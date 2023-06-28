Российские туристы стали чаще путешествовать по Золотому кольцу

Российские туристы, которые раньше предпочитали отправляться на отдых в страны Европы, в последнее время стали все чаще путешествовать по Золотому кольцу. Информацией об этом поделились представители отечественных турфирм.

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Сотрудница компании «Алеан» Оксана Булах отметила, что в июне 2023 года объем продаж туров по Золотому кольцу вырос на 15% по сравнении с показателями 2022 года. При этом в такое путешествие россияне, как правило, отправляются в выходные дни.

В компании «Виадук Тур» рассказали, что зачастую поездки по Золотому кольцу выбирают те туристы, которые раньше отдыхали на зарубежных курортах.

Представительница фирмы «Ванд» Ирина Астахова добавила, что в последнее время жители России предпочитают путешествовать по Золотому кольцу самостоятельно, не обращаясь к туроператорам.