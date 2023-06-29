Канатная дорога в Дербенте станет точкой притяжения туристов

Строительство канатной дороги в Дербенте будет способствовать увеличению количества туристов, приезжающих в этот дагестанский город. По расчетам авторов проекта, к 2027 году турпоток может вырасти в 2 раза.

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«Проект строительства канатной дороги в туристической столице республики был впервые представлен группой компаний „Урбантех“ в апреле 2023 года на совещании с участием главы Республики Дагестан Сергея Меликова и членов правительства. Проект создаст условия для увеличения туристического потока в древнем городе более чем в 2 раза к 2027 году, а также снизит человеческое воздействие на объекты культурного наследия и городскую экологию и уменьшит нагрузку на транспортную сеть в условиях растущего туристического потока», — сообщил ТАСС коммерческий директор ГК «Урбантех» Даниил Хазов.

Протяженность канатной дороги составит 2 850 метров, пропускная способность — 500 человек в час.

«Постоянно будут курсировать 17 кабин, вместимость — 8 человек каждая. Это позволит туристам увидеть древний город с высоты птичьего полета, а местным жителям — сэкономить до 30 минут при передвижении между набережной Дербента и исторической частью города», — добавил Хазов.

Накануне проект канатной дороги был представлен президенту России Владимиру Путину в рамках его поездки в Дербент.