Эксперты порекомендовали места для путешествий в России

В последнее время люди все чаще начинают обсуждать внутренний туризм в стране, поэтому «Слетать.ру» в сотрудничестве с «Деловым Петербургом» составили список мест в России, куда можно отправиться, чтобы отдохнуть.

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По мнению экспертов, одно из таких мест – Карелия. Здесь не только живописная природа, но и особая кухня. Сходить в горный парк, полюбоваться скальными массивами или посетить заповедник Кивач – все это можно в Карелии.

Еще одно место, по словам специалистов, это Астраханская область. Пустынные пейзажи, лотосовое поле и солёное озеро. Этот регион славится своей богатой историей и жарким летом.