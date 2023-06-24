Где поесть и что посмотреть в Рязани

До поездки в Рязань не знала об этом городе ничего, даже шутку «А в Рязани грибы с глазами. Они глядят, а их едят». Попробовать из местной кухни действительно есть много всего, погулять и посмотреть — тоже

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Рязань — город здорового патриотизма с умением вплетать современную жизнь в историю: тут памятник Ленину соседствует с прекрасно отреставрированным монастырем, на тропе Паустовского размещены современные арт-объекты, которым позавидовала бы и Москва.

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Есть очаровательная норвежская деревня с маяком и рукотворным островом в виде сердца, барахолка, на которой можно купить люстру-вентилятор из юности за 400 рублей, есть частный дом с вертолетной площадкой без шестиметрового забора вокруг, автомобиль «Победа» цвета кофе с молоком. Есть Мюнстерская улица в честь своего города-побратима. Яхт-клуб и Кремль без стен. Рязанцы очень любят свой город и в Москву переезжать не хотят.

Местная кухня очень гастрономична и для меня была открытием. Вот список мест, куда надо обязательно попасть:

Ресторан «Графин»

Интерьер удачно сочетает и купеческий стиль, и модную московскую веранду. Ресторатор Дмитрий Кирилин самый главный амбассадор кухни Рязанского края: тут вкусно, традиционные для края продукты выходят на тарелках в необычных комбинациях. В одной из экспедиции Дмитрий нашел рецепт калинника, и теперь это теперь один из символов города.

Калинник по вкусу напоминает что-то среднее между пряником, пирожным «картошкой» и мини-пасхой.

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Внутри прослойка из калины, отсюда и название «калинник». Исторически калинник запекали в капустном листе, своеобразном старорусском «пергаменте», а теперь этот экологичный прием используется местными шеф-поварами в приготовлении и других блюд. В ресторане я попробовала еще один местный специалитет: курник, пирог из курицы с блинами и сыром. Горячий, сытный. С собой в качестве сувенира можно взять замороженный курник, и дома он получается такой же вкусный.

Кафе Reazione di maillard («Реакция Майяра»)

Кто бы мог подумать, что среди магазинов автомобильных запчастей в спальном районе типа нашей Балашихи расположился ресторан абсолютно мишленовской кухни, ради которого стоит сделать специальную остановку. Семейный ресторан на 12 посадок, и работают там всего два человека. Шеф Дмитрий Селезнев — на кухне, жена Татьяна — в зале.

Ферментация и эксперименты. Дмитрий стажировался у Игоря Гришечкина в Cococo, у Артема Естафьева в Artest, наложил техники на региональные продукты и получился мусс из картофеля с копчеными перловицами (пресноводный моллюск, который водится и в Рязанской области), судак в соусе из ферментированного огурца с древесными грибами и идеальная по мягкости и прожарке утиная грудка рязанской прописки с пюре из моркови и соусом на сыворотке. На десерт — крем на можжевельнике с соусом из сосновых шишек. Шеф сам их собирает в лесу. И еще тут самая вкусная пицца в городе — ее делают на тесте 72-часовой выдержки.

Кафе «Старый Мельник»

В городе их несколько. Идеальный семейный ресторан с детскими комнатами, площадками и манящим запахом с дымком. В кафе «Старый Мельник. Фаzooнда» есть мини-зоопарк, и ресторан выглядит как деревянная дача с видом на озеро. В ресторане пять уровней, хотя с виду он выглядит миниатюрным теремком, под потолком зал на десять человек с низкими потолками — ощущение, что ты в кают-компании на корабле из фильма «Дети капитана Гранта».

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В «Мельнике» делают свой джин на малине и угощают непривычным нам хвостом бобра (на вкус как масляная рыба). Хвост бобра — идеальная закуска к водке, снегу и кесадилье — такие вот гастрономические миксы практикуют тут зимой на улице. В Фаzooнда есть дикое меню: колбаса из лося, лопатка молодой косули, карбонад из дикого кабана, жаркое из лося с брусникой. В кафе «Старый Мельник. Гнездо» можно отлично провести вечер — благодаря сосновому лесу и фонарикам тут всегда немного Новый год. А еще в «Гнезде» шикарный грибной суп, риет из сома, пельмени с бобром со снегом из сметаны и дымком от азота и тот самый эталонный калинник на десерт.

Гастробар «Есть»

Светлый и уютный ресторан в центре на улице Почтовая. К шефу Максиму Титову выстраивается очередь за полбой с грибами и перепелкой в капустном листе.

Паб «Бристоль»

В гостинице «Старый город» сформировался европейский гастрономический кластер. Неаполитанский ресторан, венская кофейня и английский паб «Бристоль» со всевозможными аксессуарами.

Надеюсь, что яркие блюда сета VI Фестиваля кухни Рязанского края полба с грибами, соусом из боровиков с ягелем и феерично вкусный грибной суп паба «Бристоль» с белыми, шампиньонами и сморчками перекочуют в ресторан «Лыбедь» русской кухни, который откроется 12 июля, — тема рязанских грибов раскрыта, а вкус сделан так, чтобы хотелось за ними возвращаться. Запивали все уютным рязанским иван-чаем с тимьяном, яблоком и ромашкой.

Ресторан «Буфетъ»

Традиционно всех туристов, приезжающих в Рязань, ведут в этот купеческий ресторан, он расположен в современном бизнес-центре, но сделан красиво, с элементами модерна и внушительными деревянными дверями, в которых стоят окна с травлением — декораторский прием, который я видела только в дореволюционных домах Петербурга. В ресторане есть своя сыроварня на минус первом этаже, а в самом ресторане очень красивый интерьер и коллекция фарфора, значительная часть которой представлена птицами. Из меню покорила меня свекольная плетеница с вишневым соусом и мороженым из козьего сыра и суп-пюре из крапивы с сырно-картофельными пончиками и пряным песто из крапивы.

Практически во всех ресторанах Рязани есть детский уголок, комната или даже детская площадка. А в гостинице был уголок с детским питанием и одноразовыми слюнявчиками — деталь, которая показывает степень заботливого отношения к маленьким посетителям в ресторанах Рязани.

Для гастроэнтузиастов с 1 по 31 мая в Рязани проходил VI фестиваль «Кухня Рязанского края», в этом году 15 ресторанов презентовали сеты из пяти подач. Благодаря нашему служебному гастрономическому положению для нас эти сеты продлили. Шесть сетов, которые я попробовала, не уступают продвинутым московским ресторанам по вкусу.

Рюмочные и бары в городе тоже в изобилии. Меня покорила рюмочная «Давай по одной», прежде всего своими ласкающими московский взгляд ценами.

Что смотреть

Начинать осмотр Рязани надо с улицы Почтовая — местный Арбат, пешеходная улица, на ней бесчисленное количество баров и ресторанов. В начале улицы вы обязательно увидите колоритнейшего человека в белой кепке с окладистой купеческой бородой: Иосиф Григорьевич Пятунин больше 30 лет взвешивает людей на белых советских весах (люди постарше помнят такую традицию) и с прибаутками описывает ваш вес: кому-то достается вес «девичьей влюбленности», а кому-то — «офицерский» вес. Иосиф Григорьевич — такая же городская достопримечательность, как и Кремль, взвешивание стоит 3 рубля. Сам Кремль сейчас на реставрации, и все в лесах, но можно прогуляться по Кремлю, в котором нет стен (снесены по приказу Екатерины II) до реки Оки.

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Музей «Пахнет хлебом» расположен там же, на Почтовой. Сделан с любовью. А веселые экскурсоводы увлекательно рассказывают и про историю, и про традиции, и про диковинные приспособления.

Напротив музея хлеба располагается туристический информационный центр, честно говоря, до Рязани я особо нигде их не замечала: красивые буклеты и сувениры, влюбленные в свой город сотрудники. Так что от них можно узнать и про исторический салон «Аромат времени» с необычными артефактами, музей «Леденца» и про дом-музей известного русского физиолога Ивана Павлова. Кстати, именно в Рязани в 1895 году открыл свой первый магазин Максимилиан Факторович, которого весь мир знает под именем Макс Фактор (Max Factor).

Если вы любитель находить нестандартные туристические места, обратите внимание на местный винтажный маркет, он располагается по воскресеньям в солнечную погоду под мостом около отеля «Старый город». В отличие от петербургской «Уделки», там в основном одежда (от 20 рублей до 1000 рублей можно основательно нарядиться), но можно найти классные наручные часы за 200 рублей, люстру-вентилятор из детства за 400 рублей и сетку для яиц за 250 рублей.

А я уехала в Москву с советской пельменницей за 300 рублей (для сравнения: на «Авито» такая стоит от 600 до 1000 рублей), а еще прослушала целый этнографический курс о специальных кухонных приборах: маленькая шумовка на длинной ручке, которая нужна, чтобы доставать соленые помидоры из трехлитровой банки, нашла ручной миксер и венчик на деревянной ручке из детства. Покатались на «Победе» оттенка кофе с молоком, которую местный энтузиаст Игорь 14 лет собирал из четырех машин. Большое впечатление на меня произвела местная экспериментальная тюрьма. Выглядит как особняк на Рублевке, и только высоченный забор с колючей проволокой и воспитательные плакаты обозначают назначение этого места. Рядом с Норвежской деревней у местного олигарха есть дом с вертолетной площадкой. И самое интересное: вокруг этого поместья нет привычного нам шестиметрового забора, только скромный номинальный из сетки.

А если вы с детьми, есть развлекательный комплекс «В некотором царстве» с веревочным городком, детской площадкой, ресторанами и гостиницей.

Поскольку погода стояла в эти выходные солнечная, мы решили насладиться природой и отправились в микрорайон-эксклав Солотча, 20 минут езды от Рязани. Здесь расположен великолепно отреставрированный Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь, основанный в 1390 году. Исторические каменные стены пазлом срослись с бережно восстановленными фрагментами. Выбеленные палаты и золотые маковки. Очаровательный деревянный дом с резными наличниками утопал в шапках белых пионов на подстриженном газоне. Место, в котором ты переносишься в детство Есенина, ведь село Константиново совсем рядом. Напротив монастыря стоит посеребренный В. И. Ленин с указующей рукой. Одна из особенностей Рязани — сочетать несочетаемое, бережно относиться к истории, украшать и жить настоящим.

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Напротив монастыря, через дорогу, начинается тропа Паустовского, место, которое я настоятельно рекомендую посетить всем. Бесконечно красивый сосновый лес, в мае тут море ландышей, а сейчас можно идти по песчаным дорожкам, наступая, как в детстве, на корни-коряги. Тропа имеет несколько вариантов маршрута, от семи до 50 километров, и сейчас ходить еще интереснее: вдоль троп выставлены 20 арт-объектов: рыбак, мифическая женщина-индеец-кентавр, царевна лягушка и гигантский шаманский железный бубен, в который можно бить всем.

Никогда дневная норма в 10 тысяч шагов не давалась так интересно. Если вы остановитесь в местной гостинице «Боровница», рекомендую взять с собой кроссовки и форму для бега — бегать тут хотят даже самые большие лентяи, вот она — вдохновляющая природа.

В Рязани есть яхт-клуб. Лодочки скромные, но огромный белый катамаран и игристое из капитанских металлических кружек имеются. И нет ничего лучше лета, белого кораблика и игристого в прекрасной компании. Говорим такому лету да!

Где остановиться

Отель «Старый город»

Сетевых отелей в Рязани мной не обнаружено, ровно как и купеческо-кружевных гостевых домов, какие видим в Плесе. Мы остановились в гостинице «Старый Город» на Мюнстерской улице, в самом центре Рязани, место уютное, чистое, жили в мансарде, как Карлсон, с видом через окно в голубое рязанское небо.

Гостевые дома и отели — это то, на что надо обращать особое внимание всем городским властям, которые хотят развивать у себя туризм.

Две самые красивые гостиницы Рязани «Старый город» и «Рыбацкая деревня» принадлежат ресторатору и строительному предпринимателю Олегу Свирину, вот вам и ответ, гостиницы — очень капиталоемкая затея, и без специальных существенных льгот (как это было в Турции) гостиничную индустрию в России не поднять.

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