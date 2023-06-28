Нижний Новгород вышел в финал конкурса «Культурная столица года». Об этом сообщает ТАСС. На звание «Культурной столицы» также претендуют еще семь городов России: Самара, Чита, Калининград, Новосибирск, Томск, Чебоксары и Грозный. При выборе городов учитывались историко-культурное наследие, уровень развития архивов, театров и музеев.

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Конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года. Предполагается, это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды из административных центров субъектов РФ, а также городские округа с населением не менее 250 тысяч человек.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи-2024 открыли в Нижнем Новгороде.

Напомним, 24 июня Нижний Новгород с размахом отметил День молодежи. Основные праздничные мероприятия прошли на площади Минина и Пожарского, а церемония закрытия состоялась на стадион «Нижний Новгород».