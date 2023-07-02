В июле для туристов пройдут фестивали с файер-шоу и ревом байков

Еще восемь дней в Бурятии будет идти национальный праздник Наадан-Сурхарбаан. А в других регионах - фестивали еще впереди.

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Самое интересное в Бурятии начнется с 6 по 9 июля в Улан-Удэ. Это конкурс красоты и таланта "Сурхарбаанай Дангина", фестиваль "Ночь Ёхора", конные скачки, гастрофестиваль "Буузын наадан" и праздничный концерт.

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А Выборг уже стал самой популярной туристической локацией в Ленинградской области. Здесь пройдет Международный мотофестиваль Baltic Rally. Программа его насыщенна и разнообразна. Из Выборга можно рвануть в Пензу, где будут громыхать фейерверки, и не кое-какие, а самые грандиозные.

Танцы с огнем

С 24 по 30 июля в Пензе пройдет фестиваль "Огни Спутника", который проводится в регионе с 2018 года. После снятия пандемийных ограничений праздник обещает стать намного ярче.

Главное действо развернется на набережной Города Спутника - это новый микрорайон на берегу искусственного озера. Яркие огни в небе будут отражаться в воде, усиливая впечатление.

"Фестиваль фейерверков обещает стать одним из самых знаковых и масштабных этим летом, - рассказали в администрации "Парка Спутника". - Для участия в нем заявились пиротехнические команды из Волгограда, Калуги, Ростова-на-Дону и Пензы, а также лучшие коллективы файер-шоу. Каждый день на пляже будут проходить выступления артистов, а в 21.30 планируется запуск салюта с воды над центральной частью акватории".

Кульминацией фестиваля станет 29 июля. Весь день в Спутнике будут работать несколько концертно-развлекательных и спортивных площадок, а в небе пройдет соревнование воздушных змеев. Под зажигательные сеты диджея на фонтанной площади начнется пенная дискотека и фестиваль красок. Нужно быть готовым к тому, чтобы с головы до ног стать в буквальном смысле слова разноцветным. Особенно это нравится детям. А завершится шумный день файер-шоу.

Музей одной картины

Вход на все площадки фестиваля свободный. Он проводится при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который помогает сделать путешествия по стране интереснее и доступнее.

А в Пензе есть на что посмотреть и помимо салютов. Это город купеческих особняков, сохранивших подлинный облик конца XVIII века, многие из них помнят Лермонтова и Белинского, Салтыкова-Щедрина и Лескова. Исторические здания обрамляют местный Арбат - пешеходную улицу Московскую, а венчают ее купола Спасского собора. В наши дни он был полностью восстановлен по сохранившимся эскизам, а в прошлом году освящен Патриархом.

Обязательно стоит заглянуть в Центр театрального искусства "Дом Мейерхольда", дом-музей историка Василия Ключевского, Музей народного творчества. После реконструкции открыл свои двери и уникальный Музей одной картины, единственный в своем роде, где сейчас выставляется работа фламандского художника из Пушкинского музея.

Ударим мотопробегом!

В Выборге с 20 по 23 июля пройдет еще одно масштабное событие лета - III Международный мотофестиваль Baltic Rally. Как пояснил Игорь Щербаков, координатор проекта, специфика этого года - масштабный мотопробег, который начался во Владивостоке 30 июня.

На него приехали байкеры со всех регионов России. Курс держат на Выборг. И 20 июля, день открытия фестиваля, которое пройдет в средневековом замке, у стен донжона - башни Святого Олафа, станет еще и днем встречи участников пробега. От Владивостока до Выборга мотоциклисты едут с остановками в городах. Более того, в них будут проходить мини-фестивали, посвященные столь популярному ныне средству передвижения.

Baltic Rally организуют в третий раз. Впервые это яркое событие состоялось в 2021 году, и в нем за три дня приняли участие 18 тысяч человек. В 2022-м - уже 22 тысячи. В этом ожидается 30 тысяч участников и зрителей! Причем 23 июля фестиваль вовсе не закончится. На 24 и 25 июля он переместится в другую локацию - город Волхов Ленобласти.

Программа фестиваля очень насыщенная. Есть сугубо байкеровские события, например, конкурсы мотошлемов и татуировок, байкеровская свадьба, показ редких моделей мотоциклов. А восьмилетие одного из мотоклубов будет отмечено мотоквестом и кулинарным шоу.

Из культурных событий можно особо отметить изюминку этого года - большой концерт духовных хоров на Певческом поле в день начала фестиваля. Программа концерта рассчитана на семь часов! Кстати, это еще и привлечет внимание к самому Певческому полю, о существовании которого знают даже не все туристы, неоднократно бывавшие в Выборге.

Выборгский крендель

В программе есть еще исторические, экскурсионные маршруты, да и просто погулять по средневековым улочкам - одно удовольствие.

Что касается выборгских турмаршрутов, то главный - национальный турмаршрут "Истории и тайны средневекового Выборга", который развивается по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" и был разработан в рамках федерального проекта "Серебряное ожерелье России".

Путешествие рассчитано на два дня, из них большую часть времени туристы проводят именно в Выборге. А под конец маршрута переезжают в Кронштадт, где осматривают город и "Остров фортов".

Что касается Выборга, то в маршрут входят самые знаковые достопримечательности - как относящиеся к древним временам (замок, рыночная площадь, усадьба Бюргера), так и к финскому периоду в жизни города. Изюминка - военный музей Карельского перешейка, экспозиция которого рассказывает и о Зимней войне.

"Этот маршрут мы проводим с 2016 года, и вносили изменения.

Так, два года назад был добавлен мастер-класс по изготовлению выборгских кренделей - бренда города. Всем очень нравится", - рассказал "РГ" исполнительный директор компании "Невские сезоны" Кирилл Соколов. Он уточнил, что 85 процентов туристов, выбирающих этот маршрут - из московского региона. Причем все чаще приезжают именно с прицелом посмотреть Выборг. Поэтому введен еще трехдневный маршрут - с двумя ночевками в Выборге.

Справка "РГ"

В этом году в 36 регионах России при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проходят культурно-зрелищные, гастрономические и спортивные фестивали.