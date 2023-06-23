С начала 2023 года турпоток в Монголию составил более 220 тысяч человек

Лидерами по турпотоку стали жители России.

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За шесть месяцев 2023 года Монголию посетили более 220 тысяч иностранных туристов.

Отмечается, что период с 2023 год по 2025 год объявлен «Годами посещения Монголии». Целью данной инициативы является увеличение турпотока до 1 млн путешественников.

Так, по состоянию на 20 июня текущего года в стране уже побывали 223,6 тысячи туристов. При этом Министерство экологии и туризма поставило задачу принять 283,3 тысячи гостей с начала года.

Также стоит отметить, что лидерами по турпотоку стали жители России. В общей сложности в этом году в Монголии побывало 110,5 тысячи россиян, что составляет более 49% от общего турпотока.

Путешественники из Китая заняли второе место, с прибытием около 40 тысяч туристов, что составляет более 18% от общего числа.

Помимо этого, на отдых в Монголию также отправлялись жители Казахстана, Южной Кореи и Японии.