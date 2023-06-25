Музыкальные фестивали в России, где можно провести время

В России проводят много масштабных фестивалей, которые наверняка станут одним из самых ярких событий лета. "Рамблер" расскажет, куда можно брать билеты прямо сейчас, чтобы точно скрасить это лето. Цены на билеты обычно повышаются ближе к дате мероприятия, да и спрос на такие события большой, поэтому советуем бронировать места и не ждать долго.

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Архстояние

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Это главный российский фестиваль ландшафтных объектов. Специально для него архитекторы, художники и урбанисты создают арт-объекты из природных материалов. Тема 2023 года — "Игра в предсказания". Организаторы предлагают заглянуть в работы художников как в магический шар. Помимо этого, гостям обещано несколько сцен с музыкальной программой. На территории парка организуют палаточный лагерь. Место под свою палатку стоит 3000 рублей, но можно забронировать обустроенную палатку за 8000 рублей. "Архстояние" хорошо тем, что можно бесконечно гулять по просторам Калужской области, наслаждаться закатами и необычными объектами.

Outline

С 6 по 9 июля в Подмосковье пройдет один из главных фестивалей лета — Outline. Хедлайнером мероприятия станет Дельфин, легендарный артист, оставивший след в российской музыке разных поколений. В марте он выпустил новый альбом "Прощай оружие", который исполнит на фестивале. Outline — это место для любителей электронной музыке, но еще туда едут за визуальными эффектами. Над световым оформлением работали сразу две студии с мировым именем — Sila Sveta и CETAП.

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