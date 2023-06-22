«Приморский край – это окно в мир для России»

На этой неделе Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с большой делегацией завершил рабочую поездку в Китайскую Народную Республику. За несколько дней представители региона успели побывать в нескольких провинциях, провести переговоры по важнейшим вопросам двустороннего сотрудничества, а также пригласить китайских коллег посетить Восточный экономический форум. О том, каких результатов удалось достичь, и куда двигаться дальше рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

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– Алексей Юрьевич, как вы оценивают работу с китайскими партнерами в прошлом году?

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– Да, скажем сразу, что в нынешних политических условиях сотрудничество с Китаем приобретает почти первоочередное значение. Мы видим увеличение объемов торговли и перевалки грузов в наших портах, на железнодорожных станциях и пунктах пропуска. В прошлом году транзит грузов из Китая в европейскую часть страны и оттуда в Юго-Восточную Азию увеличился.

Приморский край сейчас приобретает другой смысл в рамках всей страны – он становится хабом, окном в мир, основным транзитным регионом, связующем Россию и Северо-Восточную Азию. На это есть много причин, в том числе и наша общая граница с Китаем, пять пунктов пропуска автомобильного и железнодорожного транспорта.

– Известно, что товарооборот между Китаем и Приморье вырос на 50%. В связи с этим хватает ли нашей инфраструктуре прочности и мощности?

– Скажу честно, Приморье работает на пределе расчётных мощностей логистической инфраструктуры. У Губернатора Приморья есть намерение исправить данную ситуацию. Поэтому уже сейчас начались работы по модернизации пунктов пропуска автомобильного транспорта.

– Да, история очень давняя. Можно о ней узнать поподробнее?

– Работы ведутся на нескольких переходах «Краскино – Хуньчунь», «Пограничный – Суйфэнхе» и других. Губернатор лично инспектирует пограничные переходы, как минимум один раз в месяц, а оператором строительства новых пограничных пунктов выступает федеральное учреждение Росгранстрой. Подрядчики получили выделенные средства. В планах завершить строительство новых пунктов пропуска в 2024 году.

– А что касается портовых мощностей?

– Вопрос не раз поднимался на встречах с китайскими предпринимателями и местными властями. Олег Николаевич предлагал им инвестировать в развитие портовых мощностей, в строительство дорог, как по схеме подрядов, так в рамках государственно-частного партнерства.

Добавлю, что по прогнозам в этом году товарооборот между Китаем и Приморьем вырастет до 10 млрд долларов США. В прошлом году он составил 7,5 млрд долларов США.

– А мы все еще считаем в долларах?

– Это, конечно, архаизм. Все расчеты с китайскими коллегами проводятся в национальных валютах. Причем здесь отдельно подчеркну, что местные небольшие приморские банки, смогли на этом заработать. Они не находятся под санкциями, поэтому расчеты проходят без каких либо сложностей. Для местной экономики это, безусловно, плюс.

– Ранее заявлялось о создании Международной территории опережающего развития. Расскажите об этой идеи поподробнее?

– Да, в ходе своей поездки по Китаю Губернатор сказал об идее создании международной Территории опережающего развития. Этот вопрос обсуждался с руководство Корейского-Автономного округа в провинции Цзилинь. Основной идеей будет создание предприятий, которые смогут работать в России по упрощенным требованиям или на них будут распространяться нормы регулирования, откуда пришел этот бизнес.

Пока эта идея не имеет правовых очертаний. Сейчас речь идет о разработке концепции. В ближайшие дни Губернатор Приморья создаст рабочую группу по этому вопросу и тогда начнется совместная работа в этом вопросе.

– До пандемии Приморье пользовалось большой популярностью среди китайских туристов, в том числе благодаря формату групповых без. Вернется ли этот формат и почему его все еще не оформили?

– Конечно, групповой безвизовый туризм работал в обе стороны, как для россиян, так и для китайцев. Практически все жители Приморья не раз ездили в Китай по этой схеме. Она работала в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР.

Если на местном уровне руководство всех заинтересованных провинций и Приморья заверяют о готовности возобновления этой работы, то переговоры продолжаются между Пекином и Москвой. Сейчас спрогнозировать восстановление туристических поездок в этом формате достаточно сложно, но уверен, они вернутся. Даже сейчас уже можно встретить китайских туристов на улицах Владивостока, а россияне на границе могут получить одноразовую визу для посещения Китая.