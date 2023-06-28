Как отдохнуть внутри России: природа, храмы, ценности и цены

При выборе маршрутов летнего отдыха мысли и чувства всегда мечутся между стыдно не быть там, где все были, но хочется оказаться там, где никто не был.

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Там, где все (или многие) были, как правило, все как на открытке - пляжи, горы, колоритные обычаи. Для тех мест, которые мало кто знает, характерны нетронутость и аутентичность. Там сохраняется "дух места". А притягательности ему добавляют история, литература, архитектура, кино, музеи. Иногда конфликты. Наш корреспондент направился по одному из таких адресов.

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Последняя надежда

У известной станицы Вешенской - с шолоховским фестивалем, толоками и шермициями (раз в жизни надо быть обязательно, но большинство влюбляются и приезжают не раз) в "спутниках" кружится почти никому не известная станица Еланская.

Вешенская ("невеселая, плешивая, без садов станица" - "Тихий Дон") сегодня, наоборот, вся в садах, сиренях, цветниках и фонтанах. Можно отдохнуть в местном санатории с уникальной - для желудка - водой (его строительство, как и почти все здесь, - заслуга Шолохова). Федерального подчинения шолоховские музеи, местный пляж.

Но если хочешь занырнуть в глубь времени, судьбы и истории - бери такси и езжай в заброшенную Елань.

23 км, и аккурат у оборвавшегося асфальта - засаженные соснами пески, а над ними редкий - в местах преимущественно украинского барокко - классический храм. Сделанный по проекту петербургского архитектора Ивана Старова, автора Троицкого собора в Александро-Невской лавре и Таврического дворца. И вот этой степной классики.

Сергей Урсуляк снимал его в своем "Тихом Доне", Сергей Маковецкий (Пантелей Прокофьевич) хромал на его фоне.

За храмом всегда нахожу удивительный надгробный камень со старинной вязью букв: здесь покоится Надежда. "Дочь священника Северина Велова, жена студента Давыдова" умерла в 1895-м, в 30 лет. На камне пронзительные - мужа? отца? - слова: "Прости, последняя в жизни надежда".

Для меня это как груз для водолаза, чтобы погрузиться в прошлое. И первой целью его становится частный музей-мемориал погибшим в борьбе с большевизмом казакам.

Не тот атаман

Известный в Подмосковье предприниматель Владимир Мелихов купил в Еланской землю, устроил тут усадьбу-оазис, принял на работу 6 еланцев (это больше 10% населения). И открыл частный мемориал-музей. "Там все правда!" и "Как бы его закрыть?" - амплитуда местной реакции на это событие. Мелихов, как писал журнал "Огонек", еще в Подмосковье отметившийся чрезмерным восхвалением белого казачества и антисемитизмом, в Еланской увлекся увековечиванием памяти знаменитого атамана Краснова, казачьего писателя, публициста и коллаборациониста, воевавшего на стороне фашистской Германии. Призывавшего: "Идите в германские войска и помните, что в Новой Европе Адольфа Гитлера...". Грубо говоря, казачий Бандера. Человек той идеологии, с которой мы сейчас воюем на Украине.

Новой Европы, слава богу, тогда не возникло. Взятый в плен Краснов был расстрелян в Лефортовской тюрьме. Можно сожалеть о его судьбе - все-таки интересный писатель, увы, как-то очень нетрезво обольщенный всем немецким, что его и подвело. Но поднимать на щит?

Абсолютная глушь может стать неожиданным драйвером развития

Правда, после серии критических стычек на этой почве и ареста Мелихова за экономические прегрешения в композициях Мелиховской усадьбы имя Краснова на части скульптур исчезло. Но на фотографиях он тут и там. Антисемитизм создатели композиции "замели под лавку", но самодеятельную, а ля бандеровскую историософию не так просто искоренить.

"Тенденциозный" музей Мелихова известен богатым собранием интересных (хотя и научно не описанных) предметов, но по удивительной безграмотности экскурсоводов, выводящих казачью родословную от хазар и скифов, а также по выбранной ими идеологической линии - скандален, если не опасен.

Главная мысль здесь: казаки пережили геноцид. Естественно, от большевиков. Но поскольку большевикам уже предъявить нечего, то виноватой оказывается... Россия? Как в заголовке статьи немецкого "Франкфуртер Рундшау": "Русские и казаки непримиримы" (Мелихов - один из героев этой статьи).

Этот казачий сепаратизм у тех, кто понимает все подоплеки, вызывает большие опасения. Известный в районе поисковик, краевед Андрей Попов настаивает, что среди гостей усадьбы Мелихова были украинские националисты. Фотографии прислал: "Слава героям!" - на черных майках.

Власть и часть местной интеллигенции стараются держать идейную оппозицию проекту. Но пока ему выставлен только один барьер - не привозить в мелиховский музей школьников.

Знатоки же краеведы стараются привезти гостей Еланской к памятному кресту, установленному в лесу на месте горячего боя участвовавших в Вешенском восстании казаков и красноармейцев. Почему недавно вместе сидевшие в окопах Первой мировой пошли друг против друга - есть о чем подумать в точке неперекошенной истории.

Монастырь на весь мир

Но современная жизнь Еланской не сводится к идеям мелиховского музея. Центр станицы, конечно, - храм. Построенный в честь победы над Наполеоном, он еще и окутан легендой. По предсказанию известной здесь монахини Раисы в Еланской будет великий монастырь.

К предсказанию прибавилась новость о том, что в Елань тайно приезжал патриарх.

- Неправда, - говорит настоятель храма о. Николай, - патриарх к нам не приезжал. И о будущем монастыре тоже ничего не знаю.

Его пока то ли печалит, то ли радует новость, что из 45 жителей станицы в этом году на Троицу двое впервые пришли в церковь. Однако храм, особенно в большие праздники, переполнен - очень много приезжих. О. Николай - сюжет об этом прошел на телеканале "Спас" - слывет человеком, по молитвам которого исцелилась онкобольная. Но и те, кто программу не смотрел, чувствуют в нем опыт праведного служения, притягивающего к себе людей невидимым магнитом.

Сам он говорит, что больную исцелил Господь.

При о. Николае центральная часть храма, где десятилетиями лежали горы голубиного помета и проглядывали простреленные в боях лики ангелов на стенах (роспись петербургских мастеров по эскизам все того же Ивана Старова), приведена в порядок. Теперь там все сияет небесной голубизной. Помог известный вешенский предприниматель.

Предприниматель Мелихов храму не помогает. Зато в прошлом году в мелиховском центре остановились избравшие Елань местом своего слета байкеры. И все бы ничего, но ночью, на открытой вечеринке, куда настоятельно приглашали местных, включая детей, был устроен эротический лесбийский стриптиз.

Здесь каждый старинный дом хранит свою историю

Снятый на мобильники, он разошелся по всему району и вызвал смущение. Сердце края, старинный храм, будущий монастырь, удивительный священник, спецоперация недавно началась, а тут такое. Ничего сделать не смогли.

Лично писала праздновавшим здесь байкерам на сайт слова устыжения, мне в ответ выложили запись еще одного стриптиз-танца.

А в мелиховском центре самоуверенно парировали: частная территория, берег Дона - вы ничего не докажете.

Дом, где не разбиваются...

Между святостью и срамом есть обычная срединная жизнь. И вот она-то недавно начала в Елани подыматься. Долгие годы здесь среди прекрасной природы стояли покосившиеся хатки под камышовыми крышами, пьяные плетни, а пустынный берег Дона почему-то напоминал Америку Тома Сойера и Гекльберри Финна. Казалось, еще чуть-чуть, и не будет иметь никакого значения, что здесь стояла богатая станица с виноградными садами и невиданной ссыпной хлебной пристанью, торговавшая чуть ли не с Данией розоватого цвета местным зерном.

А век назад сражались и умирали герои "Тихого Дона", многие из которых имели в книге те же, что и в реальной жизни, имена. А в 1942-м через Дон перекинулся знаменитый Еланский плацдарм, ставший в том числе началом конца армии Паулюса под Сталинградом.

Такие вот крутые замесы истории и глохнущая жизнь. И вдруг заговорили о том, что Елань "оккупируют" москвичи. Позарившись как раз на абсолютную глушь. Чтоб даже петухов не слышно, только ласточки. Но не с целью прятать здесь опасные идеологии, а просто жить.

Вырос один милый двухэтажный особнячок. Затем второй, бревенчатый, пока еще недостроенный. Третий...

- Хозяин этого дома из Москвы, того - из Аксая, вон того - из Петербурга, - рассказывает мне местный старожил Лидия.

А кроме трех домов, превращающих Елань по виду в современное Подмосковье, появились еще 4-5 новых домов обычного, но очень крепкого сложения. В песках вокруг церкви воткнули щит с объявлением "Продаю земельные участки". Но самое интересное, что четыре старинных еланских дома, которые создают ту самую аутентичность, вдруг стали приводиться в порядок. Не перестраиваться - консервироваться в своей прекрасной старине.

Первый из таких домов купил бывший директор лесхоза, теперь бизнесмен, рассказывает мне Лидия. Чуть покосившийся, с крыльцом, с резными наличниками дом хозяин, не тронув, выбелил, выкрасил, превратил в старинную игрушку. Кажется, покупатель этого дома и меценат храма.

Еще один явно купеческий дом рядом купил Валентин Федоренко из Краснодарского края, у него здесь похоронен отец. Третий, самый роскошный, - неизвестный, но, похоже, ответственный, бизнесмен. Так бизнес дал местной старине и подлинности выжить.

В Еланской много и не столь богатых и старинных, но сохраняющих подлинный строй и архитектуру домов. Дом Лидии, например, двухэтажный казачий курень, каких уже нигде и не увидеть, кроме шолоховского музея. Но музей - это музей, а живой дом - сам по себе чудо. "К нам из Америки раз семья приезжала. Гостили в Ростове и захотели посмотреть настоящую русскую печь", - рассказывает она.

Печь у Лидии находится в первом каменном, полуподвальном этаже. Окна с невероятно широкими подоконниками, старые фото на стенах, старинная горка с посудой, каких теперь уже нет.

"Вы знаете, что ваш дом - памятник архитектуры?" - спрашиваю хозяйку. "Да, ко мне приезжали и приглашали принять участие в конкурсе старинных домов. Но дом для этого надо было покрасить. Были готовы дать краску, но дом слишком высокий, я уже не достаю до крыши". Дом ее стоит с начала ХХ века и помнит невероятные истории. И про то, как приговоренные к раскулачиванию хозяева перебрасывали из комнаты в комнату единственное свое богатство - полушубок, но часть семьи все-таки выслали. И про то, как тайком вывозили дядюшку Степана Петровича Толстова в телеге с двойным дном, потому что он был правой рукой командира знаменитой здесь в Гражданскую банды Фомина. Чтобы посадить на поезд и дать ему затеряться где-то в бурлящей городской жизни ХХ века.

Еланская, из вчерашнего вымирания пытающаяся шагнуть к модному берегу жизни, должна сберечь свои истории. Для нас. Когда-нибудь мы будем дорожить ими, как самыми полезными ископаемыми. А пока это полудикарский, полустановящийся цивилизованным маршрут - для тех, кто любит русскую старину. И знает ей цену.

Дороги, гостиницы, цены, достопримечательности

В Елань можно приехать на машине или на такси. Средняя цена такси из Вешенской - 750 руб. в один конец. Устраиваться на ночлег у кого-то в доме здесь не принято. Можно остановиться на базе отдыха "Лебяжий" между Еланской и Вешенской. Дорога до базы заасфальтирована. В домиках турбазы на 3-5 человек есть все, от посуды до телевизора. Цена номера за сутки: на срубы - 3500 рублей, на кирпичный домик - 5000 рублей. В Еланской есть "Билайн".