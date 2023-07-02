Где в Калининграде найти хорошие места для пляжного отдыха
Балтийское море, по обыкновению, считается не лучшим вариантом для купания из-за довольно холодной, не очень комфортной температуры воды.
Однако этот факт не отменяет того, что летом на побережьях Балтики можно прекрасно провести время на пляже. К тому же, в июле, в самые жаркие дни, вода может прогреться до 22-24 градусов, что уже довольно приемлемо – самое то, чтобы освежиться.
В этой подборке "Рамблер" расскажет, какие места в Калининграде выбрать, если вам захотелось комфортного отдыха на пляже. Составить список лучших территорий для пляжного отдыха помогла эксперт в сфере туризма Виктория Братухина.
Пляж Янтарный
Один из самых красивых пляжей в Калининградской области – это Янтарный. Он не один раз получал награду «Голубой флаг».
Здесь вы найдете все для комфортного и спокойного отдыха, а белый мягкий песок и чистое и спокойное море позволят вам по-настоящему насладиться отпуском. В местных кафе вы найдете устриц, а спасатели, которые дежурят у воды, сделают все возможное, чтобы даже отдых с детьми прошел без сюрпризов.
Раздевалки, туалеты, огромное количество шезлонгов с зонтиками и променад для спокойных прогулок – все это есть на территории пляжа Янтарный.
Куршская коса
Инфраструктура для пляжного отдыха на Куршской косе не так сильно развита, но достоинства этого места не менее весомы – прекрасная природа и гораздо меньшее скопление людей.
Оборудованных пляжей здесь несколько: в поселке Лесное, у турбазы «Дюны» и в поселке Рыбачий. Там вы найдете зонтики, шезлонги, места для переодевания и туалеты.
Если же вы хотите отдохнуть на диком пляже – на косе найдется место и для вас.
Пляжи Светлогорска и Зеленоградска
Эти пляжи отлично оборудованы, но сами пляжные характеристики и условия для купания не очень комфортные, хотя это не мешает большому количеству местных и туристов выбирать эти пляжи для своего отдыха.