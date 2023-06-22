Что происходит на побережье Светлогорска и как там отдыхается туристам

В этом году Светлогорск чуть ли не впервые за историю остался без половины променада и большинства выходов к морю. Вся прибрежная зона превратилась в большую стройку, которая обещает затянуться на годы. Как живёт курорт в таких условиях, чем привлекает туристов и что возводят на побережье? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Клопс».

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В этом году Светлогорск чуть ли не впервые за историю остался без половины променада и большинства выходов к морю. Вся прибрежная зона превратилась в большую стройку, которая обещает затянуться на годы. Как живёт курорт в таких условиях, чем привлекает туристов и что возводят на побережье? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Клопс».

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Чего лишился Светлогорск этим летом?

В прошлом году у курорта было два оборудованных пляжа: один в районе канатной дороги, другой — в конце нового променада, там были удобные спуски и для маломобильных людей. В этом году этих мест отдыха нет.

Окна отелей, расположенных на первой линии, выходят на стройку. Кроме моря, людям приходится наблюдать грохочущую снующую технику.

Как рассказали «Клопс» в региональном минобре, школьники, приехавшие отдыхать в светлогорские лагеря, лишились выходов к морю и не посещают городские пляжи.

Чем живёт прибрежный город?

В этом году открыт всего один небольшой пляж за канатной дорогой. Найти его нелегко, так как нет никаких указателей.

«Сначала идёте вдоль железнодорожных путей, потом сворачиваете направо, там будет лестница»,— инструктирует меня продавец мороженого.

По пути удаётся разговориться с двумя пожилыми женщинами, отдыхающими в санатории. Они со смехом рассказывают, как плутали и искали пляж в первые дни.

Проходим немного вперёд и оказываемся на крутом спуске. «Ко мне внук приезжал, так он эти ступеньки посчитал, вышло 192. Так и подкачаться можно», — говорит одна из туристок.

17 пролётов — и ни одной скамейки, чтобы хоть как-то перевести дух. Преодолеваем спуск и оказываемся на широком пляже, уставленном шезлонгами. На вышке дежурят спасатели, но желающих искупаться нет — море ещё не прогрелось. Загорающих тоже немного.

Зато в самом городке оживлённо. Люди бродят по маленьким улочкам, сидят в кафе, фотографируются и снуют по сувенирным лавочкам. Туристы признаются: им не нравится вид на стройку и то, что нельзя спуститься на пляж: все выходы к нему перекрыты.

Серафима Москаева, местная жительница, художница и организатор фестивалей «Море внутри» относится к трудностям философски, напоминая, что скоро в Светлогорске будет и широкий пляж, и обновлённый променад.

«Нам все предрекали, что поток туристов уменьшится из-за закрытого побережья, но как показали пробки в выходные и в День города, помимо моря здесь есть чем заняться. Люди любят Светлогорск не только за пляж, но и за красивые улочки, лиственничный парк, множество живописных троп и озеро Тихое», — говорит Серафима.

Что строят?

С высоты светлогорских холмов берег выглядит как одна большая стройка. Работа кипит по трём направлениям.

Реконструкция старого променада

Прогулочная зона будет похожа на новый светлогорский променад. Запланировано обустройство деревянных настилов, ограждений из нержавеющей стали, лестниц, пандусов. Ширина пешеходной части — 6 метров, велодорожки — 3 метра.

Все подготовительные работы завершены, сделано свайное основание, строители устанавливают волногасящие конструкции.

Новую набережную хотят сдать до декабря 2024 года. Общая стоимость работ — 1,5 миллиарда рублей, генподрячиком выступает компания ООО «Геоизол».

Строительство курортного комплекса

Компания «Раушен Хотел Ресорт» на участке от Солнечных часов до улицы Балтийской построят бювет, гостиницу под международным брендом, несколько малоэтажных корпусов апарт-отеля, спа и медицинский центр. Инвестор пообещал также возвести дом быта, развивающий центр, детское кафе, большую детскую площадку.

Сумма вложений оценивается в 6,2 миллиарда рублей. Завершить все работы рассчитывают к 2024 году.

Очередной этап берегоукрепления

Работы выполняются на участке побережья протяжённостью 1,7 км от конца нового променада до лагеря «Огонёк».

Генподрядчик выполнил замеры глубины, провёл водолазное обследование акватории. Формируются буны с использованием свай из лиственницы, на строительную площадку везут гранитный камень и плиты для волноломов. Запланирован и намыв пляжа. Завершить работы собираются весной 2024 года.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, идёт второй этап строительства пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске и посёлке Отрадном. Общая протяжённость участка составит 4,5 километра. На эти цели из федерального бюджета выделяют 9,2 млрд рублей. Генподрячиком выступает ООО «Геоизол».

А будет ли пляж?

По словам доцента Инженерно-строительного института БФУ им. И. Канта Олега Басса, пляжи в Светлогорске появятся через несколько лет после завершения работ.

«В регионе разработана комплексная система берегозащиты. Предусматривается применение волноломов, бун и подсыпка песка. Всё это вместе приведёт к нужному результату», — уверен учёный.