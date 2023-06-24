Почему стоит отдохнуть в Крыму летом 2023 года
В Крыму стартовал сезон отпусков, а местные отели понизили цены на треть, пишут "Известия".
На полуостров можно добраться на поезде, машине или автобусе.
Билет в купе поезда из Москвы обойдется туристу в 10–11 тыс. рублей. Например, в Судаке поездка на такси - 200 рублей.
Здесь есть и роскошные варианты размещения от 50 000 и более доступные предложения. Скажем, ночь в 3-звездочном отеле "Гранд" в Судаке стоит 6–7 тыс. рублей с завтраками и ужинами и бассейном.
"За лучшими пляжами гости полуострова отправляются в Феодосию (песчаный Золотой пляж), Коктебель (Тихая бухта со смесью ракушечника и крупного песка), а также в Новый Свет (Царский пляж со смесью песка и морской гальки). Те туристы, которых не смущает отсутствие инфраструктуры, могут отправиться на пляжи косы Беляус и поселка Оленевка на западном берегу Крыма. Там белый песок и ярко-бирюзовое, удивительно чистое море, из-за которых эти места прозвали Крымскими (или Русскими) Мальдивами"
1 кг клубники стоит полторы сотни рублей, черешни — двести рублей, а в кафе на берегу можно попробовать разную рыбу.