В Волгоградской области появятся глэмпинг и модульные гостиницы
Новые туристические проекты получат господдержку.
На реализацию туристических инвестпроектов в Волгоградской области направили 320 млн рублей. Регион по результатам конкурса вошел в число 38 субъектов РФ, которые получат субсидии на строительство модульных отелей и развитие глэмпингов.
Так, глэмпинги и модульные отели появятся в Волгоградской области в Иловлинском, Среднеахтубинском и Городищенском районах. В текущем году из федерального бюджета на их реализацию направят 24,9 млн рублей, в 2024 году – 289,5 млн рублей.
Благодаря субсидиям, в регионе появятся современные туристические объекты вместимостью свыше 230 номеров, сообщает регкомитет экономической политики и развития.
Напомним, в Волгоградской области по задачам губернатора Андрея Бочарова развивается туристическая отрасль, обозначенная как одна из перспективных точек роста экономики. По итогам прошлого года регион посетили свыше 1,5 млн туристов.
Для увеличения турпотока обновляются парки и общественные пространства, модернизируется транспортная инфраструктура, созданы около 200 различных маршрутов для отдыха.