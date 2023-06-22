Русское географическое общество запускает научно-популярные туры

В 2023 году Русское географическое общество (РГО) запускает собственную серию научно-популярных туров – в Калининград, на реку Котуй, на Таймыр и на Землю Франца-Иосифа. Об этом «Рамблер» узнал в рамках выездного заседания Медиаклуба Русского географического общества.

Первый тур в серии – путешествие-открытие «Калининград. Полное погружение». Выходные на Балтике». Туристов ждет стыковка с экспедицией РГО в Балтийской крепости, там они увидят, как работают ученые.

Еще один тур представляет собой экспедиционное геолого-географическое путешествие с РГО вдоль реки Котуй. В Русском географическом обществе описывают этот тур как арктическое семейное приключение, называется он «Кладоискатели: водовороты и самоцветы Анабара». В рамках тура путешественники смогут посетить хризолитовое месторождение и стать обладателями самоцвета.

Третий тур – летнее фотосафари на Таймыре «Затерянный мир Анабара: от оленя до тайменя». Это тур-путешествие вместе с РГО в Хатангу и на малоизученное Анабарское плато. Там проходят миграционные пути северных оленей, в конце лета они возвращаются в Якутию. Только раз в году, в середине августа, можно будет увидеть их марш. В РГО заверяют, что это не менее эффектно, чем миграция антилоп в африканских саваннах. Туристы пройдут путями первопроходцев и покорителей Севера, обещают в РГО.

Четвертый тур – экспедиция на Землю Франца-Иосифа, в ходе которой туристы смогут присоединиться к научно-исследовательским работам о белых медведях, а также к поиску исторических артефактов.