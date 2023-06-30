Что может увидеть путешественник на восточном берегу Байкала

В Древнем Китае его называли Бэйхай, в Монголии - Тенгис-далай, жившие на берегах эвенки - Ламу, но вне зависимости от языка все имена имеют только один смысл - море.

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И не случайно: как в незапамятные времена, так и у современного туриста Байкал вызывает восторженную оторопь, чьи размеры "аршином общим не измерить".

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Танец ручейников

Добираться до сибирского берега с Кавказа сродни отдельному путешествию - это путь длиною в 6,5 тысячи километров. В моем случае поездка заняла двое с половиной суток. Шестьдесят часов, состоящих из каменного сидения в автобусе от Краснодара до Москвы, перелета до Улан-Удэ и дороги в набитой пассажирами, с раскладывающимися креслами в проходе, корейской маршрутке до Горячинска.

Зато открывшаяся ранним утром синь Байкала, песчаные дюны пляжей, кружащиеся в неистовом танце мотыльки-ручейники - все это разом заставило позабыть об усталости. От пустых турбаз веет заброшенностью. Как шутят туроператоры в Бурятии: "На озере июнь - еще не лето, а август - уже не лето". Вода в Байкале холодная, не более 12-13 градусов, особо не искупаешься. Однако только в эти недели любители природы смогут застать массовое цветение рододендрона даурского: от его нагретых солнцем розовых лепестков разливается пряный сладковатый аромат. Среди опавших сосновых шишек снуют бурундуки (здесь они "разгуливают" целыми семьями) и часто становятся героями фотосессий.

Внешне Горячинск - обычный таежный поселок с пыльными улочками и центральной площадью, где каждое утро торговцы разворачивают столы с незамысловатыми сувенирами. Курорт, известный некогда своей всесоюзной водолечебницей и термальными минеральными источниками, носит республиканский статус. С советских времен здесь мало что изменилось: все также стоят среди сосен деревянные корпуса для процедур (в клубе находится емкий музей истории курорта), памятник Ленину. Цены доступные, поэтому сюда в основном приезжают поправить здоровье местные жители.

- А вот развлечения у нас в дефиците, так что поездка на Байкал - это история не про сервис, а о первозданной природе, - уверен владелец туристической фирмы Александр Башаров. - Озеро интересно и в межсезонье, но чем заняться, если пошел дождь? На берегу нет ни интерактивных комплексов, ни ресторанов. Поэтому на озеро чаще едут, чтобы искупаться, подышать смолистым крепким воздухом, сходить на рыбалку. Понежиться в отеле будет дешевле в Турции или в Сочи.

При этом самый большой поток туристов на Байкал, по словам Александра, пришелся на 2019 год. Только на его экскурсиях в пик сезона побывали около восьми тысяч человек. Тогда основной сегмент путешественников составляли иностранцы - поляки, чехи, французы, немцы. Сейчас же их практически не встретишь.

Целебные воды бухты

В Бурятии популярностью пользуются маршруты по Чивыркуйскому заливу, на полуостров Святой Нос, в Баргузинскую долину. Кто-то непременно захочет побывать на острове Ольхон, но с восточного берега стоимость однодневной экскурсии кажется заоблачной - в среднем турфирмы запрашивают за обзорную прогулку от десяти до 12 тысяч рублей с человека. Еще дороже, пожалуй, выйдет только путешествие к Ушканьим островам, где на камнях принимают солнечные ванны сотни байкальских нерп. Группу туда доставляют катером на остров Тонкий. Именно здесь расположена самая короткая тропа Забайкальского нацпарка (но самая внушительная по рекреационному сбору) - протяженностью 350 метров.

Что ж, не сильно готовая к такому финансовому раскладу, я остановилась на демократической экскурсии (в пять тысяч рублей) по Чивыркуйскому заливу со стоянкой в бухте Змеиной. Место славится целебными сероводородными источниками. Температура в оборудованных для туристов ваннах составляет 36 и 50 градусов.

- Химический состав воды оказывает благотворное действие на мышцы и сосуды, но не стоит приравнивать купание в источниках к банным процедурам: те, кто хочет нырнуть в Байкал, должны сделать это "до", а не после ванн, - предупреждает всех Александр, когда наша группа высыпает с причалившего катера на берег.

В небе печет солнце, жарко, да и по прогнозам синоптиков день обещал побить июньские рекорды - аж 19 градусов. Внутренне понимая, что другого удобного случая и не представится, я решительно направляюсь к озеру. Тринадцать градусов сразу отдаются в теле тысячами горячих иголочек. В общем, терпимо. Второй заплыв дается значительно легче. После этого бегу в оборудованные ванны. Рядом вьются облака мошкары, но, уверяю, удовольствию от видов бухты они не мешают.

Казак на трицикле

Впрочем, отсутствие ощутимого сервиса на Байкале совсем не портит впечатление от отдыха, давая возможность переключиться с праздного потребления услуг на простых людей, их жизнь и проблемы. В борьбе за экологию знаменитого озера жители байкальских поселков стали заложниками юридических противоречий: им запрещено узаконивать строительство хозпостроек, заготавливать древесину, пилить лес и даже до недавнего времени - ловить омуля. Но люди не отчаиваются, изобретая что-нибудь интересное и внося собственный колорит в инфраструктуру. Так, житель Горячинска Павел Плахин собрал необычный трицикл - рама и двигатель от мопеда, внушительные шины от "Урала" - и катает на нем всех желающих. Его рычащее байкальское такси я заприметила еще издалека на безлюдном пляже.

- Транспорт тестировал тщательно: и на болоте, и на поросших кустарником кочках: ни разу не опрокинулся, - уверяет Павел, приглашая совершить поездку по окрестностям.

Узнав, что я из Краснодара, он еще больше оживился и признался, что гостил на юге в позапрошлом году. Собирался приехать повторно, но тут познакомился с будущей женой …уже восьмой по счету, и отложил путешествие.

- На Кубани пообщался с черноморскими казаками, я ведь сам потомственный сибирский казак, родился на Байкале. Кстати, привез от вас вот эту кубанку, - добавляет он, снимая с головы черкесскую папаху.

Уже на обратном пути в Улан-Удэ разговорилась с водителем маршрутки. Внешне он стройный, загорелый, настоящий пример мужества для своих трех детей. Восемь лет назад он стал случайным свидетелем тяжелого ДТП на байкальской трассе в районе курортного села Максимиха. Один из автомобилей перевернулся и загорелся. И Арсалан, не раздумывая, бросился к машине, с трудом открыл дверь и, перерезав ремень безопасности, вытащил пассажира.

- Следом попытался освободить второго, но не успел. Машина с зажатыми внутри тремя пассажирами вспыхнула, словно спичка, - вспоминает Арсалан. - Жена и родители, увидев мои опаленные брови и ресницы, поругали: "Ты же мог погибнуть!" Но ведь не погиб, и еще человеку жизнь спас. Он долго восстанавливал здоровье, но мы общаемся с ним до сих пор.

За проявленное бесстрашие Арсалану руководство МВД Бурятии вручило благодарственное письмо. Вот уж поистине многоликое и великое озеро!

Бурятия на вкус