Прямиком от стен Кремля: самые интересные маршруты для прогулки на лодке

В Москве и ряде регионов России растет интерес к круизным и лодочным путешествиям. Сегодня на туристическом рынке много предложений, которые позволяют совершить речной променад не только самому, но и всей семьей. Какие среди них самые популярные, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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Среди любителей прокатиться с ветерком по волнам столичной акватории очень много популярных направлений, включающих знаменитые московские панорамы. С воды они смотрятся иначе, чем с суши, говорит профессиональный водомоторник, путешественник по крупным рекам и озерам РФ, блогер Александр Журавлев:

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— Устроить водную прогулку сегодня можно в Лианозовском, Воронцовском парках, на «Ангарских прудах». Лодочные станции доступны также в пределах Голицынского и Пионерского прудов (Парк Горького). Однако традиция устраивать заплывы в этих городских пространствах закреплена годами.

При этом есть туры, которые по своим масштабам могут впечатлить даже самого искушенного путешественника, рассказал Журавлев.

— Далеко не все знают о таком маршруте, как «Кургосветка», — отметил собеседник. — По продолжительности эта водная прогулка занимает 14 дней, за которые нужно преодолеть около 2000 километров. Суть «Кургосветки» заключается в следующем: вы начинаете и заканчиваете свой путь в одной и той же точке. Если вашим условным отправным пунктом является Кремль, то спустя две недели вы вновь вернетесь к стенам этого историко-культурного комплекса. Путешествие включает в себя около восьми регионов России.

Заплыв начинается в Подмосковном Долгопрудном и пролегает через Икшу, Дубну, Волгу, Рыбинск, Кострому, Ярославль, Нижний Новгород, Рязань, Коломну, а затем через центр Москвы участники похода снова попадают в конечный пункт — он же точка старта — город Долгопрудный, поделился эксперт.