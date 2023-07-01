Амурчане развивают туризм на дальневосточных гектарах

Приамурье - один из лидирующих регионов в Дальневосточном федеральном округе по реализации «дальневосточных гектаров». По данным областного правительства, с начала программы люди получили 9,2 тысячи земельных участков. Их используют в разных целях: строят индивидуальное жильё, организовывают сельское хозяйство и бизнес-объекты.

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Предприимчивые амурчане стали осваивать и туристическое направление, оно пользуется популярностью у «гектарщиков». Бесплатные участки облагораживают и превращают в экопарки, турбазы и гостевые комплексы. Появление таких мест отдыха оценили жители региона: стало больше возможностей сбежать от городской суеты на выходные или праздники.

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Мы решили сделать небольшой обзор местных «туристических гектаров» и узнать, есть ли на такой отдых спрос и чем владельцы экокомплексов радуют амурчан.

Экстрим-парк и сосновый бор

С самого запуска программы «Дальневосточный гектар» амурчане с энтузиазмом начали оформлять земельные участки для своих бизнес-проектов. Одним из первых туристических объектов стала экологическая турбаза «Шамбала Пинежье» на живописном берегу Нижне-Бурейского водохранилища. Она расположилась на десяти дальневосточных гектарах.

Владелец создал настоящий экстрим-парк, где есть всё для любителей острых ощущений - подвесные мосты, высотные площадки, куда можно забраться только с альпинистским снаряжением. А для желающих спокойно и безопасно погулять создана экологическая тропа.

В амурскую Шамбалу едут туристы не только из Приамурья, но и со всего Дальнего Востока.

Ещё одно интересное место находится на границе Свободненского и Шимановского районов. Когда-то там было лишь заброшенное озеро, образованное ещё в советские времена сельскохозяйственной дамбой. Вокруг стоял заболоченный лес.

Теперь в 15 километрах от Циолковского работает база отдыха «Стривер». Сосновый бор, грибные и ягодные места, облагороженный живописный водоем, комфортабельные туристические домики и спортивные площадки - всё для желающих провести отпуск размеренно, вдалеке от стрессов и проблем.

Лесная сказка

Мы смогли пообщаться с правообладателем одного из участков, находящихся на территории турбазы под Свободным. История создания «Лесной деревеньки» трогательная и вдохновляющая.

Мы с одноклассницей неоднократно ездили в лесной массив в районе села Голубое. Она по своим делам, я - по своим, даже не поддерживая тесные отношения, и положили глаз на это место. А какое-то время назад стали с ней сотрудничать. Потом узнали про программу «Дальневосточный гектар» и решили попробовать. И так получилось, что у неё - семья, родственники, у меня тоже, уже небольшая команда. Сначала нас было восемь или девять человек, мы получили землю, и, гладя на нас, друзья и коллеги решили присоединиться, - рассказывает Тамара Курицына.

В итоге получилась целая агломерация, объединившая 20 гектаров. И хотя каждый из участков оформлен под индивидуальное жилое строительство, у каждого свой правообладатель, все они создают единую «лесную сказку» с деревянными домиками и лесными тропинками.

У нас для гостей два тёплых домика, где можно находиться и зимой, и летом. Есть четыре зоны отдыха под открытым небом, оборудованные мангалами, есть небольшая детская площадка, которую мы хотим в ближайшее время расширить и разнообразить. В этом году по плану - строительство бани и оборудование третьего домика. Недалеко есть озеро, но оно заросшее. Хотим попытаться его почистить и, по возможности, использовать.

Изюминкой турбазы можно считать освящённую по всем канонам православия икону Петра и Февронии. Молодожёны, пары, которые давно в браке или только планируют создать семью, могут не только насладиться совместным отдыхом, но и попросить святых о самом сокровенном.

Турбаза нацелена на семейный отдых, но приезжают в «Лесную деревеньку» и компании друзей, и влюбленные парочки. На территории постоянно находится сотрудник, который гостеприимно встретит гостей и в будни, и в выходные. Но предварительно позвонить всё же необходимо.

Чаще всего приезжают жители Свободного, Циолковского и Шимановска. Но бывают туристы и из других районов. Для большего удобства, говорит Тамара Николаевна, не помешало бы отремонтировать старую дорогу от Свободного в сторону станции Ледяной. Можно добраться и по федеральной трассе, но это займет больше времени. Есть и проблема со связью. Дозвониться до цивилизации можно, но лишь с определенных точек. Интернета почти нет, и, хотя его обещали организовать до конца этого года, пока выйти в сеть проблематично. Но, если подумать, это не такая большая проблема, ведь некоторые люди и едут туда, потому что связи нет и ничего не отвлекает.

Такие места в Приамурье показывают, что отдыхать здесь можно ничуть не хуже, чем в других регионах. Руку протяни - и вон цветет багульник, шумит сосновый бор, а между деревьями тянутся живописные тропинки. И главное, такому путешествию не помешают санкции, пандемия, подорожание авиабилетов и т. п. Остаётся только выбрать день, сесть в машину и на время сбежать от городского шума туда, где трава зеленее, а воздух чище.

КСТАТИ

Всё упростить

В этом году «гектарщиков» ждут нововведения, которые должны упростить им жизнь. В Федеральный закон о дальневосточном гектаре внесли изменения, среди которых - отмена декларации, увеличение срока подачи документов на вид разрешённого пользования и многое другое. Кроме того, муниципалитеты теперь смогут самостоятельно формировать земельные участки и предлагать людям уже готовые наделы.