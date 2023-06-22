Эксперты порекомендовали места для путешествий в России
В последнее время люди все чаще начинают обсуждать внутренний туризм в стране, поэтому «Слетать.ру» в сотрудничестве с «Деловым Петербургом» составили список мест в России, куда можно отправиться, чтобы отдохнуть.
По мнению экспертов, одно из таких мест – Карелия. Здесь не только живописная природа, но и особая кухня. Сходить в горный парк, полюбоваться скальными массивами или посетить заповедник Кивач – все это можно в Карелии.
Еще одно место, по словам специалистов, это Астраханская область. Пустынные пейзажи, лотосовое поле и солёное озеро. Этот регион славится своей богатой историей и жарким летом.
Тех, кому не по вкусу жаркое лето, эксперты предлагают отправиться в Мурманскую область. Здесь можно полюбоваться китами и насладиться уникальной природой местности. Лето в регионе отличается прохладной погодой, когда температура воздуха колеблется от +14 до +22°C. С 21 мая по 23 июля длится полярный день, когда солнце не заходит за горизонт и царит постоянная световая обстановка.