Нижний Новгород вышел в финал конкурса «Культурная столица года»
Нижний Новгород вышел в финал конкурса «Культурная столица года». Об этом сообщает ТАСС. На звание «Культурной столицы» также претендуют еще семь городов России: Самара, Чита, Калининград, Новосибирск, Томск, Чебоксары и Грозный. При выборе городов учитывались историко-культурное наследие, уровень развития архивов, театров и музеев.
Конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года. Предполагается, это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды из административных центров субъектов РФ, а также городские округа с населением не менее 250 тысяч человек.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи-2024 открыли в Нижнем Новгороде.
Напомним, 24 июня Нижний Новгород с размахом отметил День молодежи. Основные праздничные мероприятия прошли на площади Минина и Пожарского, а церемония закрытия состоялась на стадион «Нижний Новгород».
Нижний Новгород стал первым городом в новом проекте Росмолодёжи, обойдя шесть других финалистов: Владивосток, Новый Уренгой, Калининград, Мурманск, Тулу и Красноярск. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, новый статус станет отличным стимулом для дальнейшего развития и освоения новых форматов молодежных мероприятий.«Вместе с Росмолодежью удалось проработать много интересных идей, которые приятно удивят гостей праздника. Конечно, в основе этой деятельности — инициативы самой молодежи. Вместе с нижегородцами пять лет назад мы закладывали основы молодежной политики в стратегии развития Нижегородской области. И опираясь на тот фундамент, сегодня продолжаем двигаться вперед», — отметил Глеб Никитин.