В Волгоградской области появятся глэмпинг и модульные гостиницы

Новые туристические проекты получат господдержку.

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На реализацию туристических инвестпроектов в Волгоградской области направили 320 млн рублей. Регион по результатам конкурса вошел в число 38 субъектов РФ, которые получат субсидии на строительство модульных отелей и развитие глэмпингов.

Так, глэмпинги и модульные отели появятся в Волгоградской области в Иловлинском, Среднеахтубинском и Городищенском районах. В текущем году из федерального бюджета на их реализацию направят 24,9 млн рублей, в 2024 году – 289,5 млн рублей.

Благодаря субсидиям, в регионе появятся современные туристические объекты вместимостью свыше 230 номеров, сообщает регкомитет экономической политики и развития.

Напомним, в Волгоградской области по задачам губернатора Андрея Бочарова развивается туристическая отрасль, обозначенная как одна из перспективных точек роста экономики. По итогам прошлого года регион посетили свыше 1,5 млн туристов.