Как в Кузбассе развивают событийный туризм

Не меньше шестидесяти тысяч человек ждет на этих выходных кузбасская деревня Шестаково. Уже завтра на севере региона стартует второй семейный научно-популярный фестиваль "Динотерра".

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Об этом живописном местечке в предгорьях Кузнецкого Алатау в научных кругах активно заговорили десять лет назад. Тогда Кузбасский государственный краеведческий музей начал здесь масштабные палеонтологические раскопки. С тех пор экспедиции работают каждое лето.

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Результаты превзошли ожидания: в Шестаково обнаружили большое скопление остатков костей и хорошо сохранившихся скелетов доисторических животных - от крошечных предков млекопитающих до самых крупных представителей динозавровой фауны. Однако, кроме памятников палеонтологии и археологии (от палеолита до средневековья), здесь есть места, уникальные с точки зрения геологии.

Так, на знаменитых Шестаковских болотах можно увидеть не только цветущие орхидеи, но и редких водоплавающих перелетных птиц. А любителей рыбалки и речных сплавов влечет Кия, на высоком берегу которой еще в середине прошлого века впервые были найдены кости динозавров.

Колоритный рогатый ящер-попугай раннего мелового периода, или пситтакозавр сибирский, сегодня красуется на гербе Чебулинского муниципального округа. Динозавр стал по сути брендом территории. А летний фестиваль - одним из главных туристических событий в Кузбассе. Насыщенная и разнообразная программа научно-популярного мероприятия в 2022 году привлекла в Шестаково не только туристов разного возраста, но и большое количество малых и средних предпринимателей.

"Это неслучайно, у каждого свои предпочтения - кому-то нравится проводить время на горнолыжных курортах, а кто-то едет с семьей на море. Но при этом мы видим устойчивый тренд - многим интересно быть частью события. И сегодня можно говорить о том, что туриндустрия - один из драйверов развития экономики, - отметила глава регионального минтуризма Елена Латышенко. - Туристическая отрасль обозначена в качестве нашего регионального приоритета, это часть "Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года". А "Динотерра" выстрелила, честно говоря, неожиданно для всех. Ждали около пяти тысяч гостей, а приехало больше тридцати тысяч. И в этом году поступило много запросов из разных регионов страны".

Так что событие, где будет работать двенадцать разных площадок, обещает быть еще более масштабным. Организаторы учли при этом опыт прошлого года, в том числе и негативный.

"Мы постарались сделать фестиваль намного комфортнее и удобнее. Так, например, раньше ощущалось недостаточное благоустройство. Поэтому площадь парковки расширили с семи до двенадцати гектаров - из расчета на восемь тысяч машиномест. Предусмотрена и специальная площадка под автодома. На фестивальной поляне будет работать 45 точек общепита и свыше тридцати мест продажи сувениров. Количество биотуалетов увеличено с 36 до 150, а палаточный городок, рассчитанный на пять тысяч мест, займет 2,6 гектара вместо 1,3. Эти места можно было забронировать заранее на сайте фестиваля по символической цене - всего триста рублей за три дня", - уточнил директор новосибирского креативного бюро Никита Гирин.

Кемпинг решили разделить на три зоны. В зоне "Совы" поставят палатки те, кто ложится спать за полночь. Любители встречать рассветы расположатся в зоне "Жаворонки". А для семейных пар с детьми предназначена самая отдаленная от концертной площадки зона под названием "Лебеди".

"Первый фестиваль о природе на природе, объединяющий разные поколения, восполняет дефицит по-настоящему семейных мероприятий в России. Динозавр - ключик не только к популяризации науки, но и к самому Шестаково. Просто надо открыть для себя это место. Сделать деревню из дикой "дико интеллектуальной", когда на огромном пространстве есть, например, вай-фай. Фестиваль становится все более цифровизованным, - отметил Никита Гирин. - Еще наша задача - чтобы вся подготовленная инфраструктура была востребована не три дня, а осталась навсегда. Так, благодаря "Динотерре-2022" в Шестаково обустроили набережную, где можно прогуляться, приехав в любое время, и есть место для встречи красивейших закатов. А в этом году появились асфальтированные дорожки, чтобы фестиваль стал доступнее и для маломобильных гостей".

Елена Латышенко напомнила, что Кузбасс в числе 63 субъектов РФ получил средства на развитие событийного туризма. Из федерального бюджета региону на организацию и проведение "Динотерры" выделено почти 20,4 миллиона рублей на условиях софинансирования. Еще двадцать миллионов добавили из бюджета области. Поскольку событийное мероприятие стало более заметным, им заинтересовались спонсоры, появились бизнес-партнеры, в том числе туроператоры, организовавшие трансферы на фестиваль из Кемерова, Новосибирска и Томска.

А благодаря чебулинскому предпринимателю Алексею Гекку в Шестаково теперь есть не только места под палаточные городки. Недалеко от поляны построен комплекс "Шестаковская усадьба" - двадцать четыре двухместных глэмпинга со всеми удобствами. Предприниматель выиграл конкурс среди претендентов на субсидию для создания модульных некапитальных средств размещения.

К слову, такие же субсидии в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в прошлом году получили еще одиннадцать кузбасских предпринимателей. Глэмпинги созданы в Кемеровском, Беловском, Таштагольскам районах и сразу шесть в Шерегеше - пожалуй, самом богатом на туристические события.

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