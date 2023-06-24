Самые интересные варианты для активного отдыха в отпуске

Сезон отпусков в разгаре: настоящим хитом этого лета у отдыхающих стали пешие и водные походы по самым живописным местам России.

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«Вечерняя Москва» вместе с членом президиума Федерации России по спортивному туризму Алексеем Никоноровым разбиралась, как и какие выбрать туры.

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Многие думают, что пойти в поход, пеший или водный, — это такой веселый отдых, как на пляже поваляться. Но это другое.

К путешествию с рюкзаком нужно заранее готовиться — и морально, и физически. Поэтому о спортивной форме надо позаботиться заранее. Хотя бы несколько недель устраивать себе длинные прогулки. Если спортом занимаетесь регулярно, будет легче.

Второй важный момент: тщательным образом выбирайте фирму, через которую покупаете тур. Читайте отзывы. Еще важнее — узнайте имя вашего инструктора и читайте отзывы непосредственно о нем.

Уточните его опыт и опыт именно на этом маршруте. От инструктора во многом зависят ваше здоровье и даже порою жизнь. Советую выбирать компании, которые уже давно на рынке.

Желательно сетевые, имеющие филиалы в разных городах. Там подготовка инструкторов ведется тщательнее. Например, через Федерацию спортивного туризма.

Третье: узнайте все условия похода. Какое туристическое оборудование предоставляется и какое необходимо взять с собой. Последнее, кстати, рекомендую не покупать, а взять в аренду в ближайшем туристическом клубе. Адрес его нетрудно найти в интернете. Четвертое: заранее узнайте все подробности о маршруте, почитайте отзывы людей, которые его прошли. Дело в том, что есть маршруты и попроще, и посложнее.

Если вы абсолютный новичок, то сложный маршрут превратится для вас в настоящую пытку — это будет не отдых с яркими впечатлениями, а попытка выжить. Также советую всегда надевать не только хорошо разношенную, но и еще крепкую обувь. Обязательно берите запасные носки, спрей от насекомых, солнцезащитный крем, легкий фонарик, аптечку и водонепроницаемую сумку либо пакеты, чтобы вещи не промокли.

Ергаки: озеро Горных Духов и пик Дракона

На юге Красноярского края находится природный парк «Ергаки»: он тянется на 80 километров. Здесь, в сибирской тайге, высятся огромные гранитные пики. Путешественники могут добраться до скалы Парабола — она имеет форму перевернутой арки с двумя вершинами. Здесь же, у подножия Параболы, находятся красивейшие озера — Художников и Горных Духов. Будет возможность забраться на пик Дракона, искупаться в изумрудном озере Малахитовая ванна.

Стоимость: 24 200 рублей за 7 дней

Камчатка: восхождение на вулкан

Камчатка уникальна: вулканы, гейзеры, лавовые поля. В 105-километровом походе вокруг вулканов Плоский Толбачик и Острый Толбачик можно оценить первозданную красоту этого региона. В природном парке «Ключевской» вы увидите, как Земля выглядела миллионы лет назад. Есть здесь и следы извержений вулканов, черный песок Халактырского пляжа, воды Тихого океана, геотермальные источники, каньоны, перевалы. Запланировано и восхождение на вулкан плоский Толбачик.

Стоимость: от 42 000 рублей за 11 дней

Полуострова Средний и Рыбачий: скалы, тундра, океан

На Кольском полуострове особого внимания заслуживает полуостров Рыбачий. В рамках пешего похода можно полюбоваться просторами Северного Ледовитого океана, скалами, пляжами с золотым песком. По пути можно встретить стада северных оленей. Организаторы похода обещают показать и полуостров Средний.

Стоимость: от 24 000 рублей за 7 дней

Эльбрус: на высочайшую точку России

Эльбрус представляет собой потухший вулкан с двумя вершинами, обе пятитысячники: высота восточной — 5621 метр над уровнем моря, высота западной — 5642 метра. Склоны горы покрыты льдом и снегом. Здесь можно не только испытать себя, но и ощутить первозданную красоту Кавказа. В горных озерах течет чистая вода. А вершина манит...

Стоимость: от 39 000 рублей за 11 дней

Вечерняя Москва

Верховые болота: таинственная красота

Походы — это не только горы и море. Интересным вариантом могут стать… болота, особенно если не хочется уезжать далеко от столицы. Под руководством опытных инструкторов можно пройти по верховому болоту безопасно, проникнуться мистической атмосферой. Главное, не забыть резиновые (или из материала ЭВА) сапоги. Полюбоваться островками многоцветных мхов, увидеть лосиные тропы, насладиться ароматом багульника. На второй день часть маршрута проходит по лесу, часть — вдоль реки Сольбы. В Николо-Сольбинском монастыре близ деревни Вороново будет экскурсия.

Стоимость: 5400 рублей за 3 дня

Байкал: извилистые тропы, пещеры

По живописному побережью, извилистой тропой пойдут туристы — мимо поселка Листвянка, поселка Большое Голоустное.

По пути встретятся загадочные пещеры, гора Святая, на которую можно будет забраться и полюбоваться озером с высоты. Байкал ведь настоящее чудо. А отдохнув на каменистом пляже, можно искупаться в его чистейших водах. Этот пеший поход несложный, подойдет и новичкам.

Стоимость: от 20 400 рублей за 7 дней

Река Клязьма: сплав на байдарках, баня

Вариант для тех, кто не хочет уезжать далеко от Москвы, — сплав на байдарках по реке Клязьме в Подмосковье. Для 23-километрового маршрута под руководством инструкторов опыт не требуется. Научат и собирать, и разбирать байдарку, и грести, и маневрировать. На воде будет проходить около 4–5 часов в день, а прогулки и ночевки — на берегу реки.

Так что можно будет насладиться ароматами леса, побродить по заливным лугам. Увидеть Крутовский заказник — так называемую подмосковную тайгу. А еще попариться в бане. Маршрут проходит между железнодорожными станциями Усад и Омутищи.

Стоимость: от 7800 рублей за 3 дня

Республика Адыгея: альпийские луга, море

Пройти 93 километра по горам к морю — предложение для настоящих романтиков. В уютной и гостеприимной Адыгее есть альпийские луга и водопады, ущелья, озера. Один из самых живописных маршрутов начинается в Кавказском заповеднике, включает в себя восхождение на гору Оштен, посещение перевалов Армянский и Черкесский, туристских приютов Фишт и Бабук-Аул, Малого Фиштинского ледника. Завершится маршрут в Дагомысе (микрорайон Сочи) на Черном море.

Стоимость: от 16 500 рублей за 7 дней

Вечерняя Москва

Волга: вдоль реки на велосипеде

Туристы могут выбрать и велопоход — таких вариантов сейчас тоже много. Например, вдоль Волги. Маршрут проходит через много славных городов: Рыбинск, Мышкин, Углич, Калязин, Кимры, Дубну, Конаково, Тверь. Всего 400 километров.

Средней физической подготовки вполне хватит. Походная романтика, величественная русская река, множество интересных экскурсий... Например, в поселке Петраково, в Музее Рыбинского моря расскажут историю Рыбинского водохранилища, затонувшего при его строительстве города Мологи — «Русской Атлантиды». А в Угличе — великолепная храмовая архитектура.

Стоимость: 18 600 рублей за 8 дней

НАДО ПОНИМАТЬ

Во многих походах страховка не входит в стоимость тура, как и личное снаряжение: палатка, спальник, рюкзак, коврик-пенка. Стоит учесть, что всегда возможны непредвиденные расходы, а еще карманные деньги понадобятся, чтобы приобрести сувениры на память.