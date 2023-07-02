Лучшие оборудованные пляжи Подмосковья

Впереди жаркая погода, однако не у каждого есть возможность отправиться в отпуск к морскому побережью. Но расстраиваться не стоит – и в Подмосковье можно найти комфортные и чистые пляжи. Не у моря, конечно, но отдохнуть и позагорать удастся.

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"Рамблер" подготовил для вас список лучших пляжей в Московской области.

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Пляж у озера Сенеж, Солнечногорск

Благоустроенное и бесплатное общественное пространство, которое давно стало излюбленным местом среди горожан и туристов.

На пляже есть все необходимое для комфортного отдыха от раздевалок и туалетов, до кафе и амфитеатра для принятия солнечных ванн. Около воды дежурят спасатели, а у воды оборудованы специальные пирсы и купальни.

Любителям активно проводить отдых здесь тоже найдется, чем заняться – от берега к парку проложен велопешеходный маршрут, протяженностью в два километра.

Пляж "Малибу", Мытищи

За въезд и вход на эту территорию уже придется заплатить до 600 рублей. Однако, поверьте, многие утверждают, что посещение этого пляжа действительно стоит своих денег. Здесь вам удастся окунуться в атмосферу настоящего релакса – на территории есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха и безопасности посетителей.

На песчаном пляже расположены более пятисот шезлонгов, есть зонтики от солнца, душевые кабинки, туалеты и раздевалки.

За отдельную плату можно разместиться в вип-зоне на понтонах, где есть бассейны и бары. Также можно арендовать катамараны или даже целый теплоход.

Пляж "Мысово", Долгопрудный

На этом пляже не так хорошо развита инфраструктура, однако для отдыха есть все необходимое: раздевалки, туалеты, а также, что немаловажно, работают спасатели.

Пляж песчаный, оборудованы специальные зоны для барбекю, есть детская площадка и летнее кафе.

Вход на пляж бесплатный.

Пляж на Святом озере, Шатура

Местные обожают это место за чистоту и белый мягкий песок. Здесь можно и просто позагорать, воспользовавшись шезлонгами и зонтиками, а также покататься на катамаранах или лодках. Для детей обустроена детская площадка, для взрослых – волейбольная и для пляжного футбола. Помимо спасателей и охраны, на пляже также предусмотрен медицинский пункт.