Эксперт назвал самые популярные направления путешествий по России
Организаторов пакетных туров по России планируют временно освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Поддержка будет доступна до 30 июня 2027 года. Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс Правительство внесло в Госдуму на рассмотрение.
Освободить от НДС туроператоров планируют уже с этого года. Период действия поддержки, если закон примут, будет установлен задним числом, с 1 января.
Организаторы пакетных туров ждут этого решения, заявил «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он объяснил, что документ уравняет в условиях туроператоров и отели. Последним снизили ставку НДС с 20 до 0 процентов в июле прошлого года.
По мнению Горина, освобождение туроператоров от оплаты НДС будет способствовать большему объему предложений.
«По определенным направлениям туристам будет доступно больше интересных путешествий», — отметил вице-президент РСТ.
Но говорить о существенном снижении цен на туры эксперт не спешит. Он предполагает, что новшество приведет к сдерживанию существующих цен.
«Цены не стоят на месте. Их рост на отдых внутри страны составляет в этом году 10-15 процентов. Он обусловлен, во-первых, инфляцией, во-вторых, ростом цен на энергоносители, включая авиатопливо. Мы можем говорить о том, что путевки не будут дорожать, но подешевеют туры только после того, как будет создана достаточная инфраструктура и возникнет больше конкуренции между отелями. Так как конкуренция — лучший регулятор неповышения цен», — пояснил вице-президент РСТ.
Самый большой интерес сегодня российские туристы проявляют к отдыху в Анапе, Сочи и Геленджике, сказал Горин. Также в числе популярных направлений для путешествий он назвал Кавказские Минеральные воды. Любят россияне отдыхать в Калининграде, популярны у туристов Московская и Ленинградская области, пользуются вниманием экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие города.
Специальные программы путешествий на Дальний Восток, Русский Север, в Карелию выбирают те, кто любит активный отдых. Популярность среди туристов приобрели речные круизы. Удобство в том, что можно отправиться в короткую двухдневную поездку, а можно выбрать более длинный маршрут, который составит семь или даже 14 дней. Летняя навигация продлится до октября.
«Очень хорошую динамику по росту турпоездок показывает Дагестан. Единственное направление, которое показывает в этом году снижение интереса — это Крым», — сообщил вице-президент РСТ.