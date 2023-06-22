5 причин побывать в Чечне

Чеченская Республика красива в любое время года. Горный ландшафт, озера, водопады, старинные поселения и современный город Грозный не оставляют равнодушным никого. За два года поток туристов в Чечню вырос практически на 50%. По словам министра Чеченской республики по туризму Муслима Байтазиева, количество туристов приближается к 300 тысячам, а плановый показатель 2030 года – 1,5 миллиона туристов. В Чеченской Республике проложены десятки маршрутов: для многодневных путешествий и коротких – на пару дней. Чтобы приехать в республику хотя бы на выходные, есть пять причин.

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Первая причина: побывать в уникальных мечетях

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Грозный – очень чистый город, сохранивший национальные традиции и колорит. В Чеченской Республике очень много мечетей, но три из них особенно красивы.

Самая необычная по форме – «Сердце матери» в Аргуне. Мечеть посвящена вдове первого президента республики Аймани Кадыровой. Внутри – уютная, теплая атмосфера. Обилие растительных орнаментов и надписей на арабской вязи. Мечеть четырехэтажная, и женщины могут находиться только на верхнем ярусе. В «Сердце матери» хранится мусульманская святыня – волос Пророка Мухаммеда.

Издалека мечеть «Сердце матери» похожа на космический корабль. Это единственная в России мечеть, построенная в хайтек-стиле. Высота центрального купола – 23 метра, минаретов – 55 метров. Кровля меняет цвета от светло-серого до бирюзово-синего в зависимости от климатических условий. А на потолке уникальная люстра в виде полумесяца диаметром 31 метр и весом 5 тонн.

В Шали расположена белоснежная «Гордость мусульман» – самая большая мечеть в Европе. Построенная по проекту узбекского архитектора, победившего в международном конкурсе, мечеть наполнена уникальными деталями. В отделке использован белый мрамор с греческого острова Тасос. Считается, что он лучше других разновидностей мрамора отражает свет. Высота центрального купола – 43 метра, а минаретов – 63 метра.

«Гордость мусульман» вмещает около 30 тысяч человек. Если днем мечеть ослепительно белая, то вечером она переливается разными цветами. Палитра сменяется примерно каждые две-три минуты.

В центре Грозного вечером стоит прогуляться вокруг мечети «Сердце Чечни». Мечеть возвели в честь Ахмата Хаджи Кадырова – первого президента республики. Она построена в османском стиле, а галерея с колоннами перед центральным входом похожа на территорию дворца восточного правителя.

Вторая причина: насладиться горными видами и озером Кезеной-Ам

Путешествие по Царской дороге к высокогорному озеру Кезенойам – еще одна причина побывать в Чеченской Республике.

Первая остановка – около источника Девичья коса. В Чечне 600 родников, и со многими связаны истории и легенды. Девичья коса, конечно, про любовь. Жестокий отец был против выбора дочери, и влюбленные бежали. Но их настигла погоня. Кинжал, который бросил отец в парня, настиг дочь. Там, где она упала, и свесилась ее коса, на следующее утро полил родник.

Рядом с родником установлен памятник чеченскому народному герою Зелимхану Харачоевскому. Жил он на рубеже XIX-XX веков. Выступал в защиту бедных, раздавал им деньги, мстил за кровные обиды. Соблюдал неписанные законы чеченцев: предварительно письменно оповещал своих потенциальных жертв о дате и месте нападения. Так диктует закон чести, чтобы оппоненты имели равные преимущества.

Дорогу к озеру проложили еще в XIX веке специально для императора Александра Второго, чтобы он мог увидеть уникальное Кезенойам. Озеро находится высоко в горах, так что прохлада и снег здесь могут держаться до конца весны. Ученые предполагают, что Кезенойам образовалось в результате землетрясения.

Озеро уникально тем, что находится на высоте 1869 м и является самым высокогорным на Восточном Кавказе. На высоте почти двух тысяч метров даже пасмурная погода не может скрыть великолепие горных пейзажей и уникальный бирюзовый цвет Кезенойама. А на его глубине, в 35-40 м от поверхности воды, обитает эндемичная форель, которая может достигать до 1-1,6 м в длину и весит до 65 кг.

В Чечне развит туризм на квадроциклах. Так можно по бездорожью подняться на горную вершину, чтобы увидеть Кезенойам во всей красе. Маршруты есть разные, в разные села горной местности. По пути следования встречается много животных: яков, грифов, лис, иногда медведей и много кроликов.

Третья причина: погрузиться в историю в комплексе «Хой»

Недалеко от озера Кезенойам находится исторический комплекс «Хой». Это восстановленное древнее горное село-крепость. Осмотреть его и узнать историю – третья причина приехать в Чечню.

Название говорит само за себя: «Хой» – «стражник». Отряды стражников были направлены сюда на дозор. Здесь в древности проходили маршруты Великого шелкового пути, и нужно было обеспечить сохранность обозам.

Первые постройки появились в XII веке. Сначала выстроили сторожевые башни, а потом уже дома. Строительный материал – только камни, раствора тогда не было. Но мастера укладывали камни настолько крепко, что стены даже не продувались. На некоторых домах сохранилась та самая старинная кладка.

Дома строили на горных террасах, так что крыша одного дома становилась полом для другого. Сегодня здесь воссоздано все: хозяйственные постройки, изгороди, загоны для овец и коров. Кстати, отары вели специальными маршрутами. Дороги были проложены так, что люди с животными не пересекались. Были узенькие улочки, по которым вели отары овец, и широкие проходы, по которым ходили люди.

Можно подняться на сторожевую башню и взглянуть на местность глазами стражей. Или наслаждаться тишиной и красотой, стоя перед грядой величественных Кавказских гор.

Четвертая причина: увидеть своими глазами Аргунское ущелье

Как говорят местные, Аргунское ущелье – самое красивое в Чеченских горах. Увидеть его достопримечательности – еще одна причина приехать в Чеченскую Республику.

«Аргун» переводится как глубокая впадина. Высота вершин в этих местах достигает почти 5000 м над уровнем моря. Аргунское ущелье – территория водопадов. Наиболее доступные для туристов – Нихалоевские. Они каскадного типа, и с каждым уровнем высота потока растет. На самом верху вода обрушивается с 32 метров в природную каменную чашу.

Недалеко от Нихолаевских водопадов находится архитектурный памятник Средневековья – Ушкалойские башни-близнецы. Их фотографии есть во всех путеводителях. Башни встроены в нишу скалы, их высота 12 метров. Постройка башен, по разным источникам, датируется XI-XIII веками. Это сторожевые башни, они стоят на важном пути и использовались как своеобразная таможня.

Согласно старинным записям, таможенные сборы брали товарами: шерстью, свинцом, тканями. Башни-близнецы стояли целыми еще в начале ХХ века, потом были разрушены: одна полностью до фундамента, вторая частично. В начале ХXI века их восстановили по фотографиям и описаниям.

Пятая причина: познакомиться с легендарным шеф-поваром

Главное богатство республики – конечно, люди. Познакомиться с легендарным шеф-поваром Хадижат Мовлатовой – большая удача. Она отвечает за возрождение и продвижение чеченской кухни, а еще возглавляет Гильдию поваров всего Северного Кавказа. Ее знают практически во всем мире. Множество дипломов она получила на международных конкурсах.

Хадижат любит чеченскую кухню, и в ее ресторанах обязательно подают национальные блюда. Гости любят лепешки из тыквы – хингалш. Когда Хадижат приготовила их на всемирном чемпионате в Македонии, они стали лучшим национальным блюдом мира.

Хадижат любит и экспериментировать на кухне, соединяя кулинарные шедевры разных народов. Поначалу жители Грозного не принимали такое меню, но Хадижат сумела убедить, что фьюжн-кухня – это вкусно. Например, традиционные галушки в пан-азиатском стиле, в соусе том-ям.

Хадижат руководит большим коллективом, среди подчиненных много мужчин. Но это ее не смущает: улыбчивая и доброжелательная, она находит подход к каждому и никогда не повышает голос, а если кто-то допустил ошибку, поговорит так, чтобы никто из коллег не слышал. Если нужно, Хадижат встанет за плиту вместе со своими поварами, потому что любит готовить.

Перед закатом стоит подняться на смотровую площадку, которая находится на одной из башен современного комплекса Грозный-сити. Надо прийти, пока солнце еще светит, чтобы увидеть, как меняется облик города каждые 10-15 минут.