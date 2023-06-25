Недорогой отдых теперь реальность: прогнозы на летний туристический сезон

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о прогнозах на летний туристический сезон в стране и самых популярных видах отдыха.

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Прошлогодний тренд на восстановление популярности внутренних туристических направлений продолжается. Сейчас мы выходим на допандемийный период, ведь за 2022 год наши путешественники совершили около 65 миллионов поездок. Помимо этого, отмечается рост количества заселений в отели и гостиницы на 17 процентов. Не отстают и санатории с курортами. Туда люди стали заселяться чаще на 15 процентов.

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При этом практически по всей России идет рост турпотока. Исключением становится только Республика Крым из-за нарушения логистики на полуострове. Однако это компенсируется снижением цен на отдых. Напомню, что маршруты через Краснодар пока что закрыты, но есть альтернатива: автобусные туры.

Важно отметить, что в этом году набирает популярность и наше речное судоходство. Динамика такова, что круизы уже забронированы вплоть до сентября. При этом россияне продолжают путешествовать и на поездах: среди туристов оказались востребованы более 25 маршрутов. И конечно, спросом пользуется пляжный, культурно-познавательный и автобусный отдых.

Отмечу, что выездной туризм так и не восстановился после пандемии. Сегодня путешественникам доступно порядка 40 зарубежных направлений, самым популярным из которых остается Турция. Туда едут более 50 процентов общего потока, особенно в летнее время. Кроме того, у россиян пользуются спросом Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. При этом и в страны СНГ отправились более миллиона человек за год. Наибольшей посещаемостью отличились Каспийское побережье, Казахстан, Узбекистан и Армения. А для упрощения поездок их жителей в нашу страну была разработана система электронных виз.

Стоит отметить, что в этом году будет больше путешествующих с детьми — такой вид отдыха стал бюджетнее.

А еще специфика отечественного туризма в том, что многие и по два года никуда не выезжают. Поэтому популярностью пользуется оздоровительный туризм. Например, на Черноморское побережье и Кавказские Минеральные Воды.