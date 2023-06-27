Названы самые недооцененные туристами регионы России

Планируя отдых, многие россияне отдают предпочтение популярным направлениям, упуская при этом из вида уникальные отечественные курорты, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин . В качестве примеров он привел Туапсинский район и город Горячий Ключ в Краснодарском крае.

Еще Азовское побережье, Темрюк — очень недорогие направления. Стоит обратить внимание на Калининградскую и Псковскую области, Карелию — они крайне интересны и там есть что посмотреть, — отметил Барзыкин.

Эксперт добавил, что оптимизация расходов и проблемы с логистикой вынуждают россиян планировать путешествия таким образом, чтобы «не только быстро выехать, но и вернуться». В связи с этим он предположил, что среди туристов будет расти востребованность таких регионов, как Поволжье и Сибирь.