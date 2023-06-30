Горный туризм: как безопасно покорять вершины

В горах Карачаево-Черкесии нашли восемь пропавших туристов из Краснодарского края. Ранее сообщалось, что незарегистрированная в МЧС группа из 20 человек потерялась на маршруте, ведущем от Софийских озер до поселка Архыз. Часть людей спасатели обнаружили на спуске, а на поиски их восьмерых попутчиков ушло несколько часов. К счастью, все обошлось, и путешественников удалось найти целыми и невредимыми. Однако так бывает не всегда, предупреждают опытные альпинисты. О том, как сегодня устроена индустрия турпоходов в горы в России и как на самом деле правильно покорять вершины, в интервью MIR24.TV рассказал исполнительный директор Ассоциации горных гидов России Денис Симавский.

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Во все мире уже более 200 лет существует коммерческий гайдинг, говорит эксперт.

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«За рубежом это уже реально сложившаяся культура. Никакой турист, приезжая в горный район, самостоятельно в горы не идет, а обращается в офис гидов. Под его уровень подготовленности, компетенции и желаний подбирают маршрут и назначают гида», – отмечает специалист.

«У нас, к сожалению, пока ситуация совершенно другая. Люди пытаются ходить сами или обращаются к проводникам, не убедившись в их профессиональной компетенции. И это довольно часто приводит к печальным последствиям», – говорит альпинист.

Денис Симавский предупреждает, что ходить в горы нужно только с гидами, с подготовленными и обученными людьми. И убеждаться в их компетенции надо заранее. По словам спикера, все инструкторы-проводники, прошедшие профессиональное обучение, имеют об этом соответствующие документы. Кроме того, существует специальное постановление Правительства, которое четко регламентирует и подробно описывает те компетенции и знания, навыки и умения, которыми должен обладать инструктор-проводник, выходя с туристами на рельеф.

«Туристы должны быть поставлены в известность о том, что это за маршрут, сколько он по времени продлится, сколько это будет линейных километров, сколько они наберут высоты и какие у них будут аварийные точки, куда они смогут вернуться, если что-то случится», – перечисляет эксперт.

В свою очередь, хорошо обученный инструктор-проводник должен иметь при себе аварийную связь, знать прогноз погоды на ближайшие пару суток и понимать, какие ситуации его могут ждать на маршруте. «Настоящий профессионал всегда может минимальными рисками сводить туристов на маршрут», – уверен Денис Симавский.

Специалист советует всем туристам, желающим восходить на вершины самостоятельно, посещать сначала спортивные секции и турклубы, чтобы перенять знания у опытных инструкторов. «Очень важно начинать заниматься этим постепенно. Если человек идет на маршрут, к которому он не готов ни физически, ни морально – скорее всего, это закончится печально».

«Я хожу с людьми на Эльбрус последние шесть-семь лет. И каждый раз, возвращаясь вечером с маршрута, мы кого-то спускаем вниз. Это как раз люди, которые приехали самостоятельно и не рассчитали свои силы. У них случилась углеводная яма, нет сил спуститься, они уже неадекватны из-за большой высоты. Если б мы им не попадались, их судьбы сложились бы трагически», – рассказывает альпинист.

Также эксперт отмечает, что сотрудники МЧС не всегда могут прийти на помощь. Например, если человек заранее не сообщил о своем маршруте, шансы на спасение у заблудившегося минимальны.