Кавказская тропа: от моря до моря

Москвичка Ирина Грушанина очень любит ходить пешком. Поэтому идет из Дербента в Сочи, открывая для себя Кавказ и прокладывая путь для других любителей треккинга.

© «Это Кавказ»

Начало тропы

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В жизни Ирины все текло спокойно и размеренно — муж, дочь, стабильная работа в Сбербанке, путешествия во время отпусков. Не хватало только ощущения гармонии. В 2017 году Ирина кардинально поменяла свою жизнь: оставила работу, развелась и отправилась искать себя и покорять мир.

За плечами уже были сплав по Амазонке, походы по Африке и Алтаю. А в 2019 году женщина в одиночку прошла по Тихоокеанской тропе — это туристический маршрут вдоль тихоокеанского побережья США от Мексики до Канады протяженностью 4 279 километров. И стала выяснять, существуют ли подобные протяженные маршруты в России. Оказалось — нет. Так в декабре 2020 года родился проект «Кавказская тропа», целью которого стала популяризация пешего туризма в стране. Команда единомышленников создала сайт, получила несколько грантов на развитие проекта. Через два года были разработаны первые четыре маршрута по Дагестану.

Этим летом Ирина отправилась дальше — через семь южных регионов от Каспия к Черному морю. Общая протяженность тропы — 1,5 тысячи километров. Стартовая точка — Дербент, отсюда Ирина начала свой путь 20 мая, а завершится путешествие в Сочи спустя несколько месяцев.

— Хотелось, чтобы было какое-то смысловое наполнение маршрута. Дербент был выбран как ворота между Азией и Европой. Здесь когда-то начиналась оборонительная стена Дагбары, первые три дня маршрут идет вдоль нее. Дальше хотелось захватить какие-то достопримечательности, чтобы маршрут был максимально интересным: Кубачи, Чох, Салтинский водопад, Гуниб, Карадахская теснина, башни Гоора и Кахиб. Но мы заходим и в совершенно незнакомые для туристов древние села, такие как Санакари, Чахри, Ицари. В отдаленные районы, где на альпийских пастбищах пасутся лошади. И эти места впечатляют, окунают в потрясающую природу. Очень здорово, что есть возможность утром выйти из одного села, попасть в настоящие уединенные горные районы, а к вечеру прийти уже в другое село для ночевки, — рассказывает путешественница.

Главная ценность Дагестана

По ее словам, идти по Дагестану ей невероятно легко благодаря отзывчивости местных жителей.

— Каждый регион Кавказа имеет свои особенности. Главная ценность Дагестана — люди, их гостеприимство, культура и быт. На втором месте — история. Дагестан густонаселенный, поэтому есть возможность вести тропу от села к селу и идти налегке, без палатки и спальника, с легким рюкзаком, наслаждаясь видами, и останавливаться на ночлег у местных жителей. Я занимаюсь проектом уже третий год, во многих селах у меня есть кунаки, у которых можно отдохнуть, принять душ, постирать. Там, где много туристов, ночую в гостиницах.

Ирина говорит, что гостеприимство у дагестанцев в генах — они никогда не оставят путника на дороге.

— В хайкинге есть такое понятие — магия тропы. Это когда местные помогают путникам. Для меня было открытием, что культуру пешего туризма сюда привносить не надо. Она уже есть. Когда я впервые приехала в Дагестан, я готовилась к автономному прохождению, взяла туристическую еду на 10 дней моего похода. И всю эту еду я привезла обратно домой. Потому что каждый день местные жители кормили до отвала. Иногда выходишь из одного дома — и тебя тут же зовут в другой, — говорит Ирина.

Что подарит тропа

Что даст регионам «Кавказская тропа»? Развитие системы гостевых домов, возможность для сельчан зарабатывать, оставаясь при этом в горах, убеждена Ирина.

В день женщина преодолевает 20 25 километров, скорость набирала постепенно, начиная с 15 километров. Ирина уверяет, что в пути абсолютно не чувствует себя оторванной от людей. А на некоторых участках маршрута к ней присоединяются единомышленники. Например, 5 июня в промежутке от села Салта до поляны Айвазовского к ней присоединился заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Магомед Габибуллаев. В Чечне и Ингушетии присоединятся волонтеры из команды АНО «Пешком по Кавказу».

— Мало кто может позволить себе идти больше двух месяцев по тропе. Но это не значит, что я в одиночестве. У меня есть договоренности на какие-то встречи, я не дистанцировалась от людей, я в общении, — объясняет Грушанина.

Как будет в других, менее населенных республиках, Ирина пока не загадывает.