Как выбрать место для отдыха у воды в Новой Москве

В Москву и область наконец пришло летнее тепло, а значит — пора на пляж! Но не обязательно ехать на море, найти место для отдыха можно и в столичном регионе. Где в Новой Москве можно принять солнечные ванны у воды, устроить пикник и покататься на вейксерфе — в нашем метериале.

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Парк с маяком

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Официально разрешенных мест для купания в Новой Москве нет, поэтому придется наслаждаться лишь отдыхом у воды.

Если далеко от старой Москвы никуда выезжать не хочется, то можно остановиться в парке «Пыхтино». Обычно сюда приходят погулять вместе с детьми (для этого даже необычный маяк построили) или позаниматься спортом. Но также здесь, на берегу Пыхтинского пруда, есть пляжная зона — деревянная набережная с небольшими шезлонгами. И они уже ждут любителей солнечных ванн. Но если просто лежать на берегу — развлечение не для вас, можете провести время активно, например играя в настольный теннис. А вот пожарить шашлыки тут не получится. Беседки для барбекю временно закрыты.

АДРЕС: поселение Внуковское, квартал № 89, парк «Пыхтино».

Лови волну

В Московском на базе отдыха «Новая Чайка» каждый сможет провести время с удовольствием.

Правда, бесплатный здесь только сам пляж. Никто не помешает вам прийти сюда с полотенцем и принимать солнечные ванны. Но если хочется чего-то более экстремального, придется заплатить и воспользоваться услугами базы отдыха. Здесь можно поймать волну, прокатившись на вейксерфе, или поиграть в пейнтбол. Тут же получится арендовать беседку на воде, шатер или каменную башню для того, чтобы собраться большой компанией.

АДРЕС: поселение Московский, Проектируемый проезд 389, дом № 30.

Рай для рыбаков

В водохранилище «Серебряная чаша» детей и гостей с собаками категорически не пускают! А все потому, что главный отдых здесь — с удочкой. Правда, тоже платный. Зато рыбу здесь можно не только поймать, но и покоптить. А также снять беседку, стоимость которой будет зависеть от количества человек, но за детей до 14 лет платить не нужно.

АДРЕС: поселение Первомайское, деревня Настасьино, улица Сиреневая, 153.

33 удовольствия

А в деревне Елизарово пляж сделан со всеми удобствами. Есть парковка, мангалы и шанс порыбачить. Можно арендовать беседку. Также у вас даже будет хорошая возможность приготовить себе шашлык или рыбу, которую вы только что поймали. А если вы мечтаете остаться на песчаном берегу с ночевкой, то за отдельную плату вам даже специальное место выделят. Можете смело брать с собой палатку и спальный мешок.

АДРЕС: поселение Первомайское, деревня Елизарово, Елизаровский пруд.

Покататься на лодке

Зона отдыха «Заречье» хоть и не предоставлена для купания, зато здесь можно взять напрокат лодку и полюбоваться на парк непосредственно с реки Десны. К тому же это прекрасное место для того, чтобы провести время на природе. Оказавшись здесь, можно насладиться прогулкой по лесу, посмотреть на «визитную карточку» Троицка — ротонды, а также просто отдохнуть, устроив пикник на поляне. Лучшее решение — приходить сюда в будни. В это время людей здесь в разы меньше.

АДРЕС: Троицк, улица Прибрежная, 7.

Универсальная Цыганка

Никто не запретит вам отдыхать на набережной реки Цыганки в поселении Воскресенское. Позагорать можно на берегу и даже пожарить шашлык, правда, для этого придется успеть занять оборудованную для этого беседку. Не забудьте захватить в зоомагазине специальный корм для уточек. Они здесь чуть ли не главные обитатели.

АДРЕС: поселение Воскресенское, Воскресенский парк.

Самый первый парк

Гостей ждет и спортивно-досуговый парк «Красная Пахра». Интересен он в том числе и тем, что стал первым парком, который открыли в Новой Москве. И это хороший повод заглянуть именно сюда! Берег реки Пахры идеально подходит для рыбалки и пляжного отдыха. Здесь оборудовали пирсы и точки для пикника, есть открытые площадки для активных игр. Сюда можно приехать на велосипеде. Кататься по специально обустроенным дорожкам — одно удовольствие! Приятным бонусом будет и то, что гостям, приехавшим сюда на машине, будет удобно оставить свой автомобиль. Парковки расположены со стороны села Былово и со стороны деревни Красная Пахра.

АДРЕС: поселение Краснопахорское, квартал 49, парк «Красная Пахра».

Справка

Разрешение на купание в водоемах выдает Роспотребнадзор, который производит анализ воды. На данный момент в ТиНАО нет официально разрешенных мест для плавания. Уточнить, открыта или закрыта зона отдыха, вы также можете по телефону горячей линии Роспотребнадзора по городу Москве: +7 (495) 539-36-96.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых территорий Москвы:

"Направление парков очень важно для нас, они привлекают всех, кто приезжают в Новую Москву. 23 парка на 200 гектаров создали за десять лет, не считая вычищенных лесов вдоль дорог. Раньше на их территории были болота, непроходимые леса, а сейчас благоустроенный парк с детскими, спортивными площадками, велосипедными дорожками. В них есть сейчас все, чтобы жителям было комфортно находиться и отдыхать там".

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