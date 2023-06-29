Наедине с природой: в России растет спрос на глэмпинги

Объем предложения глэмпингов в России в 2023-2024 годах будет расти примерно на 30% в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы компании CMWP. В классическом понимании глэмпинг — это отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Еще одно важное условие глэмпинга — он должен быть мобильным и органично вписываться в окружающую среду, не нанося ей вреда.

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Другими словами, турист живет условно в палатке, но пользуется сервисом, сопоставимым с тем, что предлагает хороший отель. Один из вариантов: посреди леса стоит подиум, на котором разбит шатер. Снаружи — нетронутая природа, внутри — свет, вода, кровати, телевизор и так далее. Туристу могут предложить питание, развлечения, белье, халаты, полотенца и прочее. Хотя это не всегда шатер. Тут и вигвам, и полноценный домик. Модульный. Или автодом-прицеп. Вариантов масса.

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«Коммерсантъ» приводит данные Ассоциации глэмпингов России, согласно которым сейчас в стране работает 386 подобных проектов, а к августу планируется запустить еще 50-80. Кто-то считает, что рынок может расти и дальше, а кто-то уверен, что он уже перегрет, и скоро, не выдержав растущей конкуренции, многие проекты закроются. А вот сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров вообще не берется сказать, что такое рынок глэмпингов:

Сергей Петров сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом»

«Я считаю, что рынка глэмпингов не существует. Глэмпинг — это просто некий формат размещения, который может работать на любом из классических рынков, которые есть в туризме: либо как загородный отель, либо как курортный отель, либо как горнолыжный отель. Просто это другой формат. Вопрос того, какой туристический продукт ты покупаешь. Потому что сам по себе отель — не повод для визита. Чтобы сделать конкурентный хороший продукт, надо, помимо самого размещения, давать что-то еще. Какие-то эмоции, какие-то интересные фишки, которые человек и будет покупать».

Что продается в глэмпингах (какими бы они ни были)? Первое — единение с природой. Если это шатер, открыл тент и спишь буквально в лесу (если палатка в лесу). Или на горе. Или на берегу озера. Второе — относительная автономность. Вокруг тебя немного людей. И у тебя все свое. Но и тут есть варианты: где-то есть общий для всех ресторан, кто-то даже может поставить большой бассейн для всех, а где-то все максимально аскетично, но с теплом и светом. Некоторые проекты вообще работают по системе «все включено», но без шведского стола. Соответственно, и цены разные: от 5 тысяч рублей за ночь за палатку на семью до 20 тысяч за ночь с человека.

Почему этот формат пока нравится инвесторам? Во-первых, скорость реализации проекта. Главный плюс — это не капитальные объекты, указывает исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная:

Светлана Возная исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма»

«За счет того, что объекты не являются капитальным строением, их быстрее можно задействовать в бизнес-процессах. Соответственно, например, начав строительство в 2023 году, вы их сдадите в 2023-м и в 2023-м уже сможете принимать гостей».

И не менее важный фактор — господдержка. Во время ПМЭФ президент Владимир Путин высказал идею в ближайшие два года дополнительно выделить 11 млрд рублей на строительство в стране 470 модульных отелей, в число которых входят и глэмпинги. Выделенные ранее 4,2 млрд рублей пошли на реализацию 174 проектов.