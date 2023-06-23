Герман Греф: Горный Алтай – это место силы

Глава Сбербанка, член Российского географического общества (РГО) Герман Греф в рамках Всероссийской акции «Лучший гид России» провел экскурсию по одной из экологических троп Горного Алтая. Он рассказал о невероятной красоте региона, его величии, об уникальной истории, интересном настоящем, чудесном будущем.

Алтай как врата в Беловодье

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«Алтай, в отличие от сильно потрепанной людьми Швейцарии, смог сохранить первозданную красоту дикой природы», - отметил Греф.

Он напомнил, что Большой Алтай является одним из цивилизационных центров, в него некогда входили республики Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайский край, приграничные регионы Казахстана и Китая.

Очень важное значение для региона имеет гора Белуха. На протяжении многих лет, пояснил Греф, люди пытаются найти у подножия горы Шамбалу. Она является входом в легендарное Беловодье - место, где обретают счастье.

Музей Рериха на Алтае

Одним из самых знаменитых путешественников, кто искал на Алтае Шамбалу, был художник Николай Рерих. Он неоднократно путешествовал по горам Алтая, посвятил ему большое количество великолепных картин.

Греф уточнил, что в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, Рерих написал одну из самых своих известных картин - «Победу». На ней изображен богатырь, одолевший дракона.

Музей Рериха находится в настоящее время в ужасающем состоянии, заметил глава Сбера. В планах компании - возродить его. Для начала - в одном из зданий курорта «Манжерок», затем - в отдельном, специально построенном для этого здании.

В музее будут представлены посвященные Алтаю творения художника, как подлинные, так и репродукции. Также в нем предусмотрена библиотека, в которой посетителей будут знакомить с трудами Рериха.

Обустройство родника

Греф признался, что каждый раз при посещении Манжерока вместе со своими сопровождающими останавливается у родника с тем, чтобы «смыть с себя отрицательную энергетику». Он пообещал, что компания обустроит родник, сделает к нему удобный подъезд.

Экологические тропы

Важное значение, отметил глава Сбера, придается приведению в порядок экологических троп. Он пояснил, что при их обустройстве ключевое значение уделяется сохранению природы, ландшафта. Поэтому на них пойдут экологически чистые материалы, в частности, природный камень, который остается после прокладки трасс.

«Главное, чтобы по тропе можно было пройти не только молодежи, но и пожилым, и маломобильным людям», - уточнил Греф.

Курорт Манжерок: развитие

Манжерок очень удобно расположен - рядом с ним, в Горно-Алтайске, находится аэропорт. Поэтому он является идеальной точкой для развития туризма в регионе, подчеркнул глава компании.

На курорте основное внимание будет уделяться безопасности. На лыжных трассах специалисты установят уникальные «умные» камеры, подключенные к нейросетям.

Рамблер

Эти камеры будут внимательно следить за поведением лыжников. В том случае, если они определят, что турист может упасть, получить травму, сети будут посылать сигнал инструкторам и тренерам. Специалисты подъедут к лыжникам и вежливо направят их на безопасные трассы, либо на трассы, соответствующие уровню их мастерства.

Среди важных особенностей курорта предусмотрен дуализм: сочетание люксовых отелей и дикой природы. Люди смогут пройти по тропам, переночевать в кемпингах и палаточных лагерях, а затем вернуться в комфортный номер.

Школа гостеприимства

Греф отметил, что на Алтае будет создана Школа гостеприимства. В учебном заведении пройдет обучение персонал по всей линейке специальностей, востребованных в туристической сфере.

В частности, в Школе можно будет получить профессию гида.

Место силы

Глава Сбера назвал Алтай, Крым и Сахалин тремя местами силы России. Но Алтай Греф назвал особенным.

«Вам уже не отделаться от Алтая: приехав один раз, будете возвращаться снова и снова», - заметил Греф.