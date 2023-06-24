Почему стоит отдохнуть в Крыму летом 2023 года

"За лучшими пляжами гости полуострова отправляются в Феодосию (песчаный Золотой пляж), Коктебель (Тихая бухта со смесью ракушечника и крупного песка), а также в Новый Свет (Царский пляж со смесью песка и морской гальки). Те туристы, которых не смущает отсутствие инфраструктуры, могут отправиться на пляжи косы Беляус и поселка Оленевка на западном берегу Крыма. Там белый песок и ярко-бирюзовое, удивительно чистое море, из-за которых эти места прозвали Крымскими (или Русскими) Мальдивами"