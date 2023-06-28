Страна гор: особенности национального туризма

Рафинированному горожанину Дагестан может показаться кошмаром. Закаленный путешественник «по провинциям» только пожмет плечами. «Пффф, вы просто не умеете их готовить!» – скажет он про приключения, типичные для этой местности. Но обо всем по порядку.

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В последние лет десять Сочи и Турция избаловали отечественного туриста: он привык к тому, что прибывает в точку Х, а дальше культпрограмма как бы сама выстраивается вокруг него. Но это работает только в том случае, когда турбизнес на местах готов принимать большие потоки гостей. Так вот – в Дагестане он пока не готов. Отрасль эта сейчас бурно развивается, но до комфорта «старых» курортов все еще далеко. В этом есть и плюсы, и минусы.

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Начнем с минусов

Первое, что видит путешественник, прибывающий в эту республику по суше, – пост полиции. Вам придется выйти, зайти в помещение, где ваш паспорт проверят, а затем вернуться к машине. Иногда полицейские могут попросить вас открыть багажник. Это в основном «эхо» из прошлого – память о действиях террористов на Северном Кавказе.

Второй серьезный минус – заправки. Здесь нет «Лукойла», «Роснефти» и тому подобных популярных для жителей мегаполисов АЗС. Все эти сети просто не хотели заходить в республику много лет, поэтому на их месте – россыпь местных «бизнесов» с названиями, как будто пародирующими сетевых конкурентов (например, «Руснефть»). Зачем это нужно, может удивиться путешественник? Но стоит его ноге вступить за порог санузла на этой заправке, а носу – почувствовать запахи, – как этот вопрос его покинет. Похожесть названий заправки с «большой земли» – фактор, которым владельцы надеются привлечь заезжих туристов именно к себе. Увы, понимание того, что местные заправки трагически не дотягивают по уровню сервиса до 2020-х, придет к вам быстро.

Разумеется, можно возразить, что еще 20 лет назад точно так же могли выглядеть и пахнуть туалеты на заправках хоть в Московской области, хоть в Алтайском крае – а сейчас ни там, ни там такого не встретить. Это правда. Ясно и то, что еще лет через десять «джентрификация» достигнет и самых отдаленных уголков юга страны. Но пока – мы вас предупредили.

К чему еще стоит быть готовым? Коронавирусная история очень серьезно подкосила ряд мелких бизнесов в сфере общественного питания (выдернув их работников или даже владельцев из жизни). Остальные часто испытывают «эффект Армении»: большой наплыв туристов создал серьезные кадровые проблемы, и жарить шашлык часто могут поставить человека, которого еще пять лет назад туда бы просто не подпустили – по молодости ли, по недостатку ли опыта. Да, ситуация потихоньку выправляется, но те, кто был тут еще 6–7 лет назад, будут фыркать и говорить: «Раньше было лучше!»

Дагестан – мусульманская республика, поэтому свинины ни в общепите, ни в магазинах нет вообще, так же как в некоторых супермаркетах и ресторанах нет алкоголя. Хотя спиртные напитки можно купить, но их ассортимент будет сильно не похож на таковой в средней полосе – впрочем, здесь продаются приличные местные коньяки и даже неплохое красное вино.

Другой необычный элемент: местные дамы купаются в закрытых костюмах – эта мода «на ислам» особенно популярна среди молодежи. Пугаться не надо: туристке с «большой земли» никто не будет строить неодобрительное лицо, местные уважают культурные различия.

И еще две важных особенности. Прилететь сюда на самолете и передвигаться на такси – немного не то же самое, что прилететь в Москву и ездить по ней. Местные такси не так легко заказать, как в столицах, и главное: их водители могут вести машину так, что вы закроете глаза и не сможете их открыть до полной остановки. Причем увещевать их сравнительно бесполезно: с их точки зрения они водят очень аккуратно. Если вам хватит духу открыть глаза во время поездки и увидеть, что делают другие водители на дороге, то вы даже сможете с ними согласиться.

Кроме того, если вы хотите увидеть побольше красивых мест Дагестана, то ваш выбор – приехать сюда на своей машине или взять автомобиль в аренду прямо в аэропорту Махачкалы. Дорога сюда (через Калмыкию) в последние годы стала действительно ровной, но надо понимать, что это двухполоска. Ехать от Москвы – минимум 12 часов.

Плюсы: города

Города Дагестана – даже современные их части – очень непохожи на те, к которым вы привыкли. Пожалуй, нигде на «большой земле» вы не увидите столько пожилых людей на улицах, в том числе вечером. Они сидят в чем-то вроде клубов с беседками, разговаривают между собой, играют в нарды и не только – и их много.

Местное население приветливо, и, хотя само говорит на сорока языках (в прямом смысле), чтобы понимать друг друга, активно использует русский – местную лингва франка. Люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Прохожие гуляют допоздна, как и в современной Москве, о заметной уличной преступности говорить не приходится.

Если Махачкала (столица республики) похожа по застройке на типичный город «большой земли», то Дербент резко отличается. Это касается не только «верхнего города» с крепостью Нарын-кала – персидской цитадели, когда-то защищавшей Иран от вторжений с севера – но и остального поселения. Когда-то все оно вмещалось между двойных стен, спускавшихся от Нарын-калы к морю и порту, – хотя расстояние между ними лишь около 400 метров. Исходная крепость построена по приказу Хосрова Ануширвана I (531–579 года), правителя Ирана из Сасанидов.

Крепость много раз чинили и перестраивали, но основания стен действительно очень древние – чтобы понять это, достаточно к ним приблизиться. В средней полосе просто нет крепостей такой древности – каменные строения там начали возводить на века позже, чем здесь. Стены Дербента – многие исследователи считают их древнейшим сохранившимся памятником персидского крепостного зодчества – внесены в список Всемирного наследия Юнеско.

Дербент – вообще ключевой пункт в истории региона за последние пятнадцать веков. Исходное название Дарбанд (на средневековом персидском – «Узел ворот») точно отражает его роль. Город был расположен в узком, буквально трехкилометровом проходе между Каспием и Кавказом, который здесь резко поднимается из приморской равнины. Сам город шел на восток от Нарын-Калы, а на запад уходила сорокакилометровая «Горная стена», куда менее внушительная (и не сохранившаяся), поскольку здесь сила укреплений опиралась скорее на крутость горных склонов.

«Узел ворот» долго делил Дагестан на две части. Северная называлась «кяфирской» – потому что от нее на север жили «неверные», немусульмане. До X века это были иудеи (хазары приняли иудейство). Именно северная, частично степная часть Дагестана была исходной базой тюркского племени хазар. После того как Арабский халифат захватил Иран, хазары неоднократно вторгались через Дербент в южную часть Дагестана и лежащую южнее Кавказскую Албанию (ныне, в основном, Азербайджан), и даже южнее, достигая Мосула (современный Ирак).

После уничтожения Хазарии русским князем Святославом этот регион на какое-то время лишился крупных войн. Но затем сюда пришли монголы, а потом и Тимур (Тамерлан), впрочем, как раз ему город сдался без боя. После ухода отсюда тимуридов город снова взяли под контроль персы. Окончательно контроль над ним выпал из их рук в XVIII веке, поскольку местные правители в период ослабления Ирана предпочли принести присягу России.

Это многовековое деление на подконтрольный сасанидскому Ирану, Халифату и снова Ирану юг Дагестана и неподконтрольный югу север республики ощущается и сегодня. Скажем, ресторан «Хаят» в Дербенте (только не посещайте его вечером, если вам дороги ваши уши, – местные музыканты устраивают здесь очень громкие песни и пляски) куда больше похож на аналогичные заведения в Азербайджане (веками был в культурной орбите персов и Халифата), чем в Махачкале. Таковы же и местные, дербентские предпочтения в питье чая со сладостями (так чай здесь подают на всех летних верандах). Шашлык тоже скорее азербайджанский по манере исполнения – а вот в Махачкале уже более «дагестанский».

Еще плюсы: степь, горы и море

Дагестан – географически и климатически очень разнородный регион. Путешественник, въезжающий в него с севера, сперва попадает в степь, значительно более зеленую, чем калмыцкая. Это та самая исходная область экспансии некогда могущественных хазар, что в древних источниках называется «Берсилия». По ней ходят небольшие коровы местных мясных пород и, собственно, почти все: плотность населения северных районов республики предельно низкая.

Слева от трассы, пронизывающей всю республику с севера на юг, идет море, справа – в самом начале степь, а начиная с центра республики – уже горы. Кстати, с того же центра о «степи» речь уже не идет: осадков здесь так много, что полоса равнины перед горами занята виноградниками, садами и сельхозугодьями – или городами.

Каспий – достаточно теплое море, и если вы не выбираете пляжи крупных городов и самых популярных мест типа Каспийска, Дербента или Избербаша, то это еще и самое безлюдное из российских морей. Что вдоль Сулакского залива, что вдоль многокилометровых пляжей близ Белиджи людей будет мало, хотя подъехать к ним на самом обычном седане вполне реально.

Разумеется, везде нужно учитывать нюансы. Например, санитарное регулирование в Дербенте и Избербаше, мягко говоря, хромает: местные «частные отели» могут сливать канализационные воды прямо в море. К счастью, Каспий очень велик, и на состоянии его вод даже в считанных километрах от таких населенных пунктов это никак не сказывается.

Но на пляжах вне городов, где мало людей, возможна другая проблема: внимательно смотрите под ноги. Конкретно у Белиджи, на самом юге республики, босой ногой можно угодить на небольшой черный комочек. Это одна из фракций нефти, которая тут иногда спонтанно достигает поверхности безо всякой нефтедобычи. Таких мест мало, но и очищать подобный сюрприз от обуви очень непросто, поэтому лучше быть бдительными. Близ Белиджи есть еще и горячие источники, но ласковое море, кажется, манит туриста гораздо больше.

Часто как достопримечательность Дагестана называют «пустыню» – точнее, бархан Сарыкум, что в паре десятков километров к северо-западу от Махачкалы, который на нее действительно похож. Но фактически это не пустыня. Дагестанский заповедник, частью которого является бархан, получает не менее 350 миллиметров осадков в год, и поэтому в теории это степь. В основании бархана накапливается немало воды: грунтовые воды так близко, что часто до них добираешься, просто копнув «на штык». А откуда же тогда барханы?

Все достаточно просто: отсюда ветер несет песок с моря, но из-за близких предгорий далеко унести не может. Вот песок и оседает здесь, подпитывая бархан, чья верхушка имеет отметку 200–250 метров. При этом у его основания растут камыши и ивы. При посещении этого места стоит быть аккуратным: среди массы экзотических видов там водится и гюрза. Это очень ядовитая змея, опаснее которой в России просто нет. Правда, у Сарыкума она держится выходов горных пород на поверхность, а таких мест там не так много.

Что до гор, – это в южной половине Дагестана, – то они на горизонте постоянно. Туристическим центром горной части считается поселок Гуниб – здесь можно снять комнату или домик, арендовать машину, купить тур с местным гидом. Среди мест, которые там стоит посетить обязательно, – Сулакский каньон, глубочайший в Европе (до 1,92 километра глубиной). Заброшенный аул Гамсутль – он сейчас очень популярен, в любой летний день вы встретите там собрата-туриста. Подземный Салтинский водопад, Кудалинский каньон, древние башни в ауле Гоор – чудеса горного Дагестана можно перечислять долго.