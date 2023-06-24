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Топ самых популярных "неморских" направлений июля

Российский сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру" составил топ самых популярных в июле этого года "неморских" направлений среди туристов по России. В рейтинг также не был включен Санкт-Петербург.

Топ самых популярных "неморских" направлений июля
© Реальное время

Топ-10 самых популярных "неморских" направлений июля 2023:

  • Москва, Московская область ― 3366 р. / 5 ночей*
  • Казань, Татарстан ― 4205 р. / 4 ночи
  • Кисловодск, Ставропольский край ― 3336 р. / 7 ночей
  • Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 3952 р. / 2 ночи
  • Краснодар, Краснодарский край ― 2682 р. / 2 ночи
  • Волгоград, Волгоградская область ― 3441 р. / 2 ночи
  • Пятигорск, Ставропольский край ― 2837 р. / 5 ночей
  • Соль-Илецк, Оренбургская область ― 2900 р. / 6 ночей
  • Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4012 р. / 3 ночи
  • Петрозаводск, Карелия ― 4524 р. / 4 ночи

По словам экспертов, опрошенных "Реальным временем" в конце весны 2023 года, среди татарстанцев приобретают все большую популярность внутренние направления. Вместе с этим для путешествий по-прежнему востребована Турция.