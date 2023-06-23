Море по колено: где будет купаться «отчаянный» Владивосток этим летом

Владивосток, Приморье, да и весь Хабаровский край готовится к началу большого купального сезона. Согласно постановлению Роспотребнадзора, он стартовал 15 июня. Пляжи приморского юга по традиции готовы принять всех желающих. Палаточники и любители комфортного отдыха, местные «олигархи» и дикари - все готовятся покорять песочные побережья края вне зависимости от статуса и кошелька.

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Для владивостокцев же всегда есть вариант посетить пляжи, находящиеся в черте города либо недалеко. И это несмотря на то, что, согласно выводам экспертов, купаться в городском округе нельзя нигде, кроме как на островных территориях. Качество воды соответствует нормам только в акватории островов Русский, Попова и Рейнеке. «Отдых у воды» на популярных местах в черте города допускается - но отдыхающий берет на себя риски заражения кишечной палочкой и прочими микробами.

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Специалисты администрации Владивостока приводят список территорий города, которые разрешены для массового отдыха жителей и гостей города. Это «Змеинка» (бухта Улисс, ул. 2-я Поселковая, 34а); «Кунгасный парк» (Амурский залив, мыс Кунгасный); «Лагуна» (Амурский залив, ул. Десятая, 26); Парк культуры и отдыха им. С. Лазо (Амурский залив, ул. Десятая, 44); «Прибой» (Амурский залив, ул. Токаревская Кошка, 1); «Солнечный» (Амурский залив, ул. Садгородская, 23); «Чайка» (Амурский залив, ст. Чайка (левая сторона); «Юбилейный» (Амурский залив, ул. Набережная, 7а); ООО «ЛОТС» (Уссурийский залив, бухта Лазурная); ООО «Мыс Крутой» (Уссурийский залив, бухта Лазурная).

МЧС добавляет, что с точки зрения общей безопасности нахождения хотя бы на берегу нормам соответствуют только один из пляжей на Шаморе, побережье у станции «Чайка», «Ривьера-Лагуна» на Санаторной, «Солнечный» на Садгороде и платный пляж на мысе Токаревского. В каком состоянии побережье, дно, инфраструктура пляжей, а также транспортная доступность - в материале ИА DEITA.RU.

Пляж Стеклянный

Галька из разноцветного стекла, покрывающая берег, уже стала своеобразным брендом этого пляжа. Несколько лет назад горожане и СМИ забили тревогу - китайские туристы массово вывозили гальку в качестве сувениров. Варварский «вынос» удалось остановить пандемии. Береговая линия Стеклянного составляет несколько сотен метров, имеются душ, кабинки для переодевания, туалеты, а также кафе.

Есть спортивные площадки, но по данным за прошлый год, спасательные службы отсутствуют. Вход в 2022 году стоил 150 рублей. Путь на такси из города составляет порядка получаса в зависимости от района. Также появились новые общественные маршруты. Для городского пляжа относительно чисто, однако до изумрудных волн отдаленных южных территорий далеко.

Пляж Шамора

Пляж Шамора или бухта Лазурная - воспетая «Мумий Троллем» и ставшая легендой Владивостока пляжная территория. Излюбленное и комфортное место отдыха у воды, которое подойдет для отдыха с детьми. Обилие кафе, туалетов, душевых, беседок, шезлонгов, прокатов и прочего придется по вкусу любой компании отдыхающих. Территория находится в долгосрочной аренде у ООО «Мыс Крутой» и ООО «Лотс».

Море, как сказано выше, проверку Роспотребнадзора не прошло. Однако это никогда не останавливало любителей искупаться. Смущать любителей занырнуть на Шаморе, помимо качества воды, обязано и коварное течение в нескольких метрах от берега. Ежегодно люди гибнут на самом популярном пригородном пляже из-за коварной воды.

Добраться до берега можно на своем авто и на общественном транспорте — из Владивостока сюда ходят автобусы. Остановка автобуса расположена в паре сотен метров от пляжной зоны, а по пути есть большой магазин.

Пляж Аякс / Набережная ДВФУ

Набережная кампуса ДВФУ популярна как у студентов, так и у жителей материкового Владивостока. Почти километр составляет в длину береговая полоса. Дно и берег песчано-галечные, и это удобно для детей и взрослых. Относительно неглубоко, и вода прогревается быстро. Отдыхающие могут оставить свои автомобили на вместительной стоянке.

Въезд и вход на территорию бесплатный. Отдых предусмотрен исключительно приличный - кампус ДВФУ является зоной, где запрещены покупка и распитие спиртного. Несмотря на табу от Роспотребнадзора, купаются здесь регулярно. Особых пляжных удобств нет по той же причине - розничная торговля неразвита. Однако в жаркие дни прогулка по зоне кампуса с последующим окунанием в воду - отличный вариант провести время.

Кунгасный

Купаться официально в 2023 году здесь запрещено. Неприятное дно, обилие водорослей, мелко, да и само побережье не отличается чистотой. Тем не менее, на берегу есть приятные зоны с травой и песком, подходящие для вечернего пикника. К услугам отдыхающих - прокат шезлонгов, батуты и надувные горки, тир. Есть кафе и зоны для барбекю, где можно самостоятельно пожарить шашлык. Путь от остановки «Дальпресс» занимает порядка 15 минут через железнодорожные пути. Спасательных вышек на территории пляжа нет.

Ривьера Лагуна / парк Лазо / Санаторная

В последние годы пляжная территория в районе Санаторной преобразилась. Побережье разделено на несколько зон, каждая из которых привлекательна по-своему. Территория «Ривьера Лагуна» оборудована уютными защищенными от ветра беседками, кафе и дорожки разделяют несколько секций пляжа. Доступен прокат сапов и прочие стандартные развлечения. Есть душ и туалет. Побережье окаймляют «романтичные» лавочки, место очень чистое.

Пляжная зона парка Лазо также богата заведениями, аттракционами, магазинами, зонами комфорта с навесами и шезлонгами. Непосредственно у моря не так ухоженно, как у соседей, но зато - бесплатно.

«Прибой» (Маяк)

В последние годы территория у Токаревского маяка значительно преобразилась. Появились популярные прибрежные кафе, деревянные настилы, шезлонги. Нередко там проходят знаковые городские вечеринки. Однако основная часть самой тропинки к вышке и маяку завалена камнями, отдыхать там не слишком комфортно. Из-за доступности территории в выходные дни затруднен въезд и выезд транспорта.

Пожалуй, главный фактор в пользу маяка - это известный на всю страну потрясающий пейзаж с видом на Амурский залив, Русский мост, остров Елены и сопки Хасанского района. Идеально для вечерней прогулки, но полноценный пляжный отдых тут невозможен из-за каменистого дна и отсутствия пляжной инфраструктуры.

Змеинка (бухта Улисс)

Пляж на Змеинке всегда был, есть и будет локальней историей. Основной контингент - жители близлежащих домов, спускающиеся к морю отдохнуть. Территорию также заметно облагородили, есть душ, туалет, кафе и раздевалка. Однако следствием доступности пляжа к не самым благополучным районам горда является его крайняя замусоренность в разгар сезона. Велика вероятность встретить неадекватную компанию. В довольно грязное море осмеливаются заходить немногие - рядом находится база СРЗ и боевые корабли ТОФ.

Пляж «Юбилейный»

Легендарный владивостокский пляж, продолжение Спортивной гавани, культурное и тусовочное «лицо» Владивостока. В разное время на территории проходили фестиваль V-ROX, концерты известных местных и приезжих артистов, крупнейшие вечеринки и опен-эйры. Все заметные городские рестораторы открыли на этом небольшом (порядка 300 метров) пляже свои точки. Молодежь тусуется на отремонтированном пирсе, клуб моржей ныряет в воду круглый год. Пожалуй, самое популярное место для прогулки у моря. Но Юбилейный - это даже не про пляжный отдых, а про пресловутый «тихоокеанский чилл», воспетый владивостокской группой Starcardigan.

Пляж бухты Патрокл

Пляж Патрокл расположен в черте Владивостока, в его южной части. Его протяженность по берегу — порядка 500 метров. Пляж смешанный — есть участки с камнями, песком. При желании можно искупаться в озере.

Согласно отзывам отдыхающих, у берега теплая вода, удобный и безопасный вход в море. Вода преимущественно чистая, однако в период дождей может помутнеть. Среди недостатков, как отмечают отдыхающие, — платные объекты инфраструктуры. Использовать туалеты, душ и раздевалки разрешается только за дополнительную плату. Для парковки машин есть большая стоянка.

Добраться до него можно на автобусе, личном транспорте или такси. Недалеко от пляжа расположены кафе, детский городок, спортивная и игровая площадки, есть батуты и горки.

Пляж Чайка

Пляжная зона Чайка, находящаяся в городской черте Владивостока, оборудована всем необходимым для отдыха. Но, как и на большинстве внутренних городских пляжей, купаться здесь в 2023 году запрещено. Тем не менее, в летнее время на пляже полно отдыхающих: они загорают, ловят рыбу, катаются на катамаранах и лодках.

Протяженность береговой линии, состоящей из песка и мелких камешков, около 800 м. Городские власти оборудовали территорию бесплатными душевыми кабинками, поставили туалеты, мусорные контейнеры, спасательную вышку, лавочки и столики, построили большую детскую площадку. Отдыхающие могут взять в аренду беседку с мангалом, катамараны, лодки, скутеры, надувные матрасы, солнцезащитные зонты. На карте место отдыха обозначено по адресу: улица Пальчевского, д. 1, а своим ходом нужно доехать до остановки «Академическая», куда ходит множество автобусов и маршруток Владивостока.

Пляж на Татарской

В июле 2022 года для жителей Владивостока открыли отреставрированную пляжную зону в районе улицы Татарской. Рабочие привели в порядок прогулочную территорию, возвели спортивную зону, малые архитектурные формы, уличные душевые. Теперь жители Владивостока регулярно собираются на Татарской по вечерам - но вовсе не для того, чтобы искупаться. Вода на Татарской даже при взгляде на нее производит впечатление довольно неприятное. Она масляная и мутная - рядом находятся многочисленные стоки с микрорайонов, а также стоянка лодок и катеров.

Кроме того, дорога к пляжу по-прежнему в ужасном состоянии. Летом - пыль стеной, осенью и весной – грязь, слякоть и огромные ямы. Эта территория издавна была «гнилым углом» Второй речки, так что благоустройство оттенило ее постольку поскольку.

Бухта Федорова тоже пользуется популярностью - горожане в сезон купаются практически везде, не особо опасаясь последствий. Однако те, кто имеют возможность, предпочитают вырваться либо в Хасанский район, либо на острова, либо на север. Заповедные места в 200 и более километрах от Владивостока все еще девственно чисты и достойны места во всех курортных путеводителях.

Главная причина грязных пляжей и акватории - все те же неконтролируемые стоки. Как рассказала ранее в студии ИА DEITA.RU зампред правительства Приморья Елена Пархоменко, перед саммитом АТЭС построили три крупных объекта - центральные, северные и южные очистные стоимостью более 10 млрд рублей. Специалисты называли их гордостью Владивостока. Сейчас они работают, но не на полную мощность - до сих пор не все стоки переключены на них - очень много выпусков напрямую идет в море.

В этом году выделено 188 миллионов рублей на переключение ряда стоков, которые загрязняют бухту Золотой Рог, силами подрядчиков водоканала по реконструкции насосных станций, по восстановлению канализационных коллекторов 6-7 стоков в этом году удастся ликвидировать, добавила зампредседателя правительства. Когда ликвидируют все – неизвестно. Поэтому продолжаем ждать светлого и чистого будущего. Город у моря пока без моря.