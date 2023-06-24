Куда сходить на День молодежи в Кургане

В Кургане 24 июня состоится городское празднование Дня молодежи – 2023. Сразу на пяти площадках города пройдут разного рода развлекательные мероприятия для молодых людей: концерты, лотереи, кинопоказы, уличные тренировки и ночная дискотека.

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Где провести праздник днем и куда сходить вечером – читайте на «ФедералПресс».

Концерты и спортплощадки

Основной праздничной площадкой города в День молодежи станет Центральный парк культуры и отдыха. Локация – главная сцена парка, сообщает администрация города.

15:00 – открытие праздника, церемонии награждения курганцев, которые внесли весомый вклад в развитие молодежной политики города, волонтеров и др.

16:00 – выступление детских танцевальных и музыкальных коллектив, награждение победителей конкурса семейного творчества.

16:30 – фитнес-тренировка, вручение значков ГТО.

17:00 – концерт победителей и участников фестиваля «Зауральская студенческая весна – 2023», молодежный флешмоб «Встанем», вручение областных молодежных премий.

19:00 – концерт главного исполнителя и участника праздника – кавер-группы «Перформанс», которая исполнит популярные хиты.

21:00 – 22:00 – дискотека от DJ SASHA EX.

Лотерея и мастер-классы

17:00 – тематические интерактивные площадки и мастер-классы.

18:00 – военно-патриотическая игра «Молодежная зарница».

19:00 – розыгрыш призов в лотерее от организаторов праздника. По информации мэрии, в течение дня каждый сможет принять участие в работе интерактивных площадок, получить жетоны и обменять их на лотерейные билеты. На территории ЦПКиО будут работать несколько праздничных локаций:

В Городском саду

19:00 – концертная программа с участие образцового коллектива студии эстрадной песни Sofia Love.

20:00 – кинопоказ.

На Троицкой площади

18:00 – концерт танцевального ансамбля «Созвездие».

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