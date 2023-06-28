Почему бывалые российские туристы оставляют Чукотку "на сладкое"

Период с конца июня до середины сентября - лучшее время, чтобы посетить самый отдаленный регион России - Чукотку. Короткое северное лето привлекает сюда истинных романтиков - любителей нетронутой дикой природы, активного туризма, богатой рыбалки. Мы расскажем о самых привлекательных турах на краю земли, где сходятся два океана.

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Самый яркий город Севера

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Любителям городского комфорта понравится Анадырь и его окрестности. Это административный центр Чукотского автономного округа, чудесный маленький городок с яркими разноцветными домами на берегу Анадырского залива Берингова моря.

Спустившись по трапу самолета, вы сразу почувствуете себя путешественником, поскольку из аэропорта Угольный, носящего имя знаменитого чукотского писателя Юрия Рытхэу, в город в теплое время года добираются на катере, пересекая живописный Анадырский лиман.

В Анадыре есть все блага цивилизации: гостиницы, заведения общепита, поэтому любители комфорта смогут прекрасно устроиться. Правда, цены на краю Земли соответствующие, поэтому поездка на Чукотку - удовольствие недешевое. Только авиабилеты из Москвы и обратно обойдутся примерно в 45 тысяч рублей, а из Якутска, Владивостока и Хабаровска в 75 тысяч.

Обойти Анадырь пешком можно за полчаса, однако здесь есть на что посмотреть и где сделать интересные фотографии. Например, большой Свято-Троицкий кафедральный собор - крупнейший в мире православный деревянный храм, построенный на вечной мерзлоте.

Статуя Николая Чудотворца возле собора напоминает знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. С этой точки открываются красивейшие виды на город и лиман.

В музейном центре "Наследие Чукотки" можно узнать об истории, культуре и быте региона, в художественной галерее - приобрести сувениры и изделия чукотских рукодельниц и мастеров. У тех, кто любит этнические экскурсии, есть возможность посетить национальное село Тавайваам, расположенное в нескольких километрах от Анадыря, а туристы-романтики предпочтут морскую прогулку по лиману на арендованном катере.

Туры выходного дня

Самые бюджетные туры по окрестностям Анадыря стоят от 20 до 100 тысяч рублей с человека. Между населенными пунктами на Чукотке нет автомобильных дорог, поэтому придется много ходить пешком. Зато по пути можно порыбачить и поймать здоровенную щуку, лосося или другую рыбу.

Из Анадыря туристы ездят на экскурсии на косу Русская кошка, сопку и мыс Дионисия, чтобы увидеть цветущую тундру - гигантский красочный ковер.

Окунуться в быт современных оленеводов можно в "образцово-показательном" национальном селе Канчалан в Анадырском районе, где люди живут не в чумах, а в красочных канадских домиках. Здесь, кстати, есть гостиница и кафе.

Интересно также посетить заброшенную военную базу РВСН Гудым, которую еще называют "подземным городом", Дырой или Порталом. Километровый тоннель, вырубленный в скалах, с начала 2000-х годов необитаем. Но сюда приезжают туристы, любящие приключения в "заброшках" и все секретное. Для таких Чукотка - просто рай, поскольку здесь много поселков-призраков и остатков объектов Чукотлага.

Объять необъятное

Чукотские туроператоры предлагают и продолжительные экскурсионные маршруты по самым привлекательным местам Чукотки, включая знаковые. Их посещение станет настоящим достижением и для бывалых путешественников. Цена зависит от длительности маршрута и логистики. В среднем от 200 тысяч рублей.

Прелесть длительных туров - в разнообразии локаций. За одну поездку можно буквально объять необъятное: остановиться в современной гостинице со всеми удобствами, а следующей ночью спать на оленьей шкуре в яранге. Побывать на самом краю Земли, сфотографироваться на фоне моржей. Понаблюдать за белыми медведями или стать свидетелем охоты на кита. Сплавиться по реке, сварить уху на костре и увидеть мириады звезд на ночном северном небе, где нет засветок от городских огней.

Вокруг света за минуту

Одно из самых популярных мест Чукотки - точка, где 180-й меридиан, который делит Землю на восточное и западное полушария, пересекается с границей полярного круга. Находится она в Иультинском районе неподалеку от поселка Эгвекинот, который в шутку называют Чукотским Сочи, поскольку климат в этих местах очень суров.

Пройдясь по 180-му меридиану, вы за одну минуту совершите кругосветное путешествие, что подтвердят навигаторы в смартфонах. В этом месте установлен солярный знак в виде большого каменного диска с надписью: "Знак солнца в бесконечном движении, символизирующий конец старого, начало нового дня".

Недалеко от Эгвекинота находится и знаменитая арка "Полярный круг" - своеобразные ворота в Заполярье, пройдя через которую, вы становитесь настоящим "полярником" и получаете соответствующий сертификат.

- Это наиболее комфортное для начинающих туристов направление. Кстати, самолеты из Анадыря летают в Эгвекинот каждый рабочий день, - говорит Владимир Быстрых, директор одной из туркомпаний Чукотки.

Конец земли. Или начало?

Магическое место, где встречаются два океана - Северный Ледовитый (Чукотское море) и Тихий (Берингово море), носит название мыс Дежнева. Говорят, что в хорошую погоду отсюда видна Аляска, до которой чуть больше 80 километров.

Здесь находится львиная доля древних археологических памятников Чукотки. В семи километрах от мыса можно увидеть то, что осталось от заброшенного в 1958 году эскимосского поселка Наукан.

Самое посещаемое место мыса Дежнева - памятник этому русскому землепроходцу и мореплавателю, который одновременно служит маяком.

Путешествие к мысу станет настоящим приключением. Удобнее всего прилететь из Анадыря в село Лаврентия и оттуда добраться на внедорожнике в Лорино - центр китобойного промысла на Чукотке, где можно увидеть настоящую китовую охоту и искупаться в горячих ключах. Кстати, по пути на мыс туристы могут посетить село Уэлен - самый восточный населенный пункт Евразии.

Кстати

Рай для рыболова

Ощутимую долю туристов на Чукотке составляют заядлые рыбаки. Один из популярных и бюджетных туров конца августа и сентября - путешествие по реке Великой. Здесь обитают щука, сиг, чир, нельма, хариус, речной голец, ряпушка, корюшка, горбуша, кета и кижуч.

Богатый улов гарантирован на озере Красном, где можно поймать трехкилограммовых хариусов, метровых щук, нельму, которая потянет на десять килограммов, а также лосося - кету и горбушу.

Центром рыбацкого рая является "жемчужина Чукотки" - озеро Майниц, самое крупное на северном Корякском нагорье. Только здесь обитает озерный голец Палия с оранжевой икрой, напоминающей на вкус осетровую. Кроме того, тут нерестится нерка, а в реке, вытекающей из озера, водятся хариус, нельма, чир и щука.

Завершить рассказ о туристической привлекательности Чукотки хочется словами Владимира Быстрых: