Канатная дорога в Дербенте станет точкой притяжения туристов

Канатная дорога в Дербенте станет еще одной точкой притяжения туристов
Строительство канатной дороги в Дербенте будет способствовать увеличению количества туристов, приезжающих в этот дагестанский город. По расчетам авторов проекта, к 2027 году турпоток может вырасти в 2 раза.
«Проект строительства канатной дороги в туристической столице республики был впервые представлен группой компаний „Урбантех“ в апреле 2023 года на совещании с участием главы Республики Дагестан Сергея Меликова и членов правительства. Проект создаст условия для увеличения туристического потока в древнем городе более чем в 2 раза к 2027 году, а также снизит человеческое воздействие на объекты культурного наследия и городскую экологию и уменьшит нагрузку на транспортную сеть в условиях растущего туристического потока», — сообщил ТАСС коммерческий директор ГК «Урбантех» Даниил Хазов.
Протяженность канатной дороги составит 2 850 метров, пропускная способность — 500 человек в час.
«Постоянно будут курсировать 17 кабин, вместимость — 8 человек каждая. Это позволит туристам увидеть древний город с высоты птичьего полета, а местным жителям — сэкономить до 30 минут при передвижении между набережной Дербента и исторической частью города», — добавил Хазов.
Накануне проект канатной дороги был представлен президенту России Владимиру Путину в рамках его поездки в Дербент.
Дербент — один из древнейших городов России и мира, расположенный на побережье Каспийского моря. В 2015 году город отпраздновал свое 2000-летие. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.