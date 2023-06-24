Путешествия по России с каждым годом все больше набирают популярность. Однако многие убеждены, что на российском юге трудно найти хорошие и комфортные пляжи, но это не совсем так.

В этом материале "Рамблера" видеоролик, который в социальной сети TikTok опубликовала пользовательница с ником @ta_zimaleto2008. Девушка перечислила лучшие пляжи Анапы, на которых вы сможете насладиться прекрасной и чистой морской водой и мягким песком.

Среди перечисленных пляжей есть и популярный среди местных жителей и туристов Большой Утриш. Он галечный, но это не мешает ему оставаться в топе лучших мест для отдыха и для того есть причины – самая прозрачная вода во всем Краснодарском крае и оснащение территории всеми необходимыми для отдыха удобствами и развлечениями.