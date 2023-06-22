Эксперт назвал преимущества отдыха в Анапе
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о преимуществах отдыха в Анапе.
Эксперт отметил, что Анапа — очень разноплановый курорт. Это и детская здравница с многочисленными вариантами лечения, и место для семейного отдыха с уникальными песчаными пляжами.
Он добавил, что сегодня в Анапе есть высококлассные отели и гостиницы, они пользуются спросом. По его словам, многие туристы приезжают в Анапу каждый год и не хотят выбирать другие направления.
— В Анапе есть соотношение цены и качества. По цене тут все равно дешевле, чем в ряде других территорий, — пояснил он в комментарии «360».
Эксперты туристической отрасли сообщили, что автобусные туры на курорты Черного моря стали популярнее в этом году на 20 процентов. Наибольшую популярность среди черноморских курортов на территории страны обычно имеют Сочи, Анапа и Геленджик, передает ФАН.