5 дней на острове: путешествие к месту силы, пляж-легенда и  дыхание океана

Люди бывалые говорят, что остров Сахалин стоит посетить хотя бы раз в жизни. Чтобы увидеть переплетение японских, корейских и русских традиций, насладиться морепродуктами, ощутить дыхание Тихого океана и полюбоваться уникальной флорой острова и его побережьем.

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Там, где начинается день

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В России сегодня 37 утвержденных национальных туристических маршрутов, прошедших экспертную оценку и отвечающих запросам современного туриста. Единственный на Дальнем Востоке такой маршрут проложен по югу Сахалина. Он носит название "Здесь начинается день" и входит в десятку самых популярных.

Национальные туристические маршруты короткие, поэтому включают самые значимые региональные локации: объекты культурно-исторического наследия, гастрономические точки притяжения, уникальные природные места и места силы. Всего этого на Сахалине в избытке, поскольку единственная в России островная область уникальна во всех отношениях.

Но можно ли за считанные дни объять необъятное? Можно, если маршрут досконально проверен и просчитан логистически.

От Тоёхарадо Горы Лягушка

Путешествие по Сахалину займет пять дней. Прилетев в Южно-Сахалинск, посвятите первый свободный день городу, который начинался как поселение каторжников. Потом 40 лет он был японским и носил название Тоёхара в период губернаторства Карафуто. Вам вполне хватит времени, чтобы посетить все главные городские достопримечательности.

Отправляйтесь, например, в парк имени Гагарина, который входит в десятку лучших в России. Это место облюбовали японцы и в 1906 году разбили здесь сад с прудами. Верхний сохранился до сих пор, как и многие черты японского сада.

Побывайте в Сахалинском краеведческом музее, который занимает здание 1930-х годов в японском стиле "тэйкан-дзукури" ("императорской короны"), окруженное уютным парком с историческими артефактами.

Следующие три дня пройдут в прогулках по самым знаковым местам юга Сахалина. Двухчасовой путь на авто и вы у Ворот Тории - ритуальных ворот синтоистского японского храма в селе Взморье, к которым ведет лестница. С верхней площадки открывается шикарный вид на сопки и море. А затем отправляйтесь в живописную бухту Тихую, имя которой дал сам Иван Федорович Крузенштерн - человек и пароход. Она закрыта от холодных ветров. Здесь причудливые скалы, буйная растительность, шумные чайки. В 2018 году Национальный туристический портал Russia.travel включил это живописное место в пятерку легендарных пляжей России.

Фантастических пейзажей на краю земли масса. Приезжайте в село Охотское, где красивая новая набережная с променадом, площадками для медитации. 20 минут пешком и вы у озера Тунайча - второго по величине на острове.

Дальнейший путь пройдет по восточному побережью Сахалина от мыса Птичий до мыса Великан. Там в скалах множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих в полосе прибоя арок и столбов самых причудливых форм. Место уникальное, оба мыса признаны памятниками природы.

В четвертый день отправляйтесь в горы и к сакральным природным объектам. Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" располагается на горах Большевик и Красная практически в центре Южно-Сахалинска. Зимой здесь катаются на лыжах и сноубордах, а летом - гуляют по тропинкам, любуясь природой и видами на город с высоты.

Местом силы считается останец Лягушка. Местные считают его энергетическим центром Сахалина. По поверьям, именно здесь айны проводили свои ритуальные обряды. Прикоснувшись к останцу и загадав желание, полюбуйтесь видами на залив Анива, озера Тунайча и Изменчивое.

Справка "РГ"

Система национальных туристических маршрутов развивается по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". С их помощью путешествия по стране становятся интереснее, безопаснее и доступнее.

В самостоятельное путешествие по национальным туристическим маршрутам можно отправиться в любое время года. Но есть такие, по которым лучше путешествовать летом. Например, по Сибири: "Сибирские каникулы" и "Кузбасс-огонь в сердце". Или - "Сахалин: здесь начинается день". Описание и программы национальных туристических маршрутов можно посмотреть на специальной странице Russia.Travel.