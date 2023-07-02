Где в Калининграде найти хорошие места для пляжного отдыха

Балтийское море, по обыкновению, считается не лучшим вариантом для купания из-за довольно холодной, не очень комфортной температуры воды.

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Однако этот факт не отменяет того, что летом на побережьях Балтики можно прекрасно провести время на пляже. К тому же, в июле, в самые жаркие дни, вода может прогреться до 22-24 градусов, что уже довольно приемлемо – самое то, чтобы освежиться.

В этой подборке "Рамблер" расскажет, какие места в Калининграде выбрать, если вам захотелось комфортного отдыха на пляже. Составить список лучших территорий для пляжного отдыха помогла эксперт в сфере туризма Виктория Братухина.

Пляж Янтарный

Один из самых красивых пляжей в Калининградской области – это Янтарный. Он не один раз получал награду «Голубой флаг». Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu

Здесь вы найдете все для комфортного и спокойного отдыха, а белый мягкий песок и чистое и спокойное море позволят вам по-настоящему насладиться отпуском. В местных кафе вы найдете устриц, а спасатели, которые дежурят у воды, сделают все возможное, чтобы даже отдых с детьми прошел без сюрпризов.

Раздевалки, туалеты, огромное количество шезлонгов с зонтиками и променад для спокойных прогулок – все это есть на территории пляжа Янтарный.

Куршская коса

Инфраструктура для пляжного отдыха на Куршской косе не так сильно развита, но достоинства этого места не менее весомы – прекрасная природа и гораздо меньшее скопление людей.

Оборудованных пляжей здесь несколько: в поселке Лесное, у турбазы «Дюны» и в поселке Рыбачий. Там вы найдете зонтики, шезлонги, места для переодевания и туалеты.

Если же вы хотите отдохнуть на диком пляже – на косе найдется место и для вас.

Пляжи Светлогорска и Зеленоградска