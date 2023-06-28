Почему стоит съездить во Владивосток

Во Владивосток стоит лететь за впечатлениями: посмотреть на тот самый мост с двухтысячной купюры, увидеть амурского тигра, попробовать морские деликатесы. А еще в Приморском крае невероятно красивые горы — совершенно непохожие на другие, со своим особенным колоритом. В волшебное путешествие во Владивосток вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса Tutu.ru отправился корреспондент «Вечерней Москвы» Игорь Синельников.

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Дорога и билеты

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До Владивостока из Москвы можно добраться на самолете. Стоимость билетов сильно зависит от того, насколько заранее их брать. Лично мой, приобретенный за полтора месяца до вылета, в обе стороны обошелся в 27 тысяч рублей. Во Владивосток летают современные широкофюзеляжные лайнеры. Удобные кресла, медиасистема и, конечно, питание — заскучать или проголодаться даже за восьмичасовой перелет не успеете.

А если по дороге хочется как следует посмотреть на Россию, можно поехать на поезде. Билет выйдет, конечно, дешевле, но важно учитывать расходы на еду. Поэтому ехать поездом стоит уж точно не из соображений экономии, а ради видов за окном и задушевных бесед.

Если хочется более уединенного путешествия, то до Владивостока можно доехать на личном авто, но придется преодолеть более девяти тысяч километров. Такую поездку можно растянуть на месяц-другой, подробно изучив все регионы по пути. Кстати, некоторые прилетают во Владивосток, покупают себе праворульный японский автомобиль (их здесь огромное количество) и возвращаются в Центральную Россию своим ходом. Но о феномене правого руля в Приморском крае я еще расскажу.

День 1. Бухта Стеклянная, Золотой мост и 11-метровый маяк

Первая мысль после приземления в аэропорту: а какой сегодня день? Наш самолет вылетел в полседьмого вечера, пересек семь часовых поясов и приземлился в девять утра следующего дня. Нужно быть готовым, что, возможно, придется ощутить все прелести джетлага.

В первую очередь мы отправились в бухту Стеклянная, где раньше располагалась невероятных масштабов свалка. Потом из нее вывезли весь мусор, кроме огромного количества битого стекла, которое долго омывалось морем и превратилось в разноцветные камни. Теперь их блеск привлекает сюда туристов, как настоящих сорок.

Затем заглянули на обед в ресторан Del Mar, из которого открывается панорамный вид на бухту Золотой Рог и Золотой мост. Впечатляющих размеров вантовый мост (длина основного пролета — 737 метров) построили к саммиту АТЭС в 2012 году, хотя в генплан включили еще в 1969 году. Это укладывалось в слова Никиты Хрущева: после визита в США он заявил, что Владивосток должен стать лучше Сан-Франциско (там находится легендарный мост через пролив Золотые Ворота).

После настало время протестировать местный фуникулер — единственный в России, который используется как регулярный общественный транспорт. Раньше им активно пользовались студенты Дальневосточного федерального университета: около верхней и нижней станции находились учебные корпуса. Однако в 2013 году ДВФУ перенесли на остров Русский, и пассажиропоток снизился. Зато теперь у туристов стало больше возможностей насладиться впечатляющими видами из окна свободного вагончика. Проезд стоит символические 24 рубля.

После поездки на фуникулере набрели на 11-метровый маяк Токаревского. Это не только туристическая достопримечательность, но и действующий ориентир для кораблей, входящих в бухту Золотой Рог (здесь находятся морской порт и база Тихоокеанского флота ВМФ РФ). Отсюда тоже открывается панорамный вид на Золотой мост, но уже совсем под другим углом.

Следующим пунктом программы стала иммерсивная экскурсия по городу — группе выдают наушники с голосовым сопровождением. У нас, например, историю достопримечательностей Владивостока рассказывал дворник. Советую одеваться по погоде и выбирать удобную обувь — маршрут от Корабельной набережной до Спортивной гавани длится 80 минут. Стоит такая экскурсия 800 рублей. По пути мы останавливались в разных местах. Например, у памятника Элеоноре Прей — американке, переехавшей во Владивосток в начале XX века. В столице Приморья она прожила 36 лет, оставив после себя много знаковых фотографий.

Завершился день ужином в ресторане «Миллионка». Кстати, это название взято не с потолка. Еще в дореволюционные времена во Владивостоке был квартал, в котором проживало много китайцев, причем они буквально занимали все свободное место — отсюда и название квартала. Здесь даже возникло собственное самоуправление в виде китайских мафиози, которые неоднократно вступали в конфликты с российскими властями.

День 2. Остров Русский

Два дня нашего путешествия мы решили посвятить острову Русский. Его размеры поражают — почти 100 квадратных километров. Долгое время он был закрыт для туристов из-за своего статуса: здесь располагались укрепления Владивостокской крепости и воинские части. Сейчас большинство военных объектов заброшено, зато туристических мест хоть отбавляй. В 2012 году остров соединили с материком Русским мостом — его вы можете видеть на двухтысячной купюре.

Знакомство с островом началось с прогулки на сапах. В чистейшей воде бухты Парис прекрасно видны местные морские обитатели. А еще тут очень красивые обрывистые скалы. За два часа в спокойном темпе мы добрались от стартовой точки в глубине бухты до океанариума и обратно. Маршрут настолько прост, что его сможет осилить даже новичок.

Дальний Восток, как известно, богат морепродуктами. Здесь гребешки, трепанги, крабы, мидии, устрицы и другие деликатесы представлены в таких вариантах, что поражают воображение. Есть целые предприятия, занимающиеся разведением морепродуктов. Одно из них — мореферму в бухте Воевода — мы посетили после прогулки на сапах.

Здесь вы сможете подержать морских обитателей в руках. И поверьте, оно того стоит. Некоторые животные удивят вас по-настоящему. Например, похожий на гигантского червя краснокнижный трепанг без воды сильно меняет форму, быстро превращаясь в шар. Еще на ферме разводят гребешки. Их тоже можно подержать в руках, но будьте готовы, что они могут не просто открывать или закрывать раковину, но и в какой-то момент уверенно выплюнуть на вас накопившуюся в них воду.

Тут же морепродукты можно попробовать и приобрести. Порядок цен в меню примерно такой: 280 рублей стоит гребешок, 450 рублей — паста с морепродуктами, 800 рублей — пятиминутка из трепанга (нарезанный трепанг с соусом).

День 3. Поход на мыс, океанариум и морские хинкали

Утром наша группа совершила пешую прогулку на мыс Тобизина. Он находится на дальнем конце острова, и большой туристический автобус туда не доедет, поэтому до точки старта добирались на «деликах». Грубо говоря, это японские праворульные «буханки» — во всяком случае, используют их с той же целью, только места внутри поменьше.

Никогда не ходили в походы? Не переживайте, маршрут до мыса Тобизина несложный, зато очень живописный. От начала маршрута в бухте Карпинского до мыса идти 2,6 километра, значительных перепадов высоты нет. Правда, есть один нюанс — небольшая отвесная скала, которую можно преодолеть с помощью веревки или по довольно крутому подъему. Так что обувь лучше выбирать удобную.

Последней локацией на острове Русский стал Приморский океанариум. Тут вы встретите не только местных морских обитателей, но и макеты существ, которых уже давным-давно нет на планете. Зрелище занимательное — детям особенно понравится. Стоимость входного билета — 1100 рублей, для детей от пяти до 14 лет — 550 рублей, детям младшего возраста вход бесплатный.

Перед возвращением в отель поужинали в популярном местном ресторане Supra Romani, где грузинская кухня перемешана с приморским колоритом: например, тут подают вкуснейшие хинкали с креветкой или гребешком. Где вы такое попробуете в Москве?

День 4. Культура дрифта и сафари-парк

Первое, что бросается в глаза по прибытии во Владивосток, — почти у всех легковых машин правый руль. Сказываются близость Японии (движение там левостороннее) и дорогое обслуживание старых авто в этой стране. В итоге подержанные японские машины в огромном количестве попадают в Приморье (а иногда и в Центральную Россию).

Из Страны восходящего солнца во Владивосток пришла культура дрифта. Это целая наука: машины для участия в соревнованиях дорабатываются и укрепляются. Тут и увеличенный поворот колес, и мощный мотор, и заблокированный дифференциал — каждый делает машину под себя.

Нас прокатили на спортивной машине на местном картодроме «Змеинка». В машину, помимо пилота, садятся три пассажира, всем в обязательном порядке выдают шлемы. Затем автомобиль резко срывается с места и с оглушительным свистом наматывает круги так, что адреналин зашкаливает.

Наша поездка уже подходила к концу, но вдруг в какой-то момент раздался грохот — у машины взорвалось колесо.

— Это обычное дело, — успокоил пилот. — На соревнованиях мы меняем колеса каждые два круга.

Не стоит уезжать из Владивостока, не увидев редких животных Приморья. Для этого можно отправиться в поселок Шкотово в местный сафари-парк. Тут обитают редкие животные, а с некоторыми можно даже познакомиться. Например, с местными косулями, которые позволяют себя погладить и с удовольствием принимают из рук корм. А как мило хлопают глазами миниатюрные ошейниковые совки! На некоторых животных можно посмотреть только издалека: например, в сафари-парке живут медведи, львы и амурские тигры. Но подходить к ним близко не хочется по понятным причинам.

Стоимость посещения зависит от экскурсии. Билет, включающий парк тигров, копытных, леопардов, гималайских и бурых медведей, будет стоить 700 рублей, в парк мелких хищных зверей и парк птиц — 400 рублей, столько же — в парк львов.

Сюрприз от «Вечерней Москвы»