваете свой путь в одной и той же точке. Если вашим условным отправным пунктом является Кремль, то спустя две недели вы вновь вернетесь к стенам этого историко-культурного комплекса. Путешествие включает в себя около восьми регионов России.
Заплыв начинается в Подмосковном Долгопрудном и пролегает через Икшу, Дубну, Волгу, Рыбинск, Кострому, Ярославль, Нижний Новгород, Рязань, Коломну, а затем через центр Москвы участники похода снова попадают в конечный пункт — он же точка старта — город Долгопрудный, поделился эксперт.
Профессиональные путешественники окрестили этот путь вторым «Золотым кольцом», так как маршрут образует собой круг, но не на суше, а на воде. Однако Журавлев предупредил: такой заплыв — удовольствие не из дешевых. Если владельцы моторной лодки потратят на него около 80 тысяч рублей, то энтузиастам-любителям придется раскошелиться на полмиллиона. В эту сумму войдут расходы на аренду маломерного судна, швартовку, проживание в гостинице, пищу и заправку топливом, добавил специалист.