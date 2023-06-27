В Петербурге с начала года на 10% вырос турпоток

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о восстановлении туристического потока в городе после пандемии, пишет «Интерфакс». На заседании городского правительства он отметил, что Санкт-Петербург занимает одно из лидирующих мест в России по темпам восстановления туризма.

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За первую половину текущего года число туристов в Санкт-Петербурге превысило 4 миллиона человек, что на 10% выше, чем в прошлом году, сообщил глава города.

В свою очередь глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев добавил, что, по прогнозам Минэкономразвития, к концу 2023 года туристический поток в России вырастет на 5,2%, а в Санкт-Петербурге — на 7,5%. Прогнозируемое число прибытий туристов в город составит 8,7 миллиона.

Санкт-Петербург идет впереди графика и сейчас уже опережает прогнозы. Доля повторных поездок в город в последний период выросла с 25% до 40%, отметил Корнеев. Это свидетельствует о растущем привлекательности города и положительном опыте, который путешественники приобрели во время предыдущих посещений.

К слову, в 2022 году общее число туристов в Северную столицу составило более 8 миллионов. Туризм оказал значительное влияние на экономику Санкт-Петербурга, принеся порядка 370 миллиардов рублей, что на 57% выше, чем в 2021 году.