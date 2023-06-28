Озеро надежды: летом на Сакских грязях полезен даже воздух

История тихого городка Саки, расположенного на западном побережье Крымского полуострова, уходит корнями в глубокую древность, когда люди прознали про целительные свойства грязи.

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Само название "Саки" в переводе с тюркского означает "грязь", и первое упоминание о некоем городе, где имеется чудодейственная грязь, излечивающая различные недуги, появляется еще в первом веке до нашей эры.

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Сегодня местное озеро является главной достопримечательностью города, с его дна на протяжении многих веков до сих пор добывается лечебная грязь. Рассказывают, что изначально здесь протекала река, но затем она была затоплена соленой водой моря. Долгие годы в недрах озера происходили сложные процессы, замешанные на деятельности микроорганизмов, а в результате "выпекся" своеобразный "слоеный пирог": в нижнем слое - глина, затем - толстый слой соли, сверху - ил и, наконец, сама грязь.

Поэтому озеро и считается настоящей природной лабораторией, а грязь обрела уникальные свойства. Многие научные институты исследовали ее и обнаружили в ее составе соли различных металлов, минеральные вещества, органические соединения, даже гормоны и биогенные вещества, которые оказывают положительное влияние на иммунную систему организма.

Полезной оказалась не только сакская грязь, но и соленая вода озера - ее называют рапа. Ведь озеро продолжает пополняться водой из моря. Под жаркими лучами крымского солнца жидкость постепенно выпаривается, а в озере остается высококонцентрированный раствор различных химических соединений. Содержание этих веществ может доходить до 180 граммов на один литр воды.

Испаряются и сами соли, обогащая таким образом окружающий воздух минеральными веществами. Летом даже прогулки у озера полезны для людей, страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей или расстройством нервной системы.

А погулять в окрестностях есть где. В городе еще в ХIХ веке был разбит огромный парк, в нем насчитывается более 80 видов деревьев и кустарников. По его аллеям прогуливался Николай Васильевич Гоголь, проходивший в местном санатории курс грязелечения. Напоминание об этом - его скульптура в центре сакского парка.

Конечно, в таком благодатном месте обустраивали грязелечебницы, бальнеологические комплексы и санатории. В 1827 году здесь открыли грязелечебницу и курорт. Первым медицинскую помощь тут стали оказывать раненым солдатам и офицерам, пострадавшим в сражениях Крымской войны. Сакские грязи помогали облегчить их страдания. В 1912 году было построено новое здание по проекту архитектора Д. Рихтера. Здесь был организован научно-исследовательский институт диагностики и физических методов лечения, известный как Цандеровский, в нем ученые продолжили заниматься исследованием свойств сакских грязей, находя все новые доказательства их благотворного влияния на организм человека.