Горный туризм: как безопасно покорять вершины
В горах Карачаево-Черкесии нашли восемь пропавших туристов из Краснодарского края. Ранее сообщалось, что незарегистрированная в МЧС группа из 20 человек потерялась на маршруте, ведущем от Софийских озер до поселка Архыз. Часть людей спасатели обнаружили на спуске, а на поиски их восьмерых попутчиков ушло несколько часов. К счастью, все обошлось, и путешественников удалось найти целыми и невредимыми. Однако так бывает не всегда, предупреждают опытные альпинисты. О том, как сегодня устроена индустрия турпоходов в горы в России и как на самом деле правильно покорять вершины, в интервью MIR24.TV рассказал исполнительный директор Ассоциации горных гидов России Денис Симавский.
Во все мире уже более 200 лет существует коммерческий гайдинг, говорит эксперт.
«За рубежом это уже реально сложившаяся культура. Никакой турист, приезжая в горный район, самостоятельно в горы не идет, а обращается в офис гидов. Под его уровень подготовленности, компетенции и желаний подбирают маршрут и назначают гида», – отмечает специалист.
«У нас, к сожалению, пока ситуация совершенно другая. Люди пытаются ходить сами или обращаются к проводникам, не убедившись в их профессиональной компетенции. И это довольно часто приводит к печальным последствиям», – говорит альпинист.
Денис Симавский предупреждает, что ходить в горы нужно только с гидами, с подготовленными и обученными людьми. И убеждаться в их компетенции надо заранее. По словам спикера, все инструкторы-проводники, прошедшие профессиональное обучение, имеют об этом соответствующие документы. Кроме того, существует специальное постановление Правительства, которое четко регламентирует и подробно описывает те компетенции и знания, навыки и умения, которыми должен обладать инструктор-проводник, выходя с туристами на рельеф.
«Туристы должны быть поставлены в известность о том, что это за маршрут, сколько он по времени продлится, сколько это будет линейных километров, сколько они наберут высоты и какие у них будут аварийные точки, куда они смогут вернуться, если что-то случится», – перечисляет эксперт.
В свою очередь, хорошо обученный инструктор-проводник должен иметь при себе аварийную связь, знать прогноз погоды на ближайшие пару суток и понимать, какие ситуации его могут ждать на маршруте. «Настоящий профессионал всегда может минимальными рисками сводить туристов на маршрут», – уверен Денис Симавский.
Специалист советует всем туристам, желающим восходить на вершины самостоятельно, посещать сначала спортивные секции и турклубы, чтобы перенять знания у опытных инструкторов. «Очень важно начинать заниматься этим постепенно. Если человек идет на маршрут, к которому он не готов ни физически, ни морально – скорее всего, это закончится печально».
«Я хожу с людьми на Эльбрус последние шесть-семь лет. И каждый раз, возвращаясь вечером с маршрута, мы кого-то спускаем вниз. Это как раз люди, которые приехали самостоятельно и не рассчитали свои силы. У них случилась углеводная яма, нет сил спуститься, они уже неадекватны из-за большой высоты. Если б мы им не попадались, их судьбы сложились бы трагически», – рассказывает альпинист.
Также эксперт отмечает, что сотрудники МЧС не всегда могут прийти на помощь. Например, если человек заранее не сообщил о своем маршруте, шансы на спасение у заблудившегося минимальны.
«У МЧС нет технической возможности отслеживать всех людей, которые рандомно и самовольно вышли на рельеф. Это невозможно. Поэтому искать человека, если о нем не знают, не будут. Понятно, что если родственники сообщат уже, то работы по поиску будут проводиться, но эффективность такого обращения стремится к нулю».