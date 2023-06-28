Кавказский Стоунхендж: 3 причины посетить музеи Карачаево-Черкесии

КЧР бьет рекорды по летнему туризму. Поток путешественников, по мнению экспертов, на 30 процентов превысит показатели прошлого года. Корреспондент "РГ" выяснил, что, кроме заповедной природы, манит гостей.

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Аланы - ираноязычный народ - прославились битвами с гуннами во Франции, завоеванием Испании и Северной Африки, дружбой с Византией. В XIV веке Аланское царство исчезло под ударами Тамерлана, но на Северном Кавказе остались настоящие сокровища: загадочные мавзолеи, храмы, дорогие шелка и оружие.

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Солнечная обсерватория и византийские храмы

На километровой высоте располагается Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс. По мнению ученого Умара Эльканова, здесь была столица Алании - Магас. На территории древнего городища отчетливо выделяются улицы, развалины храмов и домов, могильники и дохристианские святилища. Можно рассмотреть и выложенный из камней круг, внутренний диаметр которого составляет 90 метров, ширина стен - до двух метров. Кавказский Стоунхендж - солнечный календарь, своего рода обсерватория XI-XII веков.

Объект обнаружили 200 лет назад монахи Александро-Невского Свято-Афонского Зеленчукского монастыря. Их привлекли построенные в X веке храмы. В округе имеются руины почти десятка церквей, а сохранились три храма: Северный, Средний и Южный.

Южный посвящен святому пророку Илии, здесь и по сей день проходят службы.

- Средний, скорее всего, предназначался для простых прихожан. Он сложен из отесанных блоков и плит, скрепленных известковым раствором. Прекрасная акустика достигается с помощью голосников - системы глухих и сквозных отверстий в сводах, - говорит краевед и художник Андрей Пинкин.

Северный являлся кафедральным собором Аланской епархии. Он представляет собой крест, в центре которого возвышается купол. Тут особым образом устроен алтарь: это три ступени, являвшиеся своеобразным ложем для церковных особ во время важных богослужений (в древности монахи, крестоносцы молились лежа на спине).

А напротив храмового городища за рекой Большой Зеленчук на скале расположен лик Христа предположительно 1000-летней давности. Художник, подчеркнув тени и тона охристого песчаника, нарисовал самую древнюю в России наскальную икону.

Самая дорогая валюта Древнего мира

В Средневековье здесь пролегал Великий шелковый путь. Через Теберду и Клухорский перевал из Китая и Согдианы (современный Узбекистан) в Европу везли шелк, пряности и благовония. Теперь их можно увидеть в Музее историко-культурного наследия Специальной астрофизической обсерватории РАН и Нижнего Архыза. В хранилищах находится более 10 тысяч бесценных экспонатов.

- Чудом сохранились шелка VII-XII веков. Причем можно определить, из какой они страны. Так, китайский - рыхлый, а византийский - плотный и окрашен более качественно. Фунт шелка стоил тогда дороже золота, - поясняет художник-реставратор Виктория Городовая.

Шелк особенно ценили воины: надетая под кольчугу шелковая рубаха служила дополнительной защитой от стрел и дротиков, а также позволяла избежать заражения при ранении. А женщины любили шелка за красоту. К тому же они защщали от насекомых. В 2019 году сотрудницам музея удалось воссоздать шелковые одежды жителей Древней Алании. Уникальную коллекцию можно увидеть лишь в Нижнем Архызе.

Поскольку аланы были воинственным народом, то имеется богатый арсенал оружия. Основатели музея - братья Сергей и Анатолий Варченко - в одном из захоронений нашли сложный композитный лук VIII века. Уцелела даже тетива из скрученной по диагонали сыромятной кожи, а также колчан с 21 стрелой.

- От натянутой тетивы и стрел зависела жизнь его владельца. Поэтому оружие очень берегли. Посмотрите - прочный колчан изготовлен из дерева и обтянут кожей для защиты от влаги, - рассказывает Городовая.

Мальчику... 3600 лет

В археологическом музее Карачаево-Черкесского университета имени Умара Алиева можно познакомиться с аланским мальчиком, которому от 1600 до 3600 лет. Его захоронение датируется II-V веками н. э., то есть ребенок жил в одну эпоху с вождем гуннов Аттилой.

- Скальный могильник Ташкепюр около селения Каменномостского был известен ученым с XIX столетия, но только в 2016-2017 годах археологам из Черкесска и Москвы удалось произвести фундаментальные раскопки и исследование. В языческом аланском погребении находились останки ребенка, которого в загробный мир сопровождал горшочек с трапезой, - говорит заведующий музеем Ахмат Айбазов. - Мы решили перенести останки в музей и достаточно точно реконструировали его последнее прибежище.

В залах музея также можно увидеть набор уникальных украшений для пояса салтово-маяцкой культуры - бусин и пряжек.

- Чаще всего в наших краях на кулонах встречаются головы волка или медведя, а на украшении из Тебердинского ущелья кузнец отлил из бронзы лисицу, а каждый элемент покрыл золотой фольгой. Таких украшений с лисицами в мире больше не встретишь, - считает Ахмат Айбазов.

Тем временем