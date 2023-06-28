На каких пляжах в Омске запрещено купаться

На омских пляжах качество воды не соответствует санитарным нормам. Где горожанам не рекомендуется купаться и почему, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

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«Отобрано 20 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели», – пояснили в пресс-службе.

Качество воды на всех пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства. Специалисты не рекомендуют купаться на пяти пляжах: это «Кировский», «Первомайский», «Центральный-I», «Центральный-II», «Советский». Представители ведомства уточнили, что заглатывание такой воды может привести к заражению острыми кишечными инфекциями и опасными вирусами.