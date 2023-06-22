В Бурятии появится тропа для близкого знакомства со змеями

Пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье» проинформировала, что на территории Забайкальского национального парка в Бурятии будет создана тропа, которая раскроет туристам особенности условий проживания реликтовых змей у бухты Змеиная.

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По словам организаторов, интересующиеся живой природой смогут пройти весь маршрут до горячих источников бухты Змеиной. Название проект полностью отражает специфику локации - «Бухта Змеиная: по следам реликтов».

Представители отделов науки, туризма и рекреации «Заповедного Подлеморья» выиграли инвестиции в рамках программы Грантового конкурса экологических проектов En+. Примечательно, что бухта Змеиная помимо туристической достопримечательности является и местом обитания реликтовых змей.