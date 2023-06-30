В старинном уральском поселке построили туристский центр

У далекого поселка есть повод смотреть на областной центр свысока: Гари основали по указу пелымского воеводы Петра Никитина в 1623 году, ровно на сто лет раньше Екатеринбурга.

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Десять крестьян тогда высадились на берегу богатой рыбой реки Сосьвы - там, где была годная для пашни возвышенность. Назвали поселение Гаринской слободой Пелымского уезда. Опустевшее нынче село Пелым, также расположенное в Гаринском районе (не путать с ПГТ Пелым, центром одноименного округа) и того старше. Его построили в 1593 году как русский город-крепость на месте бывшей столицы княжества пелымских вогулов.

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Жители Гарей исстари ловили рыбу и добывали пушнину, заготавливали лес и служили родной стране верой и правдой. В парке Победы населенного пункта, в котором сейчас меньше трех тысяч жителей, а в годы Великой Отечественной было около пяти, на каменных табличках мемориала - две с половиной тысячи имен. Всего в Гаринском городском округе, самом малочисленном в Свердловской области, живет примерно четыре тысячи человек. А вот по площади он на втором месте на Среднем Урале - почти 17 тысяч квадратных километров! Какое-то время назад эти места считались такими, куда по своей воле не едут. Сейчас исправительные колонии здесь закрыли, а туристы на уральский север, наоборот, потянулись. Мы побывали в поселке-юбиляре и посмотрели, как он встречает четырехвековой юбилей.

Вместо больших леспромхозов - пятерка частных лесопромышленных предприятий, которые заготавливают и перерабатывают около 100 тысяч кубометров древесины в год. Вместо большого рыбозавода - артели рыбаков. Работают гаринцы на нефтеперекачивающих станциях, нанимаются менять трубы на нефтепроводе. Теперь в списке занятий еще и турбизнес.

Первую организованную группу гостей в поселке Гари встретили пирогами, песнями и роскошными видами на реку Сосьву с деревянных террас турбазы "Пристань Гари". Путешественники придирчиво осмотрели модульные домики со всеми удобствами, включая кухню, душевую кабину и даже теплый пол. Увидеть в небольшом северном поселке такой уровень размещения не ожидаешь! Дамам, а группа подобралась женская, организовали прогулку по реке на катере с экскурсией: показали высокий Белый яр, неприметные ложбины среди зелени, в которых археологи нашли залежи костей мамонтов, вросшую в песок старинную барку… Потом были уха из щуки и ловля рыбы на берегу, а вечером концерт, который готовила, кажется, половина поселка.

- Если честно, наш центр рассчитан на другого туриста. Есть, знаете, люди, которым надо уехать, про все забыть, даже чтобы телефон не работал. Они всегда сюда приезжали рыбу ловить, охотиться. Даже когда дороги не было, - рассказывает глава Гаринского городского округа Сергей Величко.

История появления на берегу Сосьвы современного туристического комплекса похожа на уральский сказ. Два года назад губернатор Евгений Куйвашев приезжал в старинный поселок с рабочим визитом. Оценил, как содержится реконструированный годом ранее парк, обсудил с главой вопросы развития муниципалитета. Его заинтересовало скопление автомобилей на стоянке недалеко от пристани. Узнав, что сотни людей приезжают в эти места на охоту и рыбалку, глава региона поинтересовался - а где они живут?

- Я отвечаю, что в палатках, машинах - где придется. Он посмотрел на берег и говорит - вон там надо построить туристический центр, чтобы люди спали в комфортных условиях! - вспоминает Величко. Планы, озвученные тогда на берегу Сосьвы, легли в основу разработанной по поручению губернатора программы подготовки к юбилею.

И вот через два года, как раз к 400-летию Гарей, вдоль реки выстроились комфортабельные домики, в комплексе есть и сауна, и ангар для хранения лодок, и причал с пандусом для катеров. Проект обошелся областному бюджету в 110 миллионов рублей. К юбилею успели построить и доставить с верфи еще один подарок гаринцам и гостям поселка - почти двадцатиметровый буксир с гордым именем "Ермак". Для единственной в области реки, на которой разрешены пассажирские и грузовые перевозки, это не роскошь, а средство передвижения.

Юбилей стал поводом для комплексного развития поселка. Самое главное, о чем всегда мечтали гаринцы, - здесь строят новые дороги. Завершается капитальный ремонт автодороги Гари-Таборы с 27-го по 37-й километр, как раз к празднику отремонтируют небольшой участок дороги Серов-Сосьва-Гари, который ведет к месту проведения торжеств. До 1 сентября будет приведена в порядок дорога от Гарей в сторону деревни Кошмаки, также идет капремонт еще одного участка в направлении Гари-Таборы.

Проектируется новый мост через реку Сосьву - его поставят вместо временного вантового. Перед торжествами ремонтировали не только трассы - обновили покрытие на улицах, уложили асфальтированные тротуары там, где раньше были деревянные.

А ведут эти улицы и тротуары к новому стадиону с полосой препятствий, беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадками, к облагороженному парку Победы и краеведческому музею с обновленной экспозицией. Новое оборудование, включая цифровой рентгенаппарат и стоматологическую установку, закупили для отремонтированной амбулатории. После каникул в Гаринской общеобразовательной школе появится прекрасно оснащенный кабинет технологии для девочек. А в Доме детского творчества будет работать площадка по техническому творчеству и профориентации. В этом учебном пространстве появятся десятки ноутбуков, графические планшеты, лазерные станки, 3D-принтеры и шлемы виртуальной реальности.

Каждый вечер школьники, да и взрослые гаринцы гоняют мяч на футбольном корте, занимаются на воркаут-площадке. Гаринское обновление продолжится с поддержкой губернатора и в следующем году.

- Парк построим на въезде в Гари - там, где сейчас пустырь. В нем будет чем заняться и мамам с маленькими детьми, и спортсменам, и пожилые люди смогут отдохнуть, посмотреть на фонтан, - рассказывает глава городского округа, а потом вспоминает про Дом культуры, который построят на средства областного бюджета до конца следующего года. В этом здании разместятся творческие коллективы, библиотека семейного чтения и краеведческий музей. Будет место и для мультимедийного стола, который поможет посетителям легче "путешествовать" по истории этих мест, и, например, для скелета мамонта.

Но все это впереди, а сейчас гаринцы готовят встречу для сотен гостей, которые прибудут в поселок на торжества. Грандиозный праздник намечен на 1 июля. Приезжайте, вам будут рады!

прямая речь

Федор Зыков, директор туристского центра "Пристань Гари":