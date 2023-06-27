Красиво и бюджетно: куда молодёжи сходить во Владивостоке

Совсем недавно во Владивостоке прошёл федеральный День молодёжи, и уже в начале июля столица Дальнего Востока будет отмечать свой 163 День рождения. ИА DEITA.RU приводит список мест во Владивостоке, посещение которых будет не стоить ни рубля, однако запомнится приятными впечатлениями и красивыми видами.

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Во Владивостоке много сил, времени и средств вкладывают в развитие общественных пространств города. Новые парки, скверы, набережные появляются на месте неоформленных пустырей. В большинстве случаев эти места являются прекрасными локациями для создания интересных фото.

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Сопка Бурачка представляет собой симбиоз инженерной мысли с шикарным открывающимся видом. Оформление в виде красных перил лестницы добавит снимкам ярких акцентов. Влюблённые смогут оценить такую локацию по достоинству – ведь на Сопке Бурачка можно встречать закаты и рассветы.

Нагорный парк также расположен на сопке, откуда открывается шикарный вид на Владивосток. Здесь гостей локации встретят извилистые бетонные дорожки, мягко набирающие высоту, оборудованные общественные туалеты, современная детская площадка. При должном подходе снимки с верхней точки Нагорного парка станут достойным пополнением личного или семейного фотоальбома.

Набережная на Второй Речке – ещё одна локация, успевшая полюбиться жителям города, которые готовы приезжать туда в том числе из отдалённых районов Владивостока. Тут жителей и гостей столицы региона ждёт шикарный морской пейзаж для медитации. А помочь расслабиться помогут удобные стационарные шезлонги. Для любителей физкультуры на объекте есть спортивный уголок, занятия на котором подойдут и для детей, и для взрослых.

Это лишь некоторые из множества достойных для отдыха локаций во Владивостоке, и их число постепенно увеличивается. А совсем скоро во Владивостоке можно будет отдохнуть во время празднования Дня города.

Праздник состоится в воскресенье, 2 июля, на двух основных площадках: набережной Спортивной гавани и на стадионе «Динамо». Изюминкой празднования Дня города в этом году станет объединение с Международными детскими играми «Дети Приморья».