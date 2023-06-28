Куда еще не ступала нога туриста: 5 новых маршрутов

Русское географическое общество представило 19 туров нового формата. Их необычность в том, что человек ощущает себя одновременно и путешественником, и участником научной экспедиции.

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"РГ" выбрала пять самых, на наш взгляд, интересных: четыре реальных и один виртуальный.

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1. На Землю Франца-Иосифа

Двухнедельная экспедиция на остров Александры (архипелаг Земли Франца-Иосифа). Старт - из Североморска: перелет самолетом, размещение на базе "Омега". Остров Александры называют роддомом белых медведей. Но туристы не просто любуются ландшафтами - изучают формы жизни на земле и в море с биологами и зоологами. А еще уточняют карты во время лодочных походов с геологами.

Есть время на то, чтобы расслабиться: обещана баня с арктическим колоритом. Можете увидеть китов и медведей (обещают вооруженных сопровождающих). Обещаны такие блага цивилизации, как мобильный интернет, а при необходимости - спутниковый телефон. Готовить не надо, будет повар - трехразовое питание.

Вылет в конце августа, погода днем +10, ночью чуть ниже нуля. По сложности тур подойдет не всем, кроме того, он достаточно дорог (от 800 тыс. руб). Но иной возможности оказаться в этом месте у простого смертного нет и не предвидится. Например, вы слышали о секретной военной базе "Арктический трилистник"? Так вот, она там. А для любителей военной истории - вообще раздолье, побываете на "переднем крае ВОВ". Кстати, для многих будет открытием, что гитлеровцы в 1943-1944 годах высадились на островах ЗФИ и организовали базу для метеонаблюдений и для корректировки воздушных ударов по "северным конвоям".

Интересно, что фашистов изгнала не Красная армия, а... русские медведи. Немцы на них охотились, один из убитых мишек стал причиной вспышки трихинеллеза. Полуживых гитлеровцев спешно эвакуировали.

2. Погружение в Балтику

Еще один тур формата, когда можно ощутить себя и участником экспедиции, и прикоснуться к большой науке. Три дня. Маршрут: Калининград - Балтийск - Светлогорск - Янтарный.

В музее Мирового океана покажут глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1": именно на нем впервые опускались к "Титанику". Проживание - в каютах легендарного научно-исследовательского судна "Витязь".

В программе и гастрономические сюрпризы: чиа-пудинг с черникой, трамедзини с курицей. В Балтийске ждет изюминка - Балтийская крепость, построенная 400 лет назад. Археологи РГО по секрету сообщают: завершаются исследования, много открытий.

Еще обещано погружение на дно пресного озера за янтарем. А в Светлогорске, в музее Мирового океана, покажут закрытые фонды - попасть в эту часть музея с обычной экскурсией невозможно.

3. В Хатангу

Тур назван интригующе: "Затерянный мир Анабара: от оленя до тайменя".

Анабар - это Анабарское плато в Красноярском крае. Ему 3 млрд лет, но плохо изучен. Здесь проходят миграционные пути северных оленей: весной уходят к берегу Ледовитого океана, а в конце лета возвращаются в Якутию. В середине августа есть возможность увидеть этот грандиозный марш.

Таймень, который есть в названии тура, ловят в устьях сибирских рек. Поэтому акцент сделан на гастрономию - угостят дикой северной рыбой, она безумно вкусная. Предложат и свежую дичь.

Кроме того, Хатанга (она базовый лагерь этого тура) с апреля 2024 года станет единственным местом, откуда туристы из России смогут совершать туры на Северный полюс. Увы, дешевыми они быть не обещают. Точную цену организаторы не оглашают, но вряд ли меньше миллиона. Понятно, что не все у нас миллионеры, но и полюс тоже не всем нужен. Нет лишнего миллиона - и в окрестностях Хатанги есть что вкусить и посмотреть.

И еще. Звать в Хатангу, как в место, "куда не ступала нога туриста", - это не буквально. Село основано в 1605 году, за четыре века здесь ступало много ног. Но такой Хатанги, как сейчас, вы не видели: построены отличные отели, завершается экологическая очистка от мусора, скопившегося за последние полвека.

4. Маяки России

Самый доступный маршрут, потому что виртуальный. Но это пока. "Маяки России" - совместный проект РГО и Центра современной истории. Специалисты выясняют состояние маяков на острове Белый, Пиллау и Таран (Калининградская область), Русского (Мурманская область), Кастрикум (Курилы), Ай-Тодор (пос. Гаспра, Крым) и др.

"Каждый маяк уникален - не существует двух одинаковых. Они становятся визитными карточками наших регионов, - говорит директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталия Белякова. - Наш проект - про физическое сохранение маяков и создание их цифровых двойников".

Маяки включат в реальные турмаршруты. А пока - вам сюда: https://маяки-россии.рф/

5. Манжерок

Панацея от недугов: экологически безупречный алтайский сыр и напитки на основе пантов марала. Фото: Игорь Елков

Созданный еще в 1930-х годах алтайский курорт Манжерок переживает новое рождение. Здесь обустроено 23 км горнолыжных трасс, скоро протяженность спусков утроится. Но Манжерок не только для горнолыжников. Это место притяжения поклонников аутентичной природы и особой культуры. А горный пеший маршрут можно назвать изюминкой новинок РГО. Презентован оригинально: экскурсию проводил лично член попечительского совета РГО Герман Греф в рамках акции "Лучшийгид России".

"Это место силы, тут потрясающий воздух, энергетика, - не скрывает эмоций Греф. - Таких энергетических доноров, по-моему, всего три, самый сильный - в Горном Алтае. Еще - Крым и Сахалин. Даже три дня на Алтае позволяют вернуться домой в другом состоянии". А еще, по словам экскурсовода, "здесь нет комаров, и плохая погода быстро проходит - ветра прогоняют тучи. За счет сухого воздуха легко переносятся температуры ниже 20 градусов. А под ногами целая аптека".

И изюминка: здесь раздолье для любителей тайн и легенд. Первая же остановка на экотропе посвящена древнейшим письменам Алтая: рунам и петроглифам. Они изучены хуже, чем скандинавские. Согласно одной из теорий, ни петроглифы, ни тем более руны не были письменностью смертных - люди их адресовали богам. А боги рисунками на скалах вступали в "переписку" с людьми.

Относительно недалеко (по местным меркам) - гора Белуха. Многие верят, что там "ворота" в потусторонние миры, в частности вход в священную Шамбалу.

Конкретно

Оно тебе надо

Как попасть в экспедиции?

На сайте РГО в разделе "Проекты" найти подраздел "Путешествия с РГО".

РГО дает гарантии, что все будет так, как в описании?

Общество выступает в роли разработчика части маршрутов или выбирает самые интересные из числа предложенных надежными туроператорами. "Путешествия с РГО" - это своего рода знак качества. При этом эксперты РГО выступают в роли "тайного покупателя", т.е. периодически на себе проверяют их соответствие. При несоблюдении условий знак качества снимают. Сейчас в списке рекомендованных РГО 80 авторских маршрутов от 15 российских туроператоров.

А почему РГО само не станет туроператором?