Куда сходить на День молодежи в Кургане
В Кургане 24 июня состоится городское празднование Дня молодежи – 2023. Сразу на пяти площадках города пройдут разного рода развлекательные мероприятия для молодых людей: концерты, лотереи, кинопоказы, уличные тренировки и ночная дискотека.
Где провести праздник днем и куда сходить вечером – читайте на «ФедералПресс».
Концерты и спортплощадки
Основной праздничной площадкой города в День молодежи станет Центральный парк культуры и отдыха. Локация – главная сцена парка, сообщает администрация города.
- 15:00 – открытие праздника, церемонии награждения курганцев, которые внесли весомый вклад в развитие молодежной политики города, волонтеров и др.
- 16:00 – выступление детских танцевальных и музыкальных коллектив, награждение победителей конкурса семейного творчества.
- 16:30 – фитнес-тренировка, вручение значков ГТО.
- 17:00 – концерт победителей и участников фестиваля «Зауральская студенческая весна – 2023», молодежный флешмоб «Встанем», вручение областных молодежных премий.
- 19:00 – концерт главного исполнителя и участника праздника – кавер-группы «Перформанс», которая исполнит популярные хиты.
- 21:00 – 22:00 – дискотека от DJ SASHA EX.
Лотерея и мастер-классы
На территории ЦПКиО будут работать несколько праздничных локаций:
- 17:00 – тематические интерактивные площадки и мастер-классы.
- 18:00 – военно-патриотическая игра «Молодежная зарница».
- 19:00 – розыгрыш призов в лотерее от организаторов праздника. По информации мэрии, в течение дня каждый сможет принять участие в работе интерактивных площадок, получить жетоны и обменять их на лотерейные билеты.
В Городском саду
19:00 – концертная программа с участие образцового коллектива студии эстрадной песни Sofia Love.
20:00 – кинопоказ.
На Троицкой площади
18:00 – концерт танцевального ансамбля «Созвездие».
Для детей с родителями
15:00 – в Детском парке пройдет интерактивная программа «День М».